Fitness 25.04.2026

5 ασκήσεις στην καρέκλα που θα «ξυπνήσουν» τους κοιλιακούς σου

Ασκήσεις με καρέκλα για κοιλιακούς και κορμό που μπορείς να κάνεις εύκολα στο σπίτι, χωρίς εξοπλισμό και με άμεσα αποτελέσματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι περισσότερες καρέκλες στη ζωή μας συνδέονται με καθιστική ρουτίνα: δουλειά, φαγητό, scrolling ή λίγες ώρες χαλάρωσης. Σπάνια τις σκεφτόμαστε ως εργαλείο άσκησης, κι όμως μπορούν να μετατραπούν σε ένα απλό αλλά αποτελεσματικό γυμναστήριο για τον κορμό. Με λίγη σωστή καθοδήγηση, ακόμα και μια σταθερή καρέκλα στο σπίτι μπορεί να ενεργοποιήσει τους κοιλιακούς και να δώσει νέα διάσταση στην καθημερινή κίνηση.

Γυναίκα σε στάση γιόγκα, ενσωματώνοντας τη νέα τάση του cozy cardio για ευεξία και φροντίδα του σώματος.
Unsplash

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των ασκήσεων είναι ότι δεν απαιτούν εξοπλισμό ή χώρο. Είναι ιδανικές για αρχάριους, αλλά και για όσους θέλουν να προσθέσουν έξτρα ενεργοποίηση στον κορμό μέσα στη μέρα τους. Από πιο απλές κινήσεις μέχρι πιο δυναμικές παραλλαγές, οι ασκήσεις με καρέκλα βοηθούν στη σταθερότητα, στη σωστή στάση σώματος και στην ενεργοποίηση βαθύτερων μυών που συχνά «μένουν στο περιθώριο».

Hot Girl Walk: Η viral συνήθεια που θα σε κάνει να δεις το περπάτημα με άλλο μάτι

1. Elevated Push-Up στην καρέκλα

Σε αυτή την άσκηση τοποθετείς τα χέρια στο κάθισμα μιας σταθερής καρέκλας και εκτελείς push-ups με το σώμα σε ελαφριά κλίση. Παρότι θυμίζει κλασική άσκηση για στήθος και χέρια, στην πραγματικότητα ενεργοποιεί έντονα τον κορμό, καθώς οι κοιλιακοί δουλεύουν συνεχώς για να κρατήσουν τη σπονδυλική στήλη σταθερή. Το κλειδί είναι να διατηρείς τη μέση ουδέτερη και την κοιλιά ενεργή σε όλη την κίνηση.

fitness_askisis
Unsplash

2. Mountain Climber με στήριξη καρέκλας

Με τα χέρια στηρίζονται στην καρέκλα και το σώμα σε σανίδα, φέρνεις εναλλάξ τα γόνατα προς το στήθος. Η άσκηση αυτή ανεβάζει παλμούς και ταυτόχρονα «ξυπνά» τον κορμό, καθώς απαιτεί συνεχή σταθεροποίηση της λεκάνης. Όσο πιο ελεγχόμενη είναι η κίνηση, τόσο πιο έντονη γίνεται η ενεργοποίηση των κοιλιακών.

Γυναίκα με πορτοκαλί κολάν και λευκό αμάνικο μπλουζάκι κάνει κοιλιακούς, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του exercise snacking για φυσική δραστηριότητα.
Unsplash

3. Chair Squat για σταθερό κορμό

Η καρέκλα εδώ λειτουργεί ως σημείο αναφοράς: κατεβαίνεις προς τα πίσω σαν να πρόκειται να καθίσεις και επιστρέφεις όρθια. Αν και μοιάζει με άσκηση ποδιών, ο κορμός συμμετέχει ενεργά για να κρατήσει το σώμα σωστά ευθυγραμμισμένο. Η σωστή στάση και η ενεργοποίηση της κοιλιάς κάνουν τη διαφορά στο πόσο δουλεύει τελικά η άσκηση.

pexels.com
pexels.com

4. Single-Leg Squat με καρέκλα

Πιο απαιτητική εκδοχή του squat, όπου δουλεύει κυρίως το ένα πόδι κάθε φορά. Η καρέκλα δίνει σιγουριά στην κίνηση, αλλά ο κορμός είναι αυτός που κρατά την ισορροπία. Η αστάθεια που δημιουργείται από το ένα πόδι αναγκάζει τους κοιλιακούς να ενεργοποιηθούν περισσότερο για να μην γείρει το σώμα.

Unsplash
Unsplash

5. Alternating Cross Crunch σε καρέκλα

Καθισμένη στην άκρη της καρέκλας, στρίβεις τον κορμό και φέρνεις εναλλάξ τον αγκώνα προς το αντίθετο γόνατο. Η κίνηση αυτή στοχεύει κυρίως στους πλάγιους κοιλιακούς, ενώ παράλληλα βοηθά στη βελτίωση της κινητικότητας του κορμού. Η ελεγχόμενη περιστροφή και η σωστή αναπνοή κάνουν την άσκηση πιο αποτελεσματική και «καθαρή» τεχνικά.

fitness_askisis
Unsplash

Pilates: 6 μυστικά που κάνουν κάθε προπόνηση πιο αποτελεσματική

5 φυσικά ροφήματα για να έχεις επίπεδη κοιλιά μέχρι το καλοκαίρι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

fitness άσκηση γυμναστική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το άγχος δεν έρχεται από το πουθενά – Πως να αλλάξεις αυτές τις 4 συνήθειες που σε στρεσάρουν

Το άγχος δεν έρχεται από το πουθενά – Πως να αλλάξεις αυτές τις 4 συνήθειες που σε στρεσάρουν

25.04.2026
Επόμενο
AI για φοιτητές: 4 εργαλεία που είναι καλύτερα από το ChatGPT

AI για φοιτητές: 4 εργαλεία που είναι καλύτερα από το ChatGPT

25.04.2026

Δες επίσης

Πώς να ανακαινίσεις την κρεβατοκάμαρά σου – 4 ιδέες που θα αλλάξουν τον χώρο σου
Life

Πώς να ανακαινίσεις την κρεβατοκάμαρά σου – 4 ιδέες που θα αλλάξουν τον χώρο σου

25.04.2026
Air fryer: 3 γρήγορες και οικονομικές συνταγές για κάθε μέρα
Food

Air fryer: 3 γρήγορες και οικονομικές συνταγές για κάθε μέρα

25.04.2026
Το άγχος δεν έρχεται από το πουθενά – Πως να αλλάξεις αυτές τις 4 συνήθειες που σε στρεσάρουν
Life

Το άγχος δεν έρχεται από το πουθενά – Πως να αλλάξεις αυτές τις 4 συνήθειες που σε στρεσάρουν

25.04.2026
Μεταμόρφωσε τον εξωτερικό σου χώρο – 4 ιδέες για ανανέωση
Life

Μεταμόρφωσε τον εξωτερικό σου χώρο – 4 ιδέες για ανανέωση

25.04.2026
Είναι το Gen Z βλέμμα απλά trend ή κάτι βαθύτερο; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει
Life

Είναι το Gen Z βλέμμα απλά trend ή κάτι βαθύτερο; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει

25.04.2026
Disney Villains και Ζώδια: Ανακάλυψε ποιος Disney Villain είσαι
Life

Disney Villains και Ζώδια: Ανακάλυψε ποιος Disney Villain είσαι

25.04.2026
Euphoria: Πώς η 3η σεζόν θα επηρεάσει τις beauty τάσεις του καλοκαιριού
Beauty

Euphoria: Πώς η 3η σεζόν θα επηρεάσει τις beauty τάσεις του καλοκαιριού

25.04.2026
Σοκολατένιο overnight oats – Το γρήγορο πρωινό που ετοιμάζεις σε 3 λεπτά
Life

Σοκολατένιο overnight oats – Το γρήγορο πρωινό που ετοιμάζεις σε 3 λεπτά

25.04.2026
Η Kylie Jenner κάνει την αλυσίδα στη μέση το απόλυτο statement
Fashion

Η Kylie Jenner κάνει την αλυσίδα στη μέση το απόλυτο statement

25.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας