Ξέχασε τις πρωτεϊνικές μπάρες: Η παρμεζάνα είναι η νέα fitness τάση στο TikTok

Μια νέα τάση που κυκλοφορεί έντονα στο TikTok θέλει την παρμεζάνα να αντικαθιστά τις μπάρες πρωτεΐνης, με αρκετούς fitness influencers να τη χαρακτηρίζουν ως «καθαρή πρωτεΐνη». Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι πρόκειται για μια ολόκληρη τροφή, χωρίς τα πρόσθετα και τα επεξεργασμένα συστατικά που συχνά συναντώνται σε έτοιμα πρωτεϊνικά σνακ.

Η ιδέα θυμίζει ακόμη ένα viral tip της πλατφόρμας: αφήστε τις μπάρες και πάρτε μαζί σας ένα κομμάτι παρμεζάνας μετά την προπόνηση. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της αμερικανίδας δημοσιογράφου υγείας Maggie O’Neill, το οποίο αξιολογήθηκε ιατρικά από τον γιατρό Jonathan Purtell, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Ναι, η παρμεζάνα περιέχει σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης, ωστόσο είναι ταυτόχρονα πλούσια σε λιπαρά και νάτριο, στοιχεία που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η επιλογή «παρμεζάνα αντί για μπάρα» δεν συνιστά αυτόματα πιο υγιεινή λύση. Πρόκειται περισσότερο για μια αλλαγή προτεραιοτήτων ανάμεσα στη γεύση, την ευκολία, τον βαθμό επεξεργασίας και το συνολικό διατροφικό προφίλ.

Η Stephani Johnson, επίκουρη καθηγήτρια κλινικής και προληπτικής διατροφής στο Rutgers University, τονίζει ότι ο χαρακτηρισμός της παρμεζάνας ως «pure protein» είναι παραπλανητικός, καθώς εκτός από πρωτεΐνη περιέχει και λιπαρά αλλά και υδατάνθρακες. Μια τυπική μερίδα των 28 γραμμαρίων αποδίδει περίπου 122 θερμίδες, 11 γραμμάρια πρωτεΐνης και 8 γραμμάρια λίπους, εκ των οποίων τα 5 είναι κορεσμένα, ενώ περιέχει και περίπου 450 mg νατρίου. Με δεδομένο ότι το ανώτατο ημερήσιο όριο νατρίου συστήνεται να μην ξεπερνά τα 2.300 mg, η παρμεζάνα μπορεί εύκολα να επιβαρύνει τη συνολική πρόσληψη, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με άλλα αλμυρά τρόφιμα ή αν ξεφεύγει η ποσότητα.

Από την άλλη πλευρά, οι μπάρες πρωτεΐνης δεν αποτελούν ενιαία κατηγορία. Όπως εξηγεί η Johnson, μπορούν να περιέχουν από 5 έως και 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, με μεγάλες αποκλίσεις σε θερμίδες, λιπαρά, υδατάνθρακες και κυρίως σάκχαρα. Ενδεικτικά, μια δημοφιλής μπάρα μπορεί να προσφέρει 10 γραμμάρια πρωτεΐνης αλλά και 17 γραμμάρια ζάχαρης, κάτι που για ορισμένους δεν είναι επιθυμητό, ειδικά αν προσπαθούν να περιορίσουν το γλυκαιμικό φορτίο. Ωστόσο, για άλλους ιδιαίτερα μετά από έντονη άσκηση ή σε συνθήκες αυξημένων ενεργειακών αναγκών, οι υδατάνθρακες μπορεί να είναι χρήσιμοι. Γι’ αυτό και, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η αξία μιας μπάρας κρίνεται από την ετικέτα της και τον ρόλο που παίζει στη συνολική διατροφή της ημέρας.

Η Julia Zumpano, διαιτολόγος στην Cleveland Clinic, σημειώνει ότι για όσους αποφεύγουν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, η παρμεζάνα μπορεί να αποτελεί μια καλή επιλογή, αρκεί να καταναλώνεται σε αυστηρά ελεγχόμενη ποσότητα. Παράλληλα, τονίζει τη σημασία της ποικιλίας: καμία τροφή, ούτε η παρμεζάνα ούτε οι μπάρες, δεν χρειάζεται να μετατραπεί σε «μαγική λύση». Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το δίλημμα «παρμεζάνα ή μπάρα πρωτεΐνης» δεν έχει απόλυτο νικητή. Η καλύτερη στρατηγική είναι η εναλλαγή πηγών πρωτεΐνης, με επιλογές που προσαρμόζονται στον χρόνο, τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ανθρώπου, χωρίς διατροφικούς δογματισμούς.

