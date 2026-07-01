MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Marseaux με το «Granita Lemoni» μας έδωσε τη λύση για τον καύσωνα μέσα από το πιο fan act της βραδιάς

Με μια ματιά Η Marseaux παρουσίασε το τραγούδι «Granita Lemoni» στα MAD VMA 2026.

Η εμφάνισή της περιλάμβανε καλοκαιρινή αισθητική, χορευτές και έντονα χρώματα.

Το act ξεκίνησε με μια χιουμοριστική απονομή βραβείου για τις επιτυχίες της.

Το τραγούδι «Granita Lemoni» κυκλοφορεί στις 19 Ιουνίου και αναμένεται να γίνει καλοκαιρινό hit. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τηλεοπτική μετάδοση των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ συνεχίζεται μέσα από τη συχνότητα του MEGA και, μετά τα δύο πρώτα εκρηκτικά acts της βραδιάς, η σκηνή πέρασε στη Marseaux για το τρίτο κατά σειρά performance.

Με το που ξεκίνησε το act, η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως. Το κοινό τραγουδούσε, χόρευε και ακολουθούσε τον ρυθμό, σε μια εμφάνιση που θύμιζε καλοκαιρινό πάρτυ. Το «Granita Lemoni» ακούστηκε δυνατά σε όλο το στάδιο, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ήδη ως ένα από τα τραγούδια που θα κυριαρχήσουν το φετινό καλοκαίρι. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα outfit που έμοιαζε με κοκτέιλ καλοκαιριού: κόκκινος κορσές, ροζ φούστα με λεμόνια, δικτυωτό καλσόν και statement ροζ μπότες.

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Η Marseaux εμφανίστηκε πιο λαμπερή και stylish από ποτέ, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τα χρώματα, την αισθητική και την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία. Πιστή στο ιδιαίτερο ύφος της, δημιούργησε ένα act γεμάτο ανεμελιά, καλοκαιρινή ενέργεια και pop διάθεση, που δύσκολα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Το σκηνικό ήταν γεμάτο έντονα χρώματα, φωτεινά στοιχεία και εικόνες που παρέπεμπαν σε παραλία, ήλιο και ανεμελιά, ενώ φυσικά από το concept δεν θα μπορούσε να λείπει η χαρακτηριστική «Granita Lemoni», η οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκηνοθετική προσέγγιση της εμφάνισης.

Ιδιαίτερα ευρηματική ήταν και η έναρξη του act, η οποία λειτούργησε σαν ένα χιουμοριστικό σχόλιο στις φετινές επιτυχίες της Marseaux. Πριν ακουστεί η πρώτη νότα του «Granita Lemoni», δύο άτομα εμφανίστηκαν στη σκηνή απονέμοντάς της συμβολικά ένα βραβείο για το τραγούδι, σε μια σκηνή που θύμιζε τελετή απονομής. Η ίδια το υποδέχθηκε με το χαρακτηριστικό της ύφος, σαν να έκανε το δικό της… μάνιφεστ για τις φετινές υποψηφιότητές της στα MAD VMA 2026 απο την ΔΕΗ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το σκηνικό μετατράπηκε σε ένα ξέφρενο καλοκαιρινό πάρτυ, με τη μουσική να δυναμώνει, τους χορευτές να κατακλύζουν τη σκηνή και τη χορογραφία να δίνει το σύνθημα για την έναρξη ενός από τα πιο fun acts της βραδιάς.

Σημαντικό κομμάτι του act αποτέλεσαν και οι πολλοί χορευτές που συνόδευσαν τη Marseaux επί σκηνής, προσθέτοντας ενέργεια και ρυθμό σε μια ήδη δυναμική παρουσία. Η χορογραφία, τα ευρηματικά visuals και οι εντυπωσιακοί φωτισμοί λειτούργησαν αρμονικά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών που ξεχώρισε ανάμεσα στα acts της βραδιάς.

Ο Creative Director και Choreographer Bill Roxenos επιμελείται το καλοκαιρινό act της Marseaux για το «Granita Lemoni», μεταφέροντας στη σκηνή τη δροσιά, την ανεμελιά και την ενέργεια του τραγουδιού. Με την πολυετή εμπειρία και τη δημιουργική του προσέγγιση, δίνει ζωή σε μια εντυπωσιακή σκηνική πρόταση που αναδεικνύει τον σύγχρονο pop χαρακτήρα και τα έντονα summer vibes της εμφάνισης.

Σήμερα, η Marseaux βρίσκεται σε μια άκρως παραγωγική περίοδο, έχοντας επιστρέψει δυναμικά στο στούντιο για την ηχογράφηση του νέου της album. Η καλλιτέχνιδα προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου single της «Granita Lemoni» στις 19 Ιουνίου, που υπόσχεται να γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit. Παράλληλα με τα επαγγελματικά της βήματα, η ίδια παραμένει ειλικρινής με το κοινό της, επιλέγοντας να μοιράζεται όχι μόνο τις επιτυχίες της, αλλά και προσωπικές της αναζητήσεις, όπως η πρόσφατη εξομολόγησή της για τη σχέση της με το φαγητό και την αυτοδιάθεση, δείχνοντας ένα ώριμο πρόσωπο που εμπνέει τους χιλιάδες θαυμαστές της.