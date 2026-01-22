Mad Bubble
Mad Bubble
Fitness 22.01.2026

Ξέχασε τις πρωτεϊνικές μπάρες: Η παρμεζάνα είναι η νέα fitness τάση στο TikTok

Γιατί ολοένα και περισσότεροι influencers τρώνε παρμεζάνα μετά την προπόνηση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια νέα τάση που κυκλοφορεί έντονα στο TikTok θέλει την παρμεζάνα να αντικαθιστά τις μπάρες πρωτεΐνης, με αρκετούς fitness influencers να τη χαρακτηρίζουν ως «καθαρή πρωτεΐνη». Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι πρόκειται για μια ολόκληρη τροφή, χωρίς τα πρόσθετα και τα επεξεργασμένα συστατικά που συχνά συναντώνται σε έτοιμα πρωτεϊνικά σνακ.

Η ιδέα θυμίζει ακόμη ένα viral tip της πλατφόρμας: αφήστε τις μπάρες και πάρτε μαζί σας ένα κομμάτι παρμεζάνας μετά την προπόνηση. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της αμερικανίδας δημοσιογράφου υγείας Maggie O’Neill, το οποίο αξιολογήθηκε ιατρικά από τον γιατρό Jonathan Purtell, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Ναι, η παρμεζάνα περιέχει σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης, ωστόσο είναι ταυτόχρονα πλούσια σε λιπαρά και νάτριο, στοιχεία που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η επιλογή «παρμεζάνα αντί για μπάρα» δεν συνιστά αυτόματα πιο υγιεινή λύση. Πρόκειται περισσότερο για μια αλλαγή προτεραιοτήτων ανάμεσα στη γεύση, την ευκολία, τον βαθμό επεξεργασίας και το συνολικό διατροφικό προφίλ.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)

Η Stephani Johnson, επίκουρη καθηγήτρια κλινικής και προληπτικής διατροφής στο Rutgers University, τονίζει ότι ο χαρακτηρισμός της παρμεζάνας ως «pure protein» είναι παραπλανητικός, καθώς εκτός από πρωτεΐνη περιέχει και λιπαρά αλλά και υδατάνθρακες. Μια τυπική μερίδα των 28 γραμμαρίων αποδίδει περίπου 122 θερμίδες, 11 γραμμάρια πρωτεΐνης και 8 γραμμάρια λίπους, εκ των οποίων τα 5 είναι κορεσμένα, ενώ περιέχει και περίπου 450 mg νατρίου. Με δεδομένο ότι το ανώτατο ημερήσιο όριο νατρίου συστήνεται να μην ξεπερνά τα 2.300 mg, η παρμεζάνα μπορεί εύκολα να επιβαρύνει τη συνολική πρόσληψη, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με άλλα αλμυρά τρόφιμα ή αν ξεφεύγει η ποσότητα.

Αυτά είναι τα 3 είδη που δεν πρέπει να παραλείπεις καθώς μεγαλώνεις
Pinterest.com

Από την άλλη πλευρά, οι μπάρες πρωτεΐνης δεν αποτελούν ενιαία κατηγορία. Όπως εξηγεί η Johnson, μπορούν να περιέχουν από 5 έως και 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, με μεγάλες αποκλίσεις σε θερμίδες, λιπαρά, υδατάνθρακες και κυρίως σάκχαρα. Ενδεικτικά, μια δημοφιλής μπάρα μπορεί να προσφέρει 10 γραμμάρια πρωτεΐνης αλλά και 17 γραμμάρια ζάχαρης, κάτι που για ορισμένους δεν είναι επιθυμητό, ειδικά αν προσπαθούν να περιορίσουν το γλυκαιμικό φορτίο. Ωστόσο, για άλλους ιδιαίτερα μετά από έντονη άσκηση ή σε συνθήκες αυξημένων ενεργειακών αναγκών, οι υδατάνθρακες μπορεί να είναι χρήσιμοι. Γι’ αυτό και, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η αξία μιας μπάρας κρίνεται από την ετικέτα της και τον ρόλο που παίζει στη συνολική διατροφή της ημέρας.

Πώς το περπάτημα 6-6-6 μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο, την ψυχολογία και το σώμα σου
Pinterest.com

Η Julia Zumpano, διαιτολόγος στην Cleveland Clinic, σημειώνει ότι για όσους αποφεύγουν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, η παρμεζάνα μπορεί να αποτελεί μια καλή επιλογή, αρκεί να καταναλώνεται σε αυστηρά ελεγχόμενη ποσότητα. Παράλληλα, τονίζει τη σημασία της ποικιλίας: καμία τροφή, ούτε η παρμεζάνα ούτε οι μπάρες, δεν χρειάζεται να μετατραπεί σε «μαγική λύση». Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το δίλημμα «παρμεζάνα ή μπάρα πρωτεΐνης» δεν έχει απόλυτο νικητή. Η καλύτερη στρατηγική είναι η εναλλαγή πηγών πρωτεΐνης, με επιλογές που προσαρμόζονται στον χρόνο, τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ανθρώπου, χωρίς διατροφικούς δογματισμούς.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Θες οι κρέπες σου να γίνουν viral; Φτιάξε αλμυρό mille-crêpe

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
TikTok πρωτεΐνη τάση
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια

Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια

22.01.2026
Επόμενο
Πώς το Spotify έγινε το νέο dating app

Πώς το Spotify έγινε το νέο dating app

22.01.2026

Δες επίσης

Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια
Food

Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια

22.01.2026
Extreme Sports Lovers: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που κάθε ΣΚ είναι για σκι στην Αράχωβα
Life

Extreme Sports Lovers: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που κάθε ΣΚ είναι για σκι στην Αράχωβα

22.01.2026
O Jaden Smith παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Louboutin
Fashion

O Jaden Smith παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Louboutin

22.01.2026
5 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο επιδερμικός σου φραγμός βρίσκεται σε κίνδυνο
Beauty

5 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο επιδερμικός σου φραγμός βρίσκεται σε κίνδυνο

22.01.2026
Ταξίδι στον χρόνο: Τα 4 fashion trends που έχουν επιστρέψει από το 2016
Fashion

Ταξίδι στον χρόνο: Τα 4 fashion trends που έχουν επιστρέψει από το 2016

22.01.2026
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Phil Collins
Life

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Phil Collins

22.01.2026
Το hack που σώζει το μαρούλι από τα μαυρισμένα φύλλα
Life

Το hack που σώζει το μαρούλι από τα μαυρισμένα φύλλα

22.01.2026
Η ασυνήθιστη ρουτίνα ντεμακιγιάζ της Selena Gomez που λειτουργεί
Beauty

Η ασυνήθιστη ρουτίνα ντεμακιγιάζ της Selena Gomez που λειτουργεί

22.01.2026
5 fashion trends που ξεχώρισαν στη συλλογή Dior Homme FW 2026-2027
Fashion

5 fashion trends που ξεχώρισαν στη συλλογή Dior Homme FW 2026-2027

22.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026