Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 01.07.2026

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Ο APON «έκλεψε» την καρδιά του κοινού με τα «Γλυκό αντίο» & «Καντάδα»

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Ο APON ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό medley των «Γλυκό αντίο» και «Καντάδα», σε ένα act γεμάτο συναίσθημα, δυναμισμό και εντυπωσιακά visuals
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο APON ξεχώρισε στα Mad Video Music Awards 2026 με μια συναισθηματική εμφάνιση.
  • Παρουσίασε medley με τις επιτυχίες του «Γλυκό αντίο» και «Καντάδα».
  • Η εμφάνισή του συνδύασε συναίσθημα, σύγχρονο ήχο και εντυπωσιακή σκηνική εικόνα.
  • Το κοινό αποθέωσε τον APON, καθιστώντας την εμφάνισή του πολυσυζητημένη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μέσα από τη συχνότητα του MEGA, υπήρξε ένα act που άλλαξε εντελώς την ατμόσφαιρα στο Tae Kwon Do. Ο APON ανέβηκε στη σκηνή και χάρισε μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα, εικόνες και μουσική, κερδίζοντας αμέσως το χειροκρότημα του κοινού.

Μετά τα πιο εκρηκτικά performances της βραδιάς, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφερε μια διαφορετική ενέργεια στη σκηνή. Το σκηνικό έγινε πιο ατμοσφαιρικό, τα φώτα χαμήλωσαν και το κοινό ακολούθησε κάθε στίχο, σε μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές που είδαμε μέχρι τώρα στα φετινά βραβεία.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το δυνατό ξεκίνημα της βραδιάς με τον Akyla και το «Ferto»

Ο APON παρουσίασε ένα ξεχωριστό medley με δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Γλυκό αντίο» και την «Καντάδα», δημιουργώντας ένα performance που ισορρόπησε ιδανικά ανάμεσα στη συγκίνηση και τη γιορτινή διάθεση.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Τσατσούλης

Η εμφάνιση ξεκίνησε με την ατμοσφαιρική διάθεση του «Γλυκό αντίο», δημιουργώντας μια έντονα συναισθηματική σύνδεση με το κοινό. Στη συνέχεια, το act πέρασε με απόλυτα φυσικό τρόπο στους ρυθμούς της «Καντάδας», ανεβάζοντας την ένταση και μετατρέποντας το στάδιο σε μια μεγάλη μουσική γιορτή.

APON: Κάνει «καντάδα» μέσα από το νέο του video clip!

Οι εναλλαγές ανάμεσα στις δύο επιτυχίες ανέδειξαν τόσο την ερμηνευτική πλευρά του APON όσο και τη δυναμική του παρουσία ως performer. Το performance πλαισιώθηκε από εντυπωσιακά custom-made visuals που γέμισαν τις γιγαντοοθόνες, ενώ οι φωτισμοί και τα σκηνικά εφέ ακολουθούσαν απόλυτα τον παλμό της μουσικής.

Η προσεγμένη παραγωγή, σε συνδυασμό με τη σκηνική άνεση του APON, δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής που ξεχώρισε ανάμεσα στις εμφανίσεις της βραδιάς. Με το medley των «Γλυκό αντίο» και «Καντάδα», ο APON παρουσίασε ένα act που συνδύασε συναίσθημα, σύγχρονο ήχο και εντυπωσιακή σκηνική εικόνα. Το κοινό τον αποθέωσε, ενώ η εμφάνισή του συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

apon
https://www.instagram.com/apon_is_here/

Μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε τη δημιουργική του ταυτότητα και απέδειξε γιατί αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Η παρουσία του Apon στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επιβεβαιώνει πως πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που ξέρει να σπάει τα στερεότυπα. Με έμφαση στον φουτουριστικό ήχο και τη μοναδική του ικανότητα να δημιουργεί τάσεις, έρχεται να προσφέρει μια εντελώς φρέσκια και high-end αισθητική στη βραδιά των βραβείων.

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Apon Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
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