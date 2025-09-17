Beauty 17.09.2025

Τα πιο elegant μανικιούρ για τα κοντά νύχια σου

konta_nixia
Φθινοπωρινό μανικιούρ σε κοντά νύχια με ζεστές αποχρώσεις, cozy σχέδια και κομψές λεπτομέρειες που ταιριάζουν τέλεια στη σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς τα φύλλα αλλάζουν χρώμα και ο καιρός γίνεται πιο δροσερός, υπάρχει κάτι μαγικό στο να περνάμε το Σαββατοκύριακο πηγαίνοντας χαλαρές βόλτες στα πάρκα ή να κουλουριαζόμαστε στον καναπέ βλέποντας ξανά τις αγαπημένες μας σειρές. Το φθινόπωρο δεν είναι απλώς μια εποχή, είναι μια αίσθηση, μια πρόσκληση να ανανεώσουμε την εμφάνισή μας και να φέρουμε φθινοπωρινές πινελιές στην καθημερινότητά μας. Από τα ζεστά χρώματα των ρούχων και τα αρωματικά κεριά, μέχρι τα μικρά beauty updates που κάνουν τη διαφορά, κάθε λεπτομέρεια μετράει.

Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος από το να υποδεχτούμε τη νέα σεζόν από ένα φθινοπωρινό μανικιούρ; Ακόμα και αν προτιμάς τα κοντά νύχια, οι επιλογές για εντυπωσιακά designs είναι αμέτρητες. Από τα απλά χρώματα που φέρνουν στο νου τους ζεστούς τόνους της εποχής, μέχρι μικρά, παιχνιδιάρικα σχέδια όπως πουά, animal prints ή pumpkin spice αποχρώσεις, τα νύχια σου μπορούν να γίνουν η πιο κομψή έκφραση του φθινοπώρου.

nixia
https://www.instagram.com/overglowedit/

Διάβασε επίσης: Διάλειμμα ανάμεσα στα μανικιούρ: Τι πραγματικά χρειάζονται τα νύχια σου

Καφέ και μπλε πουά

Τα πουά είναι από τις πιο δυνατές τάσεις φέτος. Δοκίμασε καφέ και μπλε συνδυασμούς για να δώσεις χαρακτήρα στα κοντά νύχια σου χωρίς να χρειάζεται να τα μακρύνεις.

konta_nixia
https://www.instagram.com/tinybrushes/

Cowhide Print

Αν αγαπάς το animal print, ένα cowhide σχέδιο σε καφέ τόνους θα σου δώσει μοναδικό φθινοπωρινό vibe.

nixia_konta
https://www.instagram.com/betina_goldstein/

Tortoise shell

Με καραμελένιες αποχρώσεις και διακριτικά prints, αυτό το μανικιούρ είναι ιδανικό αν θέλεις κάτι κομψό αλλά διαφορετικό.

nixia_konta
https://www.instagram.com/yo_keshh/

Ναυτικό μπλε

Ανανέωσε το γαλλικό μανικιούρ σου με φθινοπωρινά χρώματα και συνδύασε ματ και γυαλιστερά φινιρίσματα για πιο μοντέρνο αποτέλεσμα.

konta_nixia
https://www.instagram.com/saruhnails/?hl=en

Πράσινο μάρμαρο 

Δημιούργησε ένα marble σχέδιο με κυπαρισσί, λευκό και καφέ για να αποτυπώσεις την αίσθηση του φθινοπωρινού δάσους στα χέρια σου.

konta_nixia
https://www.instagram.com/nailditbyalyssa/

Τα χρώματα του φθινοπώρου

Δεν χρειάζεται να διαλέξεις μόνο μία απόχρωση. Κάνε κάθε νύχι διαφορετικό με κρεμ, μπεζ και μπλε τόνους για ένα ενδιαφέρον gradient look.

konta_nixia
https://www.instagram.com/amyytran/

Σοκολατί άκρες

Λατρεύεις τη ζεστή σοκολάτα τις κρύες μέρες; Φέρε αυτή τη γλυκιά αίσθηση στα νύχια σου με tips σε σοκολατί απόχρωση. Για να κάνεις το αποτέλεσμα πιο ενδιαφέρον, πρόσθεσε μια ασημί γραμμή που διασχίζει διαγώνια κάθε νύχι. Αν θες να το απογειώσεις, διάλεξε ασημί με chrome φινίρισμα για extra λάμψη.

konta_nixia
https://www.instagram.com/amyytran/

Λουλούδια από βελούδο 

Θέλεις να δώσεις λίγη παραπάνω ένταση στο μανικιούρ σου; Πρόσθεσε υφή! Ένα εύκολο hack είναι να εφαρμόσεις ακρυλική πούδρα πάνω από το nail art για να πετύχεις ματ και texturized αποτέλεσμα.

konta_nixia
https://www.instagram.com/swaknails/

Διάβασε επίσης: Με αυτά τα χρώματα θα κοιτάνε όλοι τα νύχια σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends νύχια ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Kidd: Αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες του στην ΗΘΕ 2025

17.09.2025
Επόμενο

Άννα Βίσση: Το after party για τις 2 μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

17.09.2025

Δες επίσης

Ο Jaden Smith γίνεται ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της ανδρικής σειράς του οίκου Louboutin
Fashion

Ο Jaden Smith γίνεται ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της ανδρικής σειράς του οίκου Louboutin

17.09.2025
Central Perk: Το θρυλικό καφέ της σειράς «Friends» ζωντανεύει στη Νέα Υόρκη
Life

Central Perk: Το θρυλικό καφέ της σειράς «Friends» ζωντανεύει στη Νέα Υόρκη

17.09.2025
Versace Embodied: Ο Dario Vitale επανερμηνεύει την κληρονομιά του οίκου
Fashion

Versace Embodied: Ο Dario Vitale επανερμηνεύει την κληρονομιά του οίκου

17.09.2025
Το front row της Εβδομάδας Μόδας της Ν.Υόρκης χαρίζει έμπνευση για τα φθινοπωρινά σου looks
Fashion

Το front row της Εβδομάδας Μόδας της Ν.Υόρκης χαρίζει έμπνευση για τα φθινοπωρινά σου looks

17.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *