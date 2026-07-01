Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 01.07.2026

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η Ρία Ελληνίδου και η Άντζελα Δημητρίου έγραψαν ιστορία με το «Φταίει ο έρωτας»

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Η Ρία Ελληνίδου και η Άντζελα Δημητρίου μάγεψαν το κοινό των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό act
Ειρήνη Στόφυλα

Μόλις ολοκληρώθηκε ακόμη ένα από τα πιο δυνατά acts των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ και ήδη συζητιέται στα social media. Η Ρία Ελληνίδου και η Άντζελα Δημητρίου ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και χάρισαν μια εμφάνιση που ένωσε δύο διαφορετικές γενιές της ελληνικής μουσικής, κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού

Οι δύο ερμηνεύτριες επέλεξαν να παρουσιάσουν το εμβληματικό «Φταίει ο έρωτας». Το τραγούδι, που από το 1993 παραμένει ένας απόλυτος ύμνος, απέκτησε μια νέα, φρέσκια διάσταση. Τα εντυπωσιακά γραφικά στο background έδιναν έμφαση στην αισθητική της στιγμής, με κατακόκκινα τριαντάφυλλα να ανθίζουν στις οθόνες, συμβολίζοντας το πάθος και τη διαχρονικότητα του κομματιού.

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Η Άντζελα Δημητρίου μάγεψε στη σκηνή, επιλέγοντας ένα total white κοστούμι με στρας, το οποίο συνδύασε με λευκά γάντια και μια εντυπωσιακή λευκή κάπα που έφερε τη λέξη «Lady» σχηματισμένη από κρύσταλλα. Από την άλλη πλευρά, η Ρία Ελληνίδου έδωσε έναν boho αέρα στην εμφάνιση, επιλέγοντας ένα ανοιχτό καφέ σύνολο διακοσμημένο με κρυστάλλινα στοιχεία και φτερά, δημιουργώντας μια μοναδική αντίθεση.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Αυτό το ολοκληρωμένο act δεν ήταν απλώς μια συνεργασία, αλλά μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Η Άντζελα Δημητρίου, με την αξεπέραστη σκηνική της παρουσία, και η Ρία Ελληνίδου, με την ορμή της νέας γενιάς του λαϊκού τραγουδιού, δημιούργησαν ένα νοσταλγικό αλλά ταυτόχρονα απόλυτα σύγχρονο ταξίδι.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

Η αυλαία για αυτό το act έπεσε μέσα σε χειροκροτήματα, αφήνοντας το Tae Kwon Do να πάλλεται από ενέργεια. Η συνύπαρξη της Άντζελας Δημητρίου με τη Ρία Ελληνίδου ήταν αναμφίβολα η στιγμή που συνέδεσε μουσικά δύο διαφορετικούς κόσμους σε μια αξέχαστη εμπειρία.

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MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ρία Ελληνίδου
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