Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit

Η νέα φωτογραφία του Σάκη Ρουβά με τον Δημήτρη Κοντόπουλο μέσα από το studio ήταν αρκετή για να ξεκινήσουν τα σενάρια γύρω από ένα νέο μεγάλο pop project
Πόπη Βασιλείου

Μια μόνο φωτογραφία ήταν αρκετή για να βάλει «φωτιά» στα social media και να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από ένα πιθανό νέο μεγάλο μουσικό project στην ελληνική pop σκηνή. Ο Ηλίας Κοκοτός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο μέσα από studio μαζί με τον Σάκη Ρουβάκαι τον Δημήτρη Κοντόπουλο, με τους fans να προσπαθούν ήδη να καταλάβουν τι ακριβώς ετοιμάζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Η χρονική στιγμή μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Μετά τον τεράστιο θρίαμβο που σημείωσαν ο Ηλίας Κοκοτός και ο Δημήτρης Κοντόπουλος στη Eurovision 2026, οδηγώντας τη Dara στη νίκη με ένα τραγούδι που «σάρωσε» σε Ευρώπη και social media και κατάφερε να γίνει παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, κάθε νέα τους κίνηση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η επιτυχία τους δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή της Eurovision, αλλά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες pop στιγμές της χρονιάς, με το τραγούδι να γνωρίζει τεράστια απήχηση διεθνώς και να εκτοξεύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από τα επόμενα σχέδιά τους.

Η παρουσία του Σάκη Ρουβά στο πλευρό τους έρχεται να δυναμώσει ακόμη περισσότερο τα σενάρια για μια νέα δισκογραφική συνεργασία που μπορεί να σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του τραγουδιστή. Άλλωστε, όταν δύο πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από μία τόσο μεγάλη διεθνή επιτυχία συναντιούνται ξανά στο studio με έναν από τους πιο διαχρονικούς pop stars της Ελλάδας, οι προσδοκίες ανεβαίνουν αυτόματα.

Μέχρι στιγμής, καμία επίσημη πληροφορία δεν έχει γίνει γνωστή για το τι ακριβώς ετοιμάζουν, ωστόσο η συγκεκριμένη φωτογραφία λειτούργησε σαν ξεκάθαρο teaser για κάτι που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Νέο single; Ολόκληρο album; Ένα international pop project; Ή μήπως μια μουσική επιστροφή με ήχο που θα θυμίσει τις μεγάλες pop στιγμές που έχουν συνδεθεί με το όνομα του Σάκη Ρουβά;

Το μόνο βέβαιο είναι πως η συνάντηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη και ήδη έχει δημιουργήσει έντονη κινητικότητα στα social media και στους κύκλους της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Με τον Δημήτρη Κοντόπουλο να θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς hitmakers της ελληνικής pop και τον Ηλία Κοκοτό να βρίσκεται πίσω από σημαντικές μουσικές κινήσεις των τελευταίων ετών, το ενδιαφέρον γύρω από το τι ετοιμάζεται μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.

