Χωρισμός Sabrina Carpenter – Barry Keoghan: Τι είπε ο ηθοποιός για τις φήμες περί απιστίας

Ο Barry Keoghan μίλησε για τον χωρισμό του από τη Sabrina Carpenter, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τις φήμες που κυκλοφορούσαν

Ο Barry Keoghan μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά σχετικά με τον χωρισμό του από τη Sabrina Carpenter, ο οποίος έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από έναν χρόνο. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast Friends Keep Secrets και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η δημόσια εικόνα γύρω από τον χωρισμό τους.

Όπως εξήγησε, μετά τον χωρισμό κυκλοφόρησαν φήμες στο διαδίκτυο που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Sabrina Carpenter, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, το αφήγημα αυτό δημιουργήθηκε χωρίς να υπάρξει ποτέ επίσημη τοποθέτηση από κανέναν από τους δύο.

Η νέα εποχή της pop: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter στο «Bring Your Love»

Ο ίδιος τόνισε ότι επέλεξε να μην απαντήσει δημόσια την περίοδο που έγιναν γνωστά τα δημοσιεύματα, καθώς δεν ήθελε να μπλέξει άλλους ανθρώπους στην προσωπική του ζωή. Παράλληλα, ανέφερε πως μια σχέση κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας συχνά «μεγεθύνεται» και παραμορφώνεται από τα social media και τις φήμες.

Ο Lil Dicky, που συμμετείχε στη συζήτηση, έδωσε το πλαίσιο της αναφοράς, επιβεβαιώνοντας ότι ο Keoghan μιλούσε για τις φήμες περί απιστίας.

«Swapped» στο Netflix – Ο Michael B. Jordan επιστρέφει σε voice acting