Το άγχος δεν έρχεται από το πουθενά – Πως να αλλάξεις αυτές τις 4 συνήθειες που σε στρεσάρουν

Απλές αλλαγές στον τρόπο που σκέφτεσαι και λειτουργείς μέσα στη μέρα που μπορούν να μειώσουν αισθητά το άγχος σου

Το άγχος δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Τις περισσότερες φορές χτίζεται αργά, μέσα από μικρές καθημερινές συνήθειες που δεν σου φαίνονται σημαντικές. Κάποιες από αυτές τις επαναλαμβάνεις μηχανικά, χωρίς να συνειδητοποιείς ότι επηρεάζουν τη διάθεσή σου, την ενέργειά σου και τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την ημέρα σου.

Αν νιώθεις συχνά πίεση χωρίς προφανή λόγο, τότε πιθανότατα κάποιες από αυτές τις συνήθειες υπάρχουν ήδη στην καθημερινότητά σου.

1. Το συνεχές «scrolling» πριν κοιμηθείς

Μπαίνεις στο κινητό για λίγα λεπτά και καταλήγεις να περνάς πολύ περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζες. Οι πληροφορίες, τα stories και τα updates κρατούν τον εγκέφαλό σου σε συνεχή διέγερση. Αυτό δυσκολεύει την αποσύνδεση και αυξάνει το άγχος πριν τον ύπνο. Αν το μειώσεις, θα δεις άμεσα διαφορά στη χαλάρωσή σου.

2. Το να μην κάνεις παύσεις

Όταν δεν αφήνεις χώρο για μικρά διαλείμματα, το σώμα και το μυαλό σου λειτουργούν συνεχώς σε «on mode». Αυτό δημιουργεί συσσωρευμένη ένταση που δεν εκτονώνεται. Ακόμα και λίγα λεπτά παύσης μέσα στη μέρα βοηθούν να μειώσεις σημαντικά την εσωτερική πίεση.

3. Το να λες «ναι» σε όλα

Η ανάγκη να μην απογοητεύσεις κανέναν σε οδηγεί συχνά στο να φορτώνεσαι περισσότερα από όσα αντέχεις. Αυτή η συνήθεια δημιουργεί σταδιακά άγχος και κόπωση. Όταν αρχίσεις να βάζεις όρια, θα παρατηρήσεις ότι ο χρόνος και η ενέργειά σου ισορροπούν καλύτερα.

4. Η συνεχής σύγκριση με τους άλλους

Social media, φίλοι, γνωστοί, όλοι δείχνουν «τέλειοι» στιγμές. Όταν συγκρίνεις τη δική σου καθημερινότητα με αυτό που βλέπεις, το άγχος αυξάνεται χωρίς να το καταλαβαίνεις. Η αλλαγή έρχεται όταν αρχίσεις να εστιάζεις στη δική σου πραγματικότητα και όχι στις εικόνες των άλλων.

Το άγχος δεν φεύγει με μεγάλες αλλαγές, αλλά με μικρές καθημερινές διορθώσεις. Όταν εντοπίσεις τις συνήθειες που σε επηρεάζουν, μπορείς να τις αλλάξεις σταδιακά και να δεις τη διάθεσή σου να βελτιώνεται σημαντικά.

