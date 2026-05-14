H Νικόλ Χατζησαράντου στο Fitness O’ Clock: «Δεν αγάπησα αμέσως την ξιφασκία, αλλά τελικά έγινε μέρος της ζωής μου»

Η Νικόλ Χατζησαράντου βρέθηκε στο Fitness O’ Clock και μίλησε για την πορεία της στην ξιφασκία, τη ζωή ανάμεσα στον πρωταθλητισμό και τη δικηγορία, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά ως αθλήτρια υψηλού επιπέδου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στο άθλημα, αποκαλύπτοντας ότι η ξιφασκία ήταν οικογενειακή υπόθεση: «Όλη μου η οικογένεια έκανε ξιφασκία, οπότε ξεκίνησα λίγο με το ζόρι. Στην αρχή δεν το είχα αγαπήσει ιδιαίτερα, όμως με τα χρόνια και μέσα από τις προπονήσεις άρχισα να ανακαλύπτω ότι υπάρχει κάτι σε αυτό το άθλημα που πραγματικά αξίζει».

Μιλώντας για την πρώτη της συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος, η Νικόλ θυμήθηκε τη στιγμή που ένιωσε ότι περνά σε ένα νέο επίπεδο: «Ήρθε ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για την Εθνική Ομάδα, μου έδωσε το χέρι του και εκεί κατάλαβα ότι είχα μπει στην Εθνική Ελλάδος. Για εμάς αυτό ήταν σαν να παίρνεις το χρίσμα».

Ξεχωριστή θέση στη συνέντευξη είχε η κατάκτηση του πρώτου της πανελλήνιου πρωταθλήματος στις γυναίκες το 2021. Όπως είπε: «Ήταν η πιο αγαπημένη μου στιγμή, όχι μόνο επειδή κέρδισα, αλλά γιατί ένιωσα τεράστια ανακούφιση. Για χρόνια ήμουν πολύ κοντά, αλλά το άγχος δεν με άφηνε να φτάσω μέχρι το τέλος».

Η Νικόλ Χατζησαράντου μίλησε και για την απαιτητική καθημερινότητά της, καθώς συνδυάζει την ξιφασκία με τη δικηγορία: «Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ όλα είναι προγραμματισμένα. Δεν υπάρχει ανεμελιά, γιατί και τα δύο απαιτούν το 100% του εαυτού μου».

Παράλληλα, στάθηκε στις μεγαλύτερες δυσκολίες που συνοδεύουν τον πρωταθλητισμό. «Οι τραυματισμοί, η έλλειψη επαγγελματικής στήριξης στην Ελλάδα και η ψυχολογική πίεση είναι τα τρία πιο δύσκολα κομμάτια. Υπάρχουν φορές που σκέφτεσαι να σταματήσεις, αλλά την επόμενη μέρα επιστρέφεις γιατί αγαπάς αυτό που κάνεις».

Σε πιο προσωπικό τόνο, αποκάλυψε μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς της. Δήλωσε ότι δεν αποχωρίζεται ποτέ τον καφέ της, λατρεύει το πινγκ πονγκ και παραδέχθηκε με χιούμορ ότι συχνά δεν απαντά στο τηλέφωνο και ακυρώνει σχέδια την τελευταία στιγμή.

Η αθλήτρια ανέφερε επίσης πως, αν είχε την ευκαιρία να προπονήσει κάποια διάσημη προσωπικότητα, θα επέλεγε την Άννα Βίσση: «Είναι θεά, απίστευτα γυμνασμένη και πιστεύω ότι θα το έπιανε αμέσως».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους επόμενους στόχους της, που είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Παρίσι, στέλνοντας παράλληλα το δικό της μήνυμα: «Ο βασικός στόχος είναι να δίνω κάθε φορά το 100% του εαυτού μου και να απολαμβάνω αυτή τη διαδρομή».

