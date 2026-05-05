Μουσικά Νέα 05.05.2026

Charli XCX: Όλη η αλήθεια για το rock album που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει

Η Charli XCX βάζει τέλος στις φήμες για rock στροφή και αποκαλύπτει το νέο της δημιουργικό πειραματισμό στο στούντιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Charli XCX βάζει τέλος στις φήμες ότι ετοιμάζει rock άλμπουμ, ξεκαθαρίζοντας πως το επόμενο μουσικό της βήμα δεν κινείται σε καθαρά rock κατεύθυνση, παρά τα όσα είχαν κυκλοφορήσει μετά από πρόσφατο δημοσίευμα της British Vogue. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν έγινε γνωστό ότι δούλευε σε νέο υλικό με πιο «κιθαριστικά» στοιχεία, κάτι που οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα ότι αλλάζει πλήρως ήχο.

Η ίδια, όμως, μέσα από νέο υλικό που μοιράστηκε στα social media, δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Σε ένα studio teaser από ηχογράφηση στο Παρίσι, η Charli φαίνεται να πειραματίζεται με ένα κομμάτι με τίτλο «Rock Music», το οποίο όμως, όπως εξηγεί και η ίδια, δεν είναι ένα κλασικό rock track. Αντίθετα, κινείται σε πιο hyper-pop αισθητική, με κιθάρες αλλά και έντονη ηλεκτρονική παραγωγή, συνεχίζοντας το γνώριμο πειραματικό της ύφος.

Στο ίδιο υλικό, η Charli παρουσιάζει στιγμές από τη δημιουργική διαδικασία, δείχνοντας πώς γεννήθηκε η ιδέα του τραγουδιού μέσα από πρόχειρες σημειώσεις και αυθόρμητες ιδέες στο στούντιο. Οι στίχοι που εμφανίζονται στο βίντεο μιλούν για τη δημιουργία, τη φιλία, την έμπνευση και τη σχέση της με την τέχνη, με ένα πιο αυτοαναφορικό και σχεδόν ειρωνικό τόνο γύρω από την έννοια του «rock».

Όπως έχει ήδη δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή της, η επόμενη δουλειά της δεν είναι μια απλή συνέχεια του Brat era, αλλά μια προσπάθεια να εξερευνήσει νέες μορφές έκφρασης και να «σπάσει» τα όρια του τι μπορεί να σημαίνει το δικό της pop σύμπαν. Η ίδια τονίζει ότι η δημιουργική της ταυτότητα βασίζεται στο να αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση, ακόμα κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις.

Μετά την επιτυχία του Brat, που έφτασε ψηλά στα charts και καθόρισε τη νέα hyper-pop εποχή, η Charli xcx φαίνεται να συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα πειραματισμού, χωρίς να εγκλωβίζεται σε ένα συγκεκριμένο genre, ακόμα κι αν αυτό λέγεται… rock.

