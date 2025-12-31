Το Tron Ares με τον Jared Leto ετοιμάζεται για τη streaming πρεμιέρα του

Η νέα ταινία του κινηματογραφικού σύμπαντος Tron έρχεται στο Disney+ μετά τη σύντομη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Tron: Ares», με πρωταγωνιστή τον Jared Leto, οδεύει προς την πρώτη της προβολή σε πλατφόρμα streaming. Η Disney ανακοίνωσε ότι το φιλμ του σκηνοθέτη Joachim Rønning θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ από τις 7 Ιανουαρίου, λίγους μήνες μετά την έξοδό του στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου. Το «Tron: Ares» αποτελεί το νεότερο κεφάλαιο του δημοφιλούς franchise και συγκεντρώνει ένα πολυπρόσωπο καστ που περιλαμβάνει τους Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Gillian Anderson και Jeff Bridges.

Ο Jeff Bridges επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Kevin Flynn, τον οποίο είχε πρωτοενσαρκώσει στην ταινία «Tron» του Steven Lisberger το 1982 και επανέλαβε στο σίκουελ «Tron: Legacy» του 2010 σε σκηνοθεσία Joseph Kosinski, δίπλα στους Garrett Hedlund και Olivia Wilde. Και οι δύο προηγούμενες ταινίες της σειράς είναι ήδη διαθέσιμες στο Disney+.

Παρά τη δυναμική του ονόματος Tron, η ταινία δεν κατάφερε να σημειώσει την αναμενόμενη επιτυχία στο box office, συγκεντρώνοντας 142 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Με την έλευσή του στο Disney+, το «Tron: Ares» επιχειρεί να βρει νέο κοινό και να επανατοποθετηθεί μέσα στο σύγχρονο τοπίο της επιστημονικής φαντασίας, συνεχίζοντας την πορεία ενός κόσμου που εδώ και δεκαετίες συνδέεται με τις αγωνίες και τις υποσχέσεις της ψηφιακής εποχής.

