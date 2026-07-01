Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 01.07.2026

Manos – Dina: Το χορευτικό υπερθέαμα που μαγνήτισε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Το «Keno» των Manos και Dina πρωταγωνιστεί στα MAD VMA 2026, με τους δύο καλλιτέχνες να παρουσιάζουν ένα από τα πιο φρέσκα acts
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Manos και η Dina παρουσίασαν το hit «Keno» στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνισή τους χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο φρέσκα acts της βραδιάς.
  • Η χορογραφία, με τη συμμετοχή χορευτών από auditions, ήταν εντυπωσιακή.
  • Ο Manos επιβεβαίωσε την επιτυχημένη μετάβασή του από το digital world στη μεγάλη σκηνή.
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Το Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do μεταφέρθηκε στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του MEGA, με την πρώτη τηλεοπτική προβολή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ να αναδεικνύει τις καλύτερες στιγμές της διοργάνωσης. Ανάμεσα στα highlights που ξεχώρισαν, το act του Manos και της Dina με το Keno, το pop hit που έχει ήδη γίνει το soundtrack του καλοκαιριού, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό. Οι δύο καλλιτέχνες εντυπωσίασαν με την ερμηνεία και το έντονο αισθητικό τους στίγμα, προσφέροντας μία από τις πιο φρέσκιες στιγμές.

mad vma 2026 manos

Ο Manos ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα statement κόκκινο bomber jacket, το οποίο συνδύασε ιδανικά με ένα απλό λευκό t-shirt, ενώ η Dina αποθέωσε το Y2K style, επιλέγοντας ένα αστραφτερό χρυσό top και ένα εντυπωσιακό τζιν παντελόνι καμπάνα διακοσμημένο με στρας. Η χημεία τους επί σκηνής ήταν εκρηκτική, με τον Manos να επιβεβαιώνει την επιτυχημένη του μετάβαση από το digital world στη μεγάλη μουσική σκηνή, αποδεικνύοντας ότι πλέον αποτελεί έναν ολοκληρωμένο performer που κυριαρχεί με άνεση στο σανίδι.

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Ένα εντυπωσιακό χορευτικό υπερθέαμα

Το highlight της εμφάνισης ήταν αναμφίβολα η πλαισίωση από την ομάδα των χορευτών. Ο Manos είχε μαζί του χορευτές μέσα από ειδικές «Dance Auditions» που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Mad Radio 106,2. Το αποτέλεσμα δικαίωσε απόλυτα την επιλογή του: η σκηνική παρουσία ήταν καταιγιστική, με τη χορογραφία να δένει άψογα με τον μοντέρνο ρυθμό του τραγουδιού.

https://www.instagram.com/dinaev._/
https://www.instagram.com/dinaev._/

Οι χορευτές κατέκλυσαν τη σκηνή, προσθέτοντας μια έντονη δυναμική στο act και μετατρέποντας το live σε μια εμπειρία υψηλών προδιαγραφών. Οι συγχρονισμένες κινήσεις και η εκρηκτική ενέργεια της ομάδας απογείωσαν το performance, κάνοντας το κοινό να μην μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω τους.

Η νέα εποχή του Manos

Με αυτή την εμφάνιση, ο Manos απέδειξε πως η δημιουργικότητά του δεν περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο που παράγει για το διαδίκτυο. Πλαισιωμένος από την ταλαντούχα Dina και μια ομάδα χορευτών υψηλών επιδόσεων, ο καλλιτέχνης κατάφερε να μεταφέρει τη «viral» ορμή του σε ένα σκηνικό που απαιτεί επαγγελματισμό και απόλυτη σκηνική πειθαρχία.

Το «Keno» ακούστηκε πιο δυνατό από ποτέ, με το κοινό να υποδέχεται το act με ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας ότι ο συνδυασμός σύγχρονου pop ήχου και άρτιας χορευτικής προετοιμασίας είναι η συνταγή της επιτυχίας για τα φετινά MAD VMA.

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