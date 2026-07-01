Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 01.07.2026

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila τα «έσπασε» με το εκρηκτικό medley των «Poios na sou to pei» & «Dopamini»

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Η Lila παρέδωσε στην σκηνή των MAD VMA 2026 μία από τις πιο σύγχρονες pop στιγμές της βραδιάς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lila παρουσίασε ένα εκρηκτικό medley στα Mad Video Music Awards 2026.
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε τα τραγούδια «Poios na sou to pei» και «Dopamini».
  • Η Lila εντυπωσίασε με νέο look, χορογραφία και σύγχρονη pop αισθητική.
  • Η εμφάνισή της θεωρείται από τις πιο δυνατές και ξεχωριστές της βραδιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ συνεχίζoνται να προβάλλονται κανονικά μέσα από τη συχνότητα του MEGA, με τα acts να διαδέχονται το ένα το άλλο στο μεγαλύτερο μουσικό event της χώρας. Μόλις είδαμε on air, τη Lila, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε ένα από τα πιο έντονα και σύγχρονα acts της βραδιάς, κρατώντας αμείωτη την ενέργεια.

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Η μετάβαση από το αγαπημένο «Poios na sou to pei» στο νέο και ανεβαστικό «Dopamini» αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της εμφάνισης. Το medley ανέδειξε τόσο τη συναισθηματική πλευρά της Lila όσο και τη σύγχρονη pop ταυτότητα που έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Η καλλιτέχνιδα κινήθηκε με άνεση και δυναμισμό, παρασύροντας το κοινό στους ρυθμούς των τραγουδιών της και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε μεγάλες διεθνείς pop παραγωγές.

Η εμφάνισή της συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό look, με κολάν και μπλουζάκι με εφέ wet top, που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το σύγχρονο, edgy ύφος της σκηνικής παρουσίας της και ταίριαξε απόλυτα με την ένταση της χορογραφίας.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Μέσα από τις εναλλαγές ρυθμού και ενέργειας, η καλλιτέχνιδα παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο show που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Με αυτοπεποίθηση, σκηνική ωριμότητα και ξεχωριστή αισθητική, η Lila απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές και ανερχόμενες παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, ενώ η εμφάνισή της συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα acts που ξεχώρισαν στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αφήνοντας το δικό της ισχυρό αποτύπωμα στη βραδιά.

mad vma 2026 lila (1)

Η παρουσία της Lila στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο φρέσκες στιγμές της διοργάνωσης. Με έμφαση στον σύγχρονο ήχο και μια σκηνική προσέγγιση που στηρίζεται στην ενέργεια και τη ρυθμικότητα, το act της κινείται σε πιο διεθνή pop κατεύθυνση, προσφέροντας μια διαφορετική αισθητική στη βραδιά των βραβείων.

 

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Lila Mad Video Music Awards MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
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