City Guide 15.05.2026

Starbucks® Chilled Coffee x Jax Jones: Το απόλυτο boat party στον Τάμεση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Βρεθήκαμε στο Λονδίνο για το λανσάρισμα της νέας καμπάνιας των Starbucks® Chilled Coffee «WHATEVER YOUR THING, we’re in» και ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη μουσική και αυθεντικότητα
Mad.gr

Υπάρχουν 2 ειδών events. Αυτά που πας, βγάζεις 2-3 stories, πίνεις ένα ποτό και μετά ψάχνεις μια δικαιολογία για να φύγεις και αυτά που περνάς τόσο ωραία που ξαφνικά κοιτάς την ώρα και αναρωτιέσαι πώς πέρασε τόσο γρήγορα το βράδυ. Χωρίς δεύτερη σκέψη, το launch party για τη νέα καμπάνια των Starbucks® Chilled Coffee, “WHATEVER YOUR THING, we’re in”, πάνω στον Τάμεση στο Λονδίνο, ανήκε ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Δεν ήταν απλά ένα ακόμα branded event πάνω σε ένα fancy boat στο Λονδίνο. Ήταν λες και κάποιος πήρε το συναίσθημα του να είσαι 100% ο εαυτός σου και το μετέτρεψε σε εμπειρία. Άλλωστε, αυτό ακριβώς είναι και το moto της καμπάνιας, καθώς είναι αφιερωμένη στην ατομικότητα, τη δημιουργικότητα και την αυθεντική έκφραση του εαυτού μας.

Screenshot
Screenshot

Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι τα Starbucks® Chilled Coffee, τα έτοιμα ροφήματα που βρίσκεις κυριολεκτικά παντού. Από μικρά σημεία πώλησης, περίπτερα, super markets σε κάθε νησί της Ελλάδας και σε κάθε τουριστική περιοχή. Είτε είσαι latte person, είτε δεν λειτουργείς χωρίς espresso, υπάρχει σίγουρα ένα Starbucks® Chilled Coffee για σένα. Εμπνευσμένα από τα πιο iconic ροφήματα των Starbucks, όπως τα Starbucks® Chilled Classics, Starbucks Doubleshot® Espresso, Starbucks Tripleshot™ Espresso και Ροφήμα Starbucks Frappuccino®, συνδυάζουν γεύση, ενέργεια και ευκολία… χωρίς καν να χρειάζεται να περιμένεις στην ουρά. Δροσιά. Ανάσα και σαλπάρουμε!

Starbucks4

Από τη στιγμή που ανεβήκαμε στο πλοίο, όλα έμοιαζαν σχεδόν κινηματογραφικά. Starbucks® Chilled Coffee παντού, μουσική να παίζει nonstop, κόσμος να γελάει χωρίς να κοιτάει το κινητό του κάθε 3 δευτερόλεπτα και creators από όλο τον κόσμο, όλοι διαφορετικοί μεταξύ τους αλλά με την ίδια ενέργεια: να εκφραστούν ελεύθερα και να απολαύσουν τη στιγμή χωρίς φίλτρα και «πρέπει». Άλλοι χόρευαν, άλλοι έβγαζαν content, άλλοι απλά απολάμβαναν τη διαδρομή πάνω στον Τάμεση με καφέ στο χέρι και το London skyline στο background.

Starbucks8

Κάπου ανάμεσα στα φώτα της πόλης, εμφανίστηκε στα decks ο μοναδικός Jax Jones και μέσα σε λίγα λεπτά ανέβασε την ένταση στο maximum. Εκεί, παρουσίασε live για πρώτη φορά το νέο remix του “Do Your Thing” των Basement Jaxx, το track που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη νέα καμπάνια των Starbucks® Chilled Coffee. Και ναι… εκείνη τη στιγμή το πλοίο μετατράπηκε κανονικά σε dance floor!

Το πιο ωραίο όμως με το συγκεκριμένο event ήταν ότι τίποτα δεν έδειχνε στημένο. Δεν ένιωθες ότι βρίσκεσαι σε μία branded εμπειρία που προσπαθεί υπερβολικά να γίνει cool. Ήταν αυθεντικό, χαλαρό και effortless… σαν εκείνες τις βραδιές που ξεκινούν με το «θα κάτσουμε λίγο» και τελικά δημιουργούνται οι καλύτερες αναμνήσεις.

Starbucks_zoitsas

Εννοείται, δεν έλειπαν τα fun activities που έκαναν όλη την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή. Ποζάραμε σαν top models για polaroid φωτογραφίες, μπορούσες να φτιάξεις τα νύχια σου ενώ το πλοίο έπλεε στον Τάμεση, να αποκτήσεις τη δική σου σκιτσογραφία μέσα σε λίγα λεπτά ή να σταθείς μπροστά σε έναν μάγο που με τα tricks του μας άφηνε όλους με το στόμα ανοιχτό.

Screenshot

Και κάπου εκεί καταλάβαινες πραγματικά το concept της καμπάνιας χωρίς να χρειάζεται καν να στο εξηγήσει κάποιος. Το “WHATEVER YOUR THING, we’re in” δεν ήταν απλά ένα slogan κολλημένο σε έναν τοίχο. Ήταν ολόκληρη εμπειρία και γι’ αυτό ευθύνονται τα Starbucks® Chilled Coffee!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jax Jones party Starbucks ΛΟΝΔΙΝΟ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία

Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία

15.05.2026
Επόμενο
«The Late Show with Stephen Colbert»: Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Pedro Pascal στον Stephen Colbert

«The Late Show with Stephen Colbert»: Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Pedro Pascal στον Stephen Colbert

15.05.2026

Δες επίσης

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 αποκαλύπτεται: Μια γιορτή του «Κάθετου Χρόνου» και της καλλιτεχνικής συνάντησης
City Guide

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 αποκαλύπτεται: Μια γιορτή του «Κάθετου Χρόνου» και της καλλιτεχνικής συνάντησης

15.05.2026
Connect Athens: Η Αθήνα ενώνει τις γενιές της σε ένα διήμερο συμμετοχής, εμπειριών και γιορτής
City Guide

Connect Athens: Η Αθήνα ενώνει τις γενιές της σε ένα διήμερο συμμετοχής, εμπειριών και γιορτής

15.05.2026
Panathēnea 2026: Ο «οσκαρικός» Barry Jenkins και η διεθνής ελίτ του κινηματογράφου και της μουσικής στο ανανεωμένο πρόγραμμα
City Guide

Panathēnea 2026: Ο «οσκαρικός» Barry Jenkins και η διεθνής ελίτ του κινηματογράφου και της μουσικής στο ανανεωμένο πρόγραμμα

14.05.2026
APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!
City Guide

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!

14.05.2026
10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA: Το αναλυτικό πρόγραμμα
Cinema

10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA: Το αναλυτικό πρόγραμμα

14.05.2026
Pali Ekei 2026 – AMPLIFIED BY MERCURY: Το πλήρες πρόγραμμα με Σπανού, Μικρό Κλέφτη και Nightstalker
City Guide

Pali Ekei 2026 – AMPLIFIED BY MERCURY: Το πλήρες πρόγραμμα με Σπανού, Μικρό Κλέφτη και Nightstalker

13.05.2026
AOAFF: «ΤΟ ΠΑΡΤY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ»: Πρεμιέρα στην Αίγλη με Γουίλεμ Νταφόε
Cinema

AOAFF: «ΤΟ ΠΑΡΤY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ»: Πρεμιέρα στην Αίγλη με Γουίλεμ Νταφόε

13.05.2026
Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» – Οι φετινοί υποψήφιοι
City Guide

Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» – Οι φετινοί υποψήφιοι

13.05.2026
Panathēnea 2026: Η Αθήνα ως πανευρωπαϊκό σημείο συνάντησης για την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό
City Guide

Panathēnea 2026: Η Αθήνα ως πανευρωπαϊκό σημείο συνάντησης για την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό

12.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία