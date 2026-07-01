Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 01.07.2026

Έλενα Παπαρίζου: Η εμφάνιση-υπερθέαμα στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Η «Number One» της ελληνικής pop σκηνής κατέκτησε τη σκηνή των MAD VMA 2026, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε το νέο της τραγούδι «Alitheia Tora» στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε εντυπωσιακή παραγωγή, visuals, φωτισμούς και χορευτές.
  • Η Παπαρίζου φόρεσε ένα τολμηρό δερμάτινο χακί σύνολο με nude διαφάνεια.
  • Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε ως ένα άρτιο οπτικοακουστικό υπερθέαμα, αποδεικνύοντας τη σταθερή της αξία στην ελληνική pop.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τηλεοπτική πρεμιέρα των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι σε πλήρη εξέλιξη μέσα από το Mega και η Έλενα Παπαρίζου μόλις ανέβηκε στη σκηνή για να χαρίσει μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επέλεξε τη μεγάλη γιορτή της μουσικής για να κάνει την αποκάλυψη του νέου της τραγουδιού, «Alitheia Tora», παρασύροντας το κοινό με την εκρηκτική της ενέργεια.

Από το πρώτο δευτερόλεπτο, η Έλενα έδειξε πως η σκηνή είναι το φυσικό της περιβάλλον. Με μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, εμφανίστηκε πάνω σε μια επιβλητική σκαλωσιά, πλαισιωμένη από εντυπωσιακά visuals και φωτισμούς που απογείωσαν το νέο της κομμάτι, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα ασταμάτητο dance party.

Ένα άρτιο οπτικοακουστικό υπερθέαμα

Η εμφάνιση ήταν αντάξια της πολυετούς πορείας της. Το στυλ της έκλεψε τις εντυπώσεις, με ένα δερμάτινο χακί σύνολο που συνδύαζε structured παντελόνι με λεπτομέρειες από nude διαφάνεια, δίνοντας μια σύγχρονη και τολμηρή pop αισθητική. Η δυναμική κινησιολογία των χορευτών και ο απόλυτος συγχρονισμός της ίδιας με τους φωτισμούς συνέθεσαν ένα θέαμα που κράτησε την προσοχή όλων μας στραμμένη στην οθόνη.

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Η σταθερή δύναμη της ελληνικής pop

Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει η σταθερή αξία που γνωρίζουμε και αγαπάμε. Η ικανότητά της να γεφυρώνει το κλασικό pop ρεπερτόριο με τις σύγχρονες τάσεις τής επιτρέπει να πρωταγωνιστεί σε κάθε διοργάνωση, χωρίς ποτέ να χάνει την αυθεντικότητά της. Είτε μέσα από τις νυχτερινές της εμφανίσεις, είτε μέσω των κινηματογραφικών της projects όπως το soundtrack της ταινίας «Ο Έρωτας… γράφεται», η Έλενα αποδεικνύει διαρκώς ότι η επιρροή της παραμένει αμείωτη.

mad vma 2026 elena paparizou (1)

Η «Number One» καλλιτέχνιδα μόλις μας χάρισε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές των φετινών MAD VMA και το σίγουρο είναι ότι το «Αλήθεια τώρα;» θα ακούγεται παντού από εδώ και πέρα!

 

 

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MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Έλενα Παπαρίζου
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