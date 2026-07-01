Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 01.07.2026

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η Ρία Ελληνίδου παρουσίασε το «Safari» σε ένα από τα πιο exotic acts της βραδιάς

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Η Ρία Ελληνίδου κυριάρχησε στη σκηνή των MAD VMA 2026 με ένα εντυπωσιακό show γεμάτο φωτιές, ανατολίτικα vibes και μια αναπάντεχη είσοδο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ρία Ελληνίδου εντυπωσίασε στη σκηνή των MAD VMA 2026 με την εμφάνισή της.
  • Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα εξωτικό σκηνικό, με την καλλιτέχνιδα να εισέρχεται με μια κινητή κατασκευή.
  • Η ερμηνεία του τραγουδιού «Safari» συνδυάστηκε με εφέ φωτιάς και ανατολίτικους ρυθμούς.
  • Η εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου απέσπασε την αποθέωση του κοινού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις είδαμε το act της Ρίας Ελληνίδου με το «Safari» στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το Tae Kwon Do άλλαξε τελείως ατμόσφαιρα. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, το stage πήρε μια πιο κινηματογραφική, σχεδόν «εξωτική» εικόνα, και το κοινό μπήκε κατευθείαν στο vibe της εμφάνισης. Η Ρία εμφανίστηκε με ένα πολύ ιδιαίτερο concept που έδωσε άλλο χαρακτήρα στη ροή της βραδιάς, ανάμεσα στα acts που ήδη έχουμε δει μέχρι στιγμής μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Το stage μεταμορφώθηκε σε ένα μυστηριώδες, εξωτικό σκηνικό, με τη Ρία Ελληνίδου να κάνει μια είσοδο που θα συζητιέται για μέρες πάνω σε μια επιβλητική, κινητή κατασκευή από ξύλινες παλέτες, που θύμιζε αφαιρετικό όχημα εξερεύνησης, η καλλιτέχνιδα διέσχισε τη σκηνή προσδίδοντας έναν industrial αλλά και απόλυτα αυθεντικό χαρακτήρα στο act της. Δεν χρειάστηκε πολλά για να τραβήξει τα βλέμματα: ξυπόλητη, με καφέ φούστα και τοπ, διακοσμημένα με κρύσταλλα και φτερά, έφερε αέρα ερήμου στη σκηνή.

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Καθώς το beat του «Safari», της νέας της επιτυχίας που υπογράφει η ίδια μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο, άρχισε να δονεί τον χώρο, «γλώσσες» φωτιάς ξεπήδησαν από το stage, «αγκαλιάζοντας» τους έντονους ανατολίτικους ρυθμούς που έχουν γίνει πλέον το σήμα κατατεθέν της. Ο συνδυασμός του καυτού, oriental vibe, του σκληρού ξύλου της κατασκευής και της φλόγας που κυριαρχούσε στα οπτικά εφέ, δημιούργησε μια «οπτικοακουστική έκρηξη» που δύσκολα θα ξεχάσει κανείς.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Το «Safari» απέδειξε πως δεν είναι απλώς ένα viral hit, αλλά ένα κομμάτι με ισχυρή ταυτότητα που «γεννήθηκε» για να εκτοξεύεται ζωντανά στη σκηνή. Η Ρία Ελληνίδου, στην πιο ώριμη και δυναμική καλλιτεχνική της φάση, «κέντησε» με τη φωνή της, επιβεβαιώνοντας πως η υποψηφιότητά της σε τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες των βραβείων είναι μόνο η αρχή.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Αν κρίνουμε από τον παλμό που επικράτησε μόλις έπεσαν τα φώτα στο act της, η Ρία Ελληνίδου έχει ήδη κερδίσει το μεγαλύτερο βραβείο την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο. Το ταξίδι της στη φετινή γιορτή της μουσικής συνεχίζεται, αλλά για αυτή τη στιγμή, όλο το Tae Kwon Do υποκλίνεται στο «Safari» και στην καλλιτέχνιδα που κατάφερε να φέρει την έρημο… μέσα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

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