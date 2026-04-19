Food 19.04.2026

Κέικ χωρίς βούτυρο: Αφράτο και εύκολο

Ένα αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο που γίνεται πιο εύκολα από όσο φαντάζεσαι και γεμίζει το σπίτι άρωμα και γεύση
Πόπη Βασιλείου

Αν θέλεις ένα ελαφρύ, αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο αλλά με πλούσια γεύση, αυτή η συνταγή είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Είναι μια πιο ελαφριά εκδοχή του κλασικού κέικ, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας, είτε για πρωινό είτε για ένα γλυκό συνοδευτικό με τον καφέ σου. Με απλά υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου, μπορείς να έχεις ένα σπιτικό αποτέλεσμα που δεν υστερεί καθόλου σε γεύση ή υφή.

Υλικά

  • 3 αυγά
  • 1 φλιτζάνι ζάχαρη
  • 1/2 φλιτζάνι ηλιέλαιο
  • 1 φλιτζάνι γάλα
  • 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
  • 1 βανίλια (προαιρετικά)
  • Ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C για να είναι έτοιμος όταν ολοκληρώσεις το μείγμα. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν καλά και να γίνουν ένα πιο ανοιχτόχρωμο και κρεμώδες μείγμα. Στη συνέχεια προσθέτεις το ηλιέλαιο και το γάλα και συνεχίζεις το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Έπειτα ρίχνεις το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και τη βανίλια και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δημιουργηθεί ένας λείος χυλός χωρίς σβόλους. Αν θέλεις, μπορείς να προσθέσεις ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού για έξτρα άρωμα και πιο φρέσκια γεύση.

Αδειάζεις το μείγμα σε μια λαδωμένη ή ελαφρώς βουτυρωμένη φόρμα για κέικ και το απλώνεις ομοιόμορφα. Ψήνεις για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να αποκτήσει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Για να σιγουρευτείς ότι είναι έτοιμο, κάνεις τη δοκιμή με μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο του κέικ. Όταν βγει καθαρή, το κέικ σου είναι έτοιμο. Αφήνεις να κρυώσει λίγο πριν το ξεφορμάρεις και το απολαύσεις.

Tip: Αφήνεις το κέικ να κρυώσει λίγο πριν το κόψεις και το απολαύσεις σκέτο, με λίγη άχνη ζάχαρη από πάνω ή λιωμένη σοκολάτα.

