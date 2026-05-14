Mad TV News 14.05.2026

Η Δήμητρα Δερζέκου στο Talk To MAD: «Η Αλίκη με βοήθησε να μιλήσω για τη δική μου γενιά μέσα από κάτι σύγχρονο»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Δήμητρα Δερζέκου εξηγεί πώς η μίμηση της Αλίκη Βουγιουκλάκη εξελίχθηκε σε δημιουργικό εργαλείο που συνδέει τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με το σήμερα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τη Δήμητρα Δερζέκου, με αφορμή την πορεία της στην υποκριτική, την εκρηκτική της παρουσία στα social media και το viral φαινόμενο των μιμήσεών της που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο ιδιαίτερες digital δημιουργούς της γενιάς της.

Screenshot 2026-05-14 165057

Η καλεσμένη μίλησε για την εξέλιξή της από τις σπουδές στη φιλολογία και τη δραματική σχολή μέχρι τη δημιουργία ενός ξεχωριστού καλλιτεχνικού σύμπαντος στο TikTok, όπου συνδυάζει τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Ο Νίκος Κοψιδάς μιλά στο Talk To MAD για το πάνελ «TikTok, Νέοι και Πολιτική» του Mad Forum 2026

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στην έμπνευσή της και στη δημιουργία του viral περιεχομένου της, δήλωσε: «Η μίμηση της Αλίκης Βουγιουκλάκη ήταν για μένα το σημείο που μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω για τη δική μου γενιά μέσα από κάτι πολύ οικείο και ταυτόχρονα διαχρονικό. Ήθελα να ενώσω το παλιό με το σύγχρονο».

Αναφερόμενη στη σχέση της με το κοινό και τα σχόλια στα social media, τόνισε: «Τα hate comments υπάρχουν, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία να απαντάω. Αν το κάνεις, απλώς χάνεσαι μέσα σε έναν κύκλο χωρίς τέλος. Κρατάω μόνο την κριτική που έχει βάση και με βοηθά να γίνομαι καλύτερη».

Για την πορεία της από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα, εξήγησε: «Μεγάλωσα στο Ναύπλιο και από μικρή είχα επαφή με το θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάντα ήξερα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, αλλά πέρασα και από τη φιλολογία και το μεταπτυχιακό πριν καταλήξω πλήρως στην υποκριτική».

Screenshot 2026-05-14 165131

Αναφερόμενη στην εκτόξευση της αναγνωρισιμότητάς της μέσα από τα social media, δήλωσε: «Όταν έγινα viral, στην αρχή τρόμαξα. Δεν ήξερα αν ο κόσμος θα το δεχτεί ή αν θα υπάρξει αρνητική αντίδραση. Τελικά όμως η ανταπόκριση ήταν πολύ πιο θετική από όσο περίμενα».

Για τη δημιουργική της ταυτότητα και τη μίμηση της Αλίκη Βουγιουκλάκη, σημείωσε: «Δεν θέλω να την αντιγράψω. Θέλω να χρησιμοποιήσω την εικόνα της σαν γέφυρα για να μιλήσω για το σήμερα. Είναι μια φιγούρα που κουβαλάει συναίσθημα, μνήμη και πολιτισμό».

Όσον αφορά το μέλλον της, αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια: «Θέλω να εξελιχθεί το concept των social media μου και να μπω και σε άλλες εποχές, όπως η αρχαία τραγωδία και ο μεσοπόλεμος. Παράλληλα βρίσκομαι σε συζητήσεις για θεατρικά projects και θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ και με τον κινηματογράφο».

Κλείνοντας, η συνέντευξη στο Talk To MAD ανέδειξε μια δημιουργό που κινείται με άνεση ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη digital εποχή, χτίζοντας ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που συνεχώς εξελίσσεται και επεκτείνεται.

Η Δήμητρα Κολλά μιλά στο Talk to MAD για την παράσταση «Μπουμπού»

Η Καλλιόπη Ανταμπούφη και ο Σπύρος Σουρβίνος μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση «Αγγέλα»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk 2 Mad Δήμητρα Δερζέκου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Νικόλ Χατζησαράντου στο Fitness O’ Clock: «Δεν αγάπησα αμέσως την ξιφασκία, αλλά τελικά έγινε μέρος της ζωής μου»

H Νικόλ Χατζησαράντου στο Fitness O’ Clock: «Δεν αγάπησα αμέσως την ξιφασκία, αλλά τελικά έγινε μέρος της ζωής μου»

14.05.2026

Δες επίσης

H Νικόλ Χατζησαράντου στο Fitness O’ Clock: «Δεν αγάπησα αμέσως την ξιφασκία, αλλά τελικά έγινε μέρος της ζωής μου»
Mad TV News

H Νικόλ Χατζησαράντου στο Fitness O’ Clock: «Δεν αγάπησα αμέσως την ξιφασκία, αλλά τελικά έγινε μέρος της ζωής μου»

14.05.2026
Talk To MAD: Όλα όσα είπαν οι δημιουργοί του Fuse Fest για το μεγάλο event στο Λαύριο
Mad TV News

Talk To MAD: Όλα όσα είπαν οι δημιουργοί του Fuse Fest για το μεγάλο event στο Λαύριο

13.05.2026
Ακύλας και Μαρίνα Σάττι; Τα Διαmadάκια κάνουν το απόλυτο Eurovision casting στους δρόμους
Diamadakia

Ακύλας και Μαρίνα Σάττι; Τα Διαmadάκια κάνουν το απόλυτο Eurovision casting στους δρόμους

12.05.2026
Ο Θανάσης Πάτρας στο OK!: «Η εκπομπή μας υπάρχει για να φτιάχνει τη διάθεση του κόσμου»
Mad TV News

Ο Θανάσης Πάτρας στο OK!: «Η εκπομπή μας υπάρχει για να φτιάχνει τη διάθεση του κόσμου»

12.05.2026
Konnie Metaxa στο OK!: «Χτίζω το brand μου με βάση το ποια είμαι πραγματικά»
Mad TV News

Konnie Metaxa στο OK!: «Χτίζω το brand μου με βάση το ποια είμαι πραγματικά»

11.05.2026
O Στάθης Δρογώσης στο Unplugged Stories: «Γράφω σαν να κάνω ψυχανάλυση δημόσια»
Mad TV News

O Στάθης Δρογώσης στο Unplugged Stories: «Γράφω σαν να κάνω ψυχανάλυση δημόσια»

11.05.2026
Ο Κώστας Μακεδόνας στο Mad For Greekζ: «Θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη»
Mad for Greekz

Ο Κώστας Μακεδόνας στο Mad For Greekζ: «Θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη»

11.05.2026
Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος στο Talk To MAD: «Δεν θέλω να γίνω viral – Θέλω η μουσική μου να επικοινωνεί κάτι ουσιαστικό»
Mad TV News

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος στο Talk To MAD: «Δεν θέλω να γίνω viral – Θέλω η μουσική μου να επικοινωνεί κάτι ουσιαστικό»

08.05.2026
Spill The Tea: H Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη
Mad TV News

Spill The Tea: H Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη

08.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία