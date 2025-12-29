Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» – Δες το video

Την αδυναμία που έχει στα εγγόνια της δεν κρύβει ποτέ η Άννα Βίσση και φροντίζει να το δείχνει με κάθε ευκαιρία. Ιδιαίτερα, όταν τα βλέπει να τραγουδούν τις επιτυχίες της, η συγκίνησή της είναι εμφανής.

Αυτό συνέβη και πρόσφατα, όταν ο Νέστορας, ένας από τους δύο εγγονούς της, αποφάσισε να ερμηνεύσει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της γιαγιάς του. Ο μικρός βρέθηκε στο καμαρίνι της Άννας Βίσση και, παρά τη φυσική ντροπή της ηλικίας του, δεν δίστασε να δείξει το ταλέντο του.

Καθισμένος χαλαρά σε μια καρέκλα, ο Νέστορας τραγούδησε το «Σε περίπτωση που», με την Άννα Βίσση να παρακολουθεί συγκινημένη. Μάλιστα, η τραγουδίστρια άλλαξε παιχνιδιάρικα τους στίχους για να του πει: «Σε περίπτωση που… σε λατρεύω…», πριν του χαρίσει ένα τρυφερό και μεγάλο φιλί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εγγόνια της Άννας Βίσση βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, γεγονός που τους δίνει την ευκαιρία να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και να απολαμβάνουν συχνές, οικογενειακές στιγμές.

