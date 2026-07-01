MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Rack «έφερε» το καλοκαίρι στη σκηνή με το δροσερό hit «Paloma»

Με μια ματιά Ο Rack παρουσίασε το "Paloma" στα MAD VMA 2026 με street αισθητική και εντυπωσιακά visuals.

Η εμφάνιση του Rack χαρακτηρίστηκε ως επίδειξη απόλυτης κυριαρχίας και σημείο αναφοράς του hip-hop στην Ελλάδα.

Ο Rack κέρδισε το βραβείο "Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban" στα MAD VMA 2026.

Το album "1%" του Rack παραμένει στην κορυφή, καθορίζοντας νέα πρότυπα για star της digital εποχής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, η συχνότητα του MEGA «πλημμύρισε» από τον παλμό της μεγαλύτερης μουσικής γιορτής της χώρας, προσφέροντας στους τηλεθεατές την ευκαιρία να απολαύσουν σε πρώτη προβολή την εμφάνιση του Rack στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο που ο Rack πάτησε το πόδι του στη σκηνή του Κλειστού Γηπέδου του Tae Kwon Do, η ατμόσφαιρα μεταμορφώθηκε, καθώς δεν επρόκειτο απλώς για μια εμφάνιση, αλλά για μια επίδειξη απόλυτης κυριαρχίας.

Με ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδύαζε την ωμή street αισθητική με υψηλής ανάλυσης παραγωγή, ο Rack απέδειξε σε κάθε τηλεθεατή γιατί θεωρείται το σημείο αναφοράς του hip-hop στην Ελλάδα. Τα εντυπωσιακά visuals που εναλλάσσονταν με καταιγιστικό ρυθμό, ακολουθώντας πιστά τα βαριά μπάσα των κομματιών του, δημιούργησαν μια εμπειρία που κυριολεκτικά «έβγαζε» φωτιές. Η άνεση με την οποία κινείται πάνω στη σκηνή και η απαράμιλλη σύνδεση που έχει αναπτύξει με το κοινό του επιβεβαίωσαν ότι ο Rack δεν ακολουθεί απλώς τα trends, αλλά είναι ο ίδιος που τα καθορίζει.

Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack

Η στιγμή της ερμηνείας του double-platinum hit «Paloma» αποτέλεσε την απόλυτη κορύφωση της βραδιάς, αναγκάζοντας τους πάντες να υποκλιθούν στο ταλέντο του. Το συγκεκριμένο track, το οποίο έχει συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια streams, ακούστηκε πιο επιβλητικό από ποτέ, με τον καλλιτέχνη να δίνει όλη του την ενέργεια και να μεταφέρει τον παλμό του γηπέδου σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αυτή η θριαμβευτική εμφάνιση ήρθε να επισφραγίσει μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, καθώς ο καλλιτέχνης «κλείδωσε» πέντε κορυφαίες υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία, διεκδικώντας διακρίσεις για το κομμάτι «Griselda» στην κατηγορία «Καλύτερο Urban», για τη «Ληστεία» στην κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς Hip Hop», καθώς και για τον δίσκο-σταθμό «1%» στην κατηγορία «Καλύτερο Album».

Παράλληλα, ήταν υποψήφιος και στις τιμητικές κατηγορίες του «Καλλιτέχνη Hip Hop & Urban» αλλά και του «Best Performer», με την κορυφαία στιγμή της βραδιάς να έρχεται όταν ο Rack αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban», αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κοινού και τα εκατομμύρια digital streams τον κρατούν σταθερά στην κορυφή.

Ο Rack αποτελεί πλέον τον ορισμό του σύγχρονου rap icon, έχοντας καταφέρει να μετατρέψει την αυθεντική underground ενέργεια σε mainstream κυριαρχία. Με το album 1% να παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων, συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα για το τι σημαίνει να είσαι star στη digital εποχή. Η παρουσία του στα MAD VMA 2026, ήταν μια υπενθύμιση ότι ο ίδιος δεν επαναπαύεται ποτέ, παραμένοντας πιστός στο καλλιτεχνικό του όραμα, από τα επιβλητικά fashion statements μέχρι τον αυθεντικό του λόγο, που τον καθιστούν τον αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή της χρονιάς.