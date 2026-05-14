Η Δήμητρα Δερζέκου στο Talk To MAD: «Η Αλίκη με βοήθησε να μιλήσω για τη δική μου γενιά μέσα από κάτι σύγχρονο»

Η Δήμητρα Δερζέκου εξηγεί πώς η μίμηση της Αλίκη Βουγιουκλάκη εξελίχθηκε σε δημιουργικό εργαλείο που συνδέει τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με το σήμερα

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τη Δήμητρα Δερζέκου, με αφορμή την πορεία της στην υποκριτική, την εκρηκτική της παρουσία στα social media και το viral φαινόμενο των μιμήσεών της που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο ιδιαίτερες digital δημιουργούς της γενιάς της.

Η καλεσμένη μίλησε για την εξέλιξή της από τις σπουδές στη φιλολογία και τη δραματική σχολή μέχρι τη δημιουργία ενός ξεχωριστού καλλιτεχνικού σύμπαντος στο TikTok, όπου συνδυάζει τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στην έμπνευσή της και στη δημιουργία του viral περιεχομένου της, δήλωσε: «Η μίμηση της Αλίκης Βουγιουκλάκη ήταν για μένα το σημείο που μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω για τη δική μου γενιά μέσα από κάτι πολύ οικείο και ταυτόχρονα διαχρονικό. Ήθελα να ενώσω το παλιό με το σύγχρονο».

Αναφερόμενη στη σχέση της με το κοινό και τα σχόλια στα social media, τόνισε: «Τα hate comments υπάρχουν, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία να απαντάω. Αν το κάνεις, απλώς χάνεσαι μέσα σε έναν κύκλο χωρίς τέλος. Κρατάω μόνο την κριτική που έχει βάση και με βοηθά να γίνομαι καλύτερη».

Για την πορεία της από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα, εξήγησε: «Μεγάλωσα στο Ναύπλιο και από μικρή είχα επαφή με το θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάντα ήξερα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, αλλά πέρασα και από τη φιλολογία και το μεταπτυχιακό πριν καταλήξω πλήρως στην υποκριτική».

Αναφερόμενη στην εκτόξευση της αναγνωρισιμότητάς της μέσα από τα social media, δήλωσε: «Όταν έγινα viral, στην αρχή τρόμαξα. Δεν ήξερα αν ο κόσμος θα το δεχτεί ή αν θα υπάρξει αρνητική αντίδραση. Τελικά όμως η ανταπόκριση ήταν πολύ πιο θετική από όσο περίμενα».

Για τη δημιουργική της ταυτότητα και τη μίμηση της Αλίκη Βουγιουκλάκη, σημείωσε: «Δεν θέλω να την αντιγράψω. Θέλω να χρησιμοποιήσω την εικόνα της σαν γέφυρα για να μιλήσω για το σήμερα. Είναι μια φιγούρα που κουβαλάει συναίσθημα, μνήμη και πολιτισμό».

Όσον αφορά το μέλλον της, αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια: «Θέλω να εξελιχθεί το concept των social media μου και να μπω και σε άλλες εποχές, όπως η αρχαία τραγωδία και ο μεσοπόλεμος. Παράλληλα βρίσκομαι σε συζητήσεις για θεατρικά projects και θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ και με τον κινηματογράφο».

Κλείνοντας, η συνέντευξη στο Talk To MAD ανέδειξε μια δημιουργό που κινείται με άνεση ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη digital εποχή, χτίζοντας ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που συνεχώς εξελίσσεται και επεκτείνεται.

