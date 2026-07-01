MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το δυνατό ξεκίνημα της βραδιάς με τον Akyla και το «Ferto»

Μόλις έσβησαν τα φώτα στο κατάμεστο Tae Kwon Do και οι πρώτες εικόνες των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έκαναν πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του MEGA, το κοινό μπήκε κατευθείαν στο απόλυτο μουσικό υπερθέαμα της χρονιάς. Το opening act με τον Akyla ήταν αυτό που έδωσε τον τόνο για όλη τη βραδιά, με ένα performance που μετατράπηκε σε τηλεοπτικό highlight από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα.

Η ενέργειά του πλημμύρισε το κλειστό του Tae Kwon Do, ενώ η άψογα συγχρονισμένη ομάδα χορευτών που τον συνόδευε απογείωσε το αποτέλεσμα, δημιουργώντας ένα άκρως χορευτικό και θεαματικό show που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. O ίδιος ο Akylas εμφανίστηκε με πράσινα μαλλιά και ένα total white outfit με ένα bomber jacket με φτερά στο πίσω μέρος και καπέλα με τα χαρακτηριστικά αυτάκια του.Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το σκηνικό θύμιζε παιδική χαρά, μπολιασμένη όμως με την ιδιαίτερη, νοσταλγική Y2K αισθητική. Ο Akylas έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο πάνω σε μια τσουλήθρα, ξεκινώντας την ερμηνεία του με το πιο συναισθηματικό μέρος του «Ferto», το κομμάτι που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του. Καθώς το act εξελισσόταν, η ατμόσφαιρα μεταμορφώθηκε ακαριαία, η συγκίνηση έδωσε τη θέση της σε μια έκρηξη ενέργειας, με τον καλλιτέχνη και τους χορευτές του να παραδίδουν ένα καθηλωτικό, high-energy performance που ξεσήκωσε το κοινό.

Τα stage visuals και οι φωτισμοί εναλλάσσονταν με καταιγιστικό ρυθμό, ακολουθώντας τα dynamic beat και τη νέα, εκρηκτική χορογραφία που έκλεψε τις εντυπώσεις. Highlight της βραδιάς αποτέλεσσαν οι προσθήκες στο σκηνικό που απογείωσαν τα visual storytelling της εμφάνισης. Μάλιστα, στο κομμάτι που κυριαρχεί το στοιχείο του τσιφτετελιού, δημιουργήθηκε από τους χορευτές ένα ανθρώπινο πιάνο, όπου ο πιανίστας ήταν ο ίδιος ο Akylas.

Ο Creative Director και Choreographer Bill Roxenos υπογράφει τα εκρηκτικά acts του Akyla, φέρνοντας στη σκηνή την πολυετή εμπειρία και τη δημιουργική του ματιά. Έχοντας επιμεληθεί εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως η Έλενα Παπαρίζου και η Τάμτα, προσθέτει δυναμισμό, αισθητική και έντονη σκηνική ταυτότητα σε κάθε του project.

Φέρνοντας έναν αέρα ανανεωμένης «δροσιάς» που θύμιζε Eurovision, αλλά με μια εντελώς φρέσκια και σύγχρονη ματιά, η σκηνική του άνεση απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο breakthrough short-phenomenon της χρονιάς. Τo act του αναμένεται δικαιωματικά να αποτελέσει τo πιο hot και πολυσυζητημένo highlight των φετινών βραβείων.

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τον Akyla στην πιο δημιουργική του στιγμή, έχοντας μετατρέψει το «Ferto» σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ταξίδεψε με τα ελληνικά χρώματα στη σκηνή της Eurovision 2026. Το τραγούδι, που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, κέρδισε τις εντυπώσεις αγγίζοντας ταυτόχρονα τα βιώματα και τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Μετά την επίσημη κυκλοφορία του, το single εκτοξεύτηκε στα charts χωρών όπως η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το επίσημο music video ξεπέρασε γρήγορα τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube.

Το «Ferto» ξεκίνησε το ταξίδι του ως ένα απόλυτο viral hit στο TikTok, μετρώντας εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο και ωθώντας πολλούς να το χαρακτηρίσουν ως το ελληνικό «Gangnam Style». Παρά την τεράστια επιτυχία, ο Akylas, μιλώντας αποκλειστικά στο Mad.gr, έστειλε το δικό του μήνυμα στους νέους δημιουργούς: «Μην κυνηγάς το viral. Να κυνηγάς την αλήθεια σου, να δουλεύεις σκληρά, να τολμάς να είσαι διαφορετικός και να έχεις υπομονή». Ξεκινώντας από το Μουσικό Σχολείο Σερρών και τις κουζίνες όπου εργαζόταν, μέχρι τις διεθνείς σκηνές και τις σελίδες του περιοδικού Elle, ο Akylas δείχνει έτοιμος να κατακτήσει ακόμα περισσότερες κορυφές, βάζοντας παράλληλα τις τελευταίες πινελιές στο ντεμπούτο προσωπικό του άλμπουμ.