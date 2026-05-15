Starbucks® Chilled Coffee x Jax Jones: Το απόλυτο boat party στον Τάμεση

Υπάρχουν 2 ειδών events. Αυτά που πας, βγάζεις 2-3 stories, πίνεις ένα ποτό και μετά ψάχνεις μια δικαιολογία για να φύγεις και αυτά που περνάς τόσο ωραία που ξαφνικά κοιτάς την ώρα και αναρωτιέσαι πώς πέρασε τόσο γρήγορα το βράδυ. Χωρίς δεύτερη σκέψη, το launch party για τη νέα καμπάνια των Starbucks® Chilled Coffee, “WHATEVER YOUR THING, we’re in”, πάνω στον Τάμεση στο Λονδίνο, ανήκε ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Δεν ήταν απλά ένα ακόμα branded event πάνω σε ένα fancy boat στο Λονδίνο. Ήταν λες και κάποιος πήρε το συναίσθημα του να είσαι 100% ο εαυτός σου και το μετέτρεψε σε εμπειρία. Άλλωστε, αυτό ακριβώς είναι και το moto της καμπάνιας, καθώς είναι αφιερωμένη στην ατομικότητα, τη δημιουργικότητα και την αυθεντική έκφραση του εαυτού μας.

Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι τα Starbucks® Chilled Coffee, τα έτοιμα ροφήματα που βρίσκεις κυριολεκτικά παντού. Από μικρά σημεία πώλησης, περίπτερα, super markets σε κάθε νησί της Ελλάδας και σε κάθε τουριστική περιοχή. Είτε είσαι latte person, είτε δεν λειτουργείς χωρίς espresso, υπάρχει σίγουρα ένα Starbucks® Chilled Coffee για σένα. Εμπνευσμένα από τα πιο iconic ροφήματα των Starbucks, όπως τα Starbucks® Chilled Classics, Starbucks Doubleshot® Espresso, Starbucks Tripleshot™ Espresso και Ροφήμα Starbucks Frappuccino®, συνδυάζουν γεύση, ενέργεια και ευκολία… χωρίς καν να χρειάζεται να περιμένεις στην ουρά. Δροσιά. Ανάσα και σαλπάρουμε!

Από τη στιγμή που ανεβήκαμε στο πλοίο, όλα έμοιαζαν σχεδόν κινηματογραφικά. Starbucks® Chilled Coffee παντού, μουσική να παίζει nonstop, κόσμος να γελάει χωρίς να κοιτάει το κινητό του κάθε 3 δευτερόλεπτα και creators από όλο τον κόσμο, όλοι διαφορετικοί μεταξύ τους αλλά με την ίδια ενέργεια: να εκφραστούν ελεύθερα και να απολαύσουν τη στιγμή χωρίς φίλτρα και «πρέπει». Άλλοι χόρευαν, άλλοι έβγαζαν content, άλλοι απλά απολάμβαναν τη διαδρομή πάνω στον Τάμεση με καφέ στο χέρι και το London skyline στο background.

Κάπου ανάμεσα στα φώτα της πόλης, εμφανίστηκε στα decks ο μοναδικός Jax Jones και μέσα σε λίγα λεπτά ανέβασε την ένταση στο maximum. Εκεί, παρουσίασε live για πρώτη φορά το νέο remix του “Do Your Thing” των Basement Jaxx, το track που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη νέα καμπάνια των Starbucks® Chilled Coffee. Και ναι… εκείνη τη στιγμή το πλοίο μετατράπηκε κανονικά σε dance floor!

Το πιο ωραίο όμως με το συγκεκριμένο event ήταν ότι τίποτα δεν έδειχνε στημένο. Δεν ένιωθες ότι βρίσκεσαι σε μία branded εμπειρία που προσπαθεί υπερβολικά να γίνει cool. Ήταν αυθεντικό, χαλαρό και effortless… σαν εκείνες τις βραδιές που ξεκινούν με το «θα κάτσουμε λίγο» και τελικά δημιουργούνται οι καλύτερες αναμνήσεις.

Εννοείται, δεν έλειπαν τα fun activities που έκαναν όλη την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή. Ποζάραμε σαν top models για polaroid φωτογραφίες, μπορούσες να φτιάξεις τα νύχια σου ενώ το πλοίο έπλεε στον Τάμεση, να αποκτήσεις τη δική σου σκιτσογραφία μέσα σε λίγα λεπτά ή να σταθείς μπροστά σε έναν μάγο που με τα tricks του μας άφηνε όλους με το στόμα ανοιχτό.

Και κάπου εκεί καταλάβαινες πραγματικά το concept της καμπάνιας χωρίς να χρειάζεται καν να στο εξηγήσει κάποιος. Το “WHATEVER YOUR THING, we’re in” δεν ήταν απλά ένα slogan κολλημένο σε έναν τοίχο. Ήταν ολόκληρη εμπειρία και γι’ αυτό ευθύνονται τα Starbucks® Chilled Coffee!