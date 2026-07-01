Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 01.07.2026

Ο Rack και ο Sidarta ένωσαν τις δυνάμεις τους για το «Amazing» στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Ο Sidarta και ο Rack ανέβηκαν μαζί στη σκηνή των MAD VMA 2026 και ερμήνευσαν το «Amazing (Remix)», σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Rack και ο Sidarta συνεργάστηκαν για το τραγούδι "Amazing (Remix)" στα Mad VMA 2026.
  • Το "Amazing (Remix)" είναι cover του κομματιού της INNA και έχει ήδη επιτυχία στα charts.
  • Η εμφάνιση περιλάμβανε εντυπωσιακά visuals και δυναμικό φωτισμό, αναδεικνύοντας την urban αισθητική.
  • Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών θεωρείται ένα από τα κορυφαία στιγμιότυπα της βραδιάς.
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Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ προβάλλονται αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα του Mega, με τη σκηνή του Tae Kwon Do να αποτελεί το επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η συνεργασία του Sidarta με τον Rack, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ερμηνεία του Amazing (Remix). Το συγκεκριμένο cover, βασισμένο στο θρυλικό κομμάτι της INNA, έχει ήδη καταγράψει σημαντική πορεία στα charts, αποτελώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα tracks της χρονιάς.

Η κοινή εμφάνιση των 2 καλλιτεχνών ήρθε ως συνέχεια του solo act που είχε προηγηθεί, κατά το οποίο ο Rack ερμήνευσε το «Paloma». Με τη σκηνική του παρουσία, ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε την κυρίαρχη θέση του στη hip hop σκηνή, διαμορφώνοντας το ρυθμό για το υπόλοιπο της βραδιάς.

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Η συνύπαρξη του Rack και του Sidarta στη σκηνή ήταν μια στιγμή υψηλής έντασης, με την παραγωγή του act να κλέβει τις εντυπώσεις. Τα εντυπωσιακά visuals και ο δυναμικός φωτισμός ανέδειξαν την urban αισθητική των δύο καλλιτεχνών, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Το κοινό δεν σταμάτησε να τραγουδά ούτε δευτερόλεπτο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτου ενθουσιασμού που απογείωσε τη φετινή διοργάνωση.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Αυτό το special act ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο hot highlights των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Rack και ο Sidarta απέδειξαν ότι ξέρουν να θέτουν τα στάνταρ στις live εμφανίσεις, προσφέροντας στο κοινό μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία των βραβείων. Ήταν η απόδειξη πως όταν δύο μεγάλα ταλέντα συναντιούνται στη σκηνή, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι πραγματικά εκρηκτικό.

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Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Rack sidarta
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