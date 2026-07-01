Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 01.07.2026

Manos – Lila: Η εκρηκτική ερμηνεία του «Baby» που ξεχώρισε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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O Manos και η Lila ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή των φετινών βραβείων, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή εκτέλεση του viral hit
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Lila και Manos ερμήνευσαν το τραγούδι «Baby» στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνισή τους περιλάμβανε σύγχρονο pop show, δυναμικές κινήσεις και έντονη αλληλεπίδραση.
  • Η Lila έκανε εντυπωσιακή είσοδο και είχε ένα statement look, αναδεικνύοντας την αυτοπεποίθησή της.
  • Το act πλαισιώθηκε από custom visuals, προβολές και φωτισμούς, δημιουργώντας club ατμόσφαιρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής πρεμιέρας των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ στο MEGA βρέθηκε μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της φετινής διοργάνωσης. Ο Manos και η Lila μοιράστηκαν τη σκηνή του Tae Kwon Do, παρουσιάζοντας το επιτυχημένο single «Baby» σε μια εμφάνιση που ξεχώρισε για τη σκηνική τους χημεία. Η πρώτη προβολή του συγκεκριμένου act επιβεβαίωσε τις προσδοκίες του κοινού, αναδεικνύοντας μια από τις πιο δυναμικές μουσικές στιγμές του event, η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στις τηλεοπτικές οθόνες, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα σύγχρονο pop show υψηλών προδιαγραφών, μετατρέποντας το Tae Kwon Do σε ένα τεράστιο dance floor και ξεσηκώνοντας το κοινό από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της εμφάνισής τους.

Ποιο ήταν το act που έφερε το καλοκαίρι στη σκηνή των Mad VMA 2012;

Με απόλυτο συγχρονισμό και έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, ο Manos και η Lila απέδειξαν γιατί η συνεργασία τους θα αγαπηθεί τόσο πολύ από το κοινό. Η χημεία τους πάνω στη σκηνή ήταν εμφανής σε κάθε στιγμή του performance, ενώ οι δυναμικές κινήσεις, η σκηνική αυτοπεποίθηση και η ενέργεια που μετέδωσαν δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε μεγάλες διεθνείς pop παραγωγές.

lila
https://www.instagram.com/lilatrianti/

Η Lila έκανε την είσοδό της μέσα από έναν τηλεφωνικό θάλαμο και έκλεψε αμέσως τα βλέμματα. Με ένα statement look που συνδύαζε ένα ιδιαίτερο παντελόνι με asymmetrical γραμμή, λευκό cropped top και λαμπερές μαύρες λεπτομέρειες με παγιέτες, έδωσε στο act της αέρα pop star και ακαταμάχητη αυτοπεποίθηση.

Το act πλαισιώθηκε από custom-made visuals, εντυπωσιακές προβολές και δυναμικούς φωτισμούς που ακολουθούσαν απόλυτα τον παλμό του τραγουδιού. Οι γρήγορες εναλλαγές εικόνων, τα έντονα γραφικά στοιχεία και η κινηματογραφική αισθητική της παραγωγής δημιούργησαν μια ηλεκτρισμένη club ατμόσφαιρα, απογειώνοντας τη συνολική εμπειρία για τους θεατές.

manos
https://www.instagram.com/g.manos/

Με το «Baby», οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο performance που συνδύασε μοντέρνο ήχο, υψηλή αισθητική και αστείρευτη ενέργεια.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, ενώ η εμφάνισή τους συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις πιο δυνατές στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα pop ντουέτα της χρονιάς.

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Lila MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ manos
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