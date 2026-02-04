Mad steilto
Mad steilto
Θέατρο 04.02.2026

Η «LOCANDIERA» του Κάρλο Γκολντόνι ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ

Μια κωμωδία με δαιμόνια πλοκή, καταιγιστικές ανατροπές και την αδιαμφισβήτητη σκηνοθετική σφραγίδα του Γιάννη Κακλέα ζωντανεύει από τις 5 Φεβρουαρίου στη σκηνή του ιστορικού Θεάτρου Τέχνης στην Πλάκα.
Mad.gr

Η «Locandiera» του Κάρλο Γκολντόνι παρουσιάζεται σε μια φρέσκια, σύγχρονη εκδοχή, με πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο: τη Βερόνικα Δαβάκη και τον Ιβάν Σβιτάιλο.

Ο Γιάννης Κακλέας αναμετριέται με ένα από τα κορυφαία έργα της ευρωπαϊκής κωμωδίας, φωτίζοντας την ακαταμάχητη Μιραντολίνα ως μια ηρωίδα που ξεπερνά τα όρια της εποχής της. Μια γυναίκα που αμφισβητεί, αντιστέκεται και ανατρέπει τους κανόνες, σε μια παράσταση όπου το χιούμορ συναντά τη διεισδυτική ματιά πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές συμβάσεις.

Η σκηνή του Θεάτρου Τέχνης μεταμορφώνεται σ’ ένα ζωηρό ερωτικό παιχνίδι, μια κωμωδία σχέσεων με αιχμηρό λόγο, ένταση και σύγχρονη ματιά. Επί σκηνής μια τριμελής ορχήστρα θα ερμηνεύει τα κομμάτια του Δημήτρη Παπαδημητρίου γραμμένα για την παράσταση.

Σκηνοθετικό Σημείωμα:

Ο Γκολντόνι, με τη «Λοκαντιέρα», δηλώνει απερίφραστα την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα θεατρικό έργο έντονα ρεαλιστικό, με καυστικό χιούμορ και κριτική διάθεση, βασισμένο στην καθημερινή ζωή. Οι πολυδιάστατοι χαρακτήρες του, με εσωτερικά κίνητρα, τον απομακρύνουν οριστικά από το σχηματικό θέατρο της Commedia dellArte.
Κεντρική μορφή είναι η Μιραντολίνα, πρότυπο δυναμικής και ανεξάρτητης γυναίκας, που απορρίπτει την εικόνα της γυναίκας ως παθητικού αντικειμένου και αναδεικνύεται σε υποκείμενο με ευφυΐα και κοινωνική μαεστρία. Αυτόνομη και εργαζόμενη, διευθύνει με επιτυχία τη δική της επιχείρηση, χωρίς οικονομική ή συναισθηματική εξάρτηση από άνδρα, ξεπερνώντας τα όρια της εποχής της.
Στη «Λοκαντιέρα» ο Γκολντόνι εστιάζει στον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας και στις ανθρώπινες σχέσεις, σατιρίζοντας την αντρική αλαζονεία, τον μισογυνισμό και την πατριαρχική νοοτροπία. Παράλληλα ειρωνεύεται την υπεροψία μιας τάξης που αντλεί δύναμη από τον πλούτο και τα αξιώματα, προβάλλοντας τη Μιραντολίνα, μια γυναίκα από τον λαό, ως ανώτερη σε ευφυΐα και ικανότητες.
Παρότι το ερωτικό στοιχείο είναι κεντρικό, ο έρωτας λειτουργεί ως μέσο αποκάλυψης αδυναμιών και υποκρισίας. Όταν η Μιραντολίνα αμφισβητείται από έναν μισογύνη, επιδιώκει να τον κάνει να την ερωτευτεί, χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα και τη γυναικεία της τέχνη. Μέσα από αυτή τη μάχη εξουσίας, ο Γκολντόνι αναδεικνύει τη διαχρονική σύγκρουση των φύλων και δείχνει πως ο έρωτας μπορεί να αποτελέσει μέσο χειραγώγησης και κοινωνικής συναλλαγής ακόμη και σήμερα.
Γιάννης Κακλέας, Σκηνοθέτης

Συντελεστές

Μετάφραση: Αγαθή Δημητρούκα
 Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας
 Πρωτότυπη μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση: Δημήτρης
Παπαδημητρίου
 Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
 Χορογραφία: Στεφανία Σωτηροπούλου
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Ψαρράκος
 Βοηθός σκηνογράφου: Ιωάννα Καλαβρή
 Στίχοι πρωτότυπων τραγουδιών: Μαρίτα Αλημίση
 Υπεύθυνος Ήχου : Γιάννης Λαμπρόπουλος
Κομμώσεις – Περούκες: Θωμάς Γαλαζούλας
 Μακιγιάζ: Faleichyk Olga
Κατασκευές σκηνικών: Lazaridis Scenic Studio
 Φροντιστής: Θανάσης Βούλκος
Ειδικές κατασκευές φροντιστηρίου: Βασιλική Τσιλιγκρού
Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνος Σαγιάς
Συντονισμός Παραγωγής: Κωνσταντινα Τζιλίρα
Διεύθυνση Παραγωγής για το Ελληνικό Σχέδιο: Τηλέμαχος Κρεβάικας
 Διεύθυνση Ορχήστρας μουσικη διδασκαλια ηθοποιων,  programming ιταλικων τραγουδιων.: Ανδρέας Κουρέτας

Παίζουν οι ηθοποιοί

 Βερόνικα Δαβάκη,
 Ιβάν Σβιτάϊλο,
 Αλέξανδρος Ζουριδάκης,
 Βάσια Λακουμέντα,
 Ντίνος Ποντικόπουλος,
 Σαμψών Φύτρος,
 Μάϊρα Γραβάνη

Ορχήστρα Θεάτρου

Πιάνο / keyboards: Ανδρέας Κουρέτας
Βιολί: Μιχάλης Βρέττας
Κιθάρα: Βαγγέλης Ντουμανάς
Drums / Κρουστά: Ηλίας Σαμαρτζής
 Εκτέλεση Παραγωγής: Gg Productions
 Παραγωγή: Ελληνικό Σχέδιο – Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν –
VD Arts- Artinfo.gr
 Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Από 5 Φεβρουαρίου 2026
Τετάρτη & Κυριακή: 19:00
Πέμπτη & Παρασκευή: 21:00
Σάββατο: 18:00 | 21:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ 18:00
Α Ζώνη: 25€ /Β Ζώνη: 18€ / 16€ μειωμένο /Γ Ζώνη: 16€ / 14€ μειωμένο /Μειωμένης ορατότητας 12€
ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00
Α Ζώνη: 28€/ Β Ζώνη: 20€ / 18€ μειωμένο /Γ Ζώνη: 16€ / 14€ μειωμένο /Μειωμένης ορατότητας 12€ 

Προπώληση: Ticketservices & στα ταμεία του Θεάτρου
«Locandiera» του Κάρλο Γκολντόνι :: TicketServices.gr

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
ΣΚΗΝΗ ΦΡΥΝΙΧΟΥ
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 105 58
(5 λεπτά από τη στάση του Μετρό Ακρόπολη)

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

LOCANDIERA ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 3 sneakers trends που φορούν οι fashionistas της Νέας Υόρκης

Τα 3 sneakers trends που φορούν οι fashionistas της Νέας Υόρκης

04.02.2026
Επόμενο
Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα

Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα

04.02.2026

Δες επίσης

Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα
City Guide

Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα

04.02.2026
Τα 10 σπουδαιότερα Love Stories που αποτυπώθηκαν στο χαρτί
City Guide

Τα 10 σπουδαιότερα Love Stories που αποτυπώθηκαν στο χαρτί

04.02.2026
Θέατρο Ροές: «ΕΡΓΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» του Τενεσί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία της Νάνα Παπαδάκη
City Guide

Θέατρο Ροές: «ΕΡΓΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» του Τενεσί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία της Νάνα Παπαδάκη

04.02.2026
Αστεροειδής μπορεί να κάνει κάθε κάτοικο της γης δισεκατομμυριούχο
City Guide

Αστεροειδής μπορεί να κάνει κάθε κάτοικο της γης δισεκατομμυριούχο

03.02.2026
Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού
City Guide

Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού

03.02.2026
Φιλανθρωπική Συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»
City Guide

Φιλανθρωπική Συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»

02.02.2026
Οι 9 συνήθειες που θα σε κάνουν να λατρέψεις τις Δευτέρες
City Guide

Οι 9 συνήθειες που θα σε κάνουν να λατρέψεις τις Δευτέρες

01.02.2026
Ανοίγει το Τριώδιο – Πότε θα τσικνίσεις και πότε θα πετάξεις χαρταετό
City Guide

Ανοίγει το Τριώδιο – Πότε θα τσικνίσεις και πότε θα πετάξεις χαρταετό

30.01.2026
4 βιβλία που διεκδικούν Όσκαρ και αξίζει να διαβάσεις
City Guide

4 βιβλία που διεκδικούν Όσκαρ και αξίζει να διαβάσεις

30.01.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα