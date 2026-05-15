Μουσικά Νέα 15.05.2026

Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η σταρ μίλησε για την ανάγκη της για διάλειμμα, τις δημιουργικές της ανησυχίες και την πίεση της καριέρας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Doja Cat φαίνεται έτοιμη να πατήσει προσωρινά «pause» στην καριέρα της, μετά από μια εξαντλητική πορεία που περιλαμβάνει 5 άλμπουμ, μεγάλες επιτυχίες στο Billboard και συνεχόμενες περιοδείες. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Elle UK, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι σκέφτεται σοβαρά να απομακρυνθεί από τη μουσική για μερικά χρόνια, με στόχο να επανασυνδεθεί με τον εαυτό της και να ασχοληθεί με πράγματα που την εκφράζουν πέρα από τη σκηνή.

Η Doja Cat στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026 στη Νέα Υόρκη για την έκθεση Costume Art.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως ανέφερε η ίδια, η ανάγκη της για παύσεις δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά πλέον έχει γίνει συνειδητή επιλογή. «Απαιτώ χρόνο από την ομάδα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως προσπαθεί να βρίσκει «κενά» ανάμεσα στις απαιτητικές περιόδους δουλειάς, ώστε να αφιερώνεται σε άλλες δημιουργικές της ανάγκες, όπως η ζωγραφική και η διακόσμηση του σπιτιού της. «Θέλω να πάρω 3 χρόνια off. Θέλω απλά να κάνω ό,τι θέλω», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μακράς αποχής από τη μουσική βιομηχανία.

Eurovision 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Παρά την επιθυμία της για ξεκούραση, η Doja Cat βρίσκεται ήδη σε μια έντονη επαγγελματική φάση, καθώς συνεχίζει την περιοδεία της για το άλμπουμ «Vie», το οποίο κυκλοφόρησε το 2025 και έφτασε μέχρι το Νο. 4 του Billboard 200. Η περιοδεία της, με τίτλο Tour Ma Vie World Tour, ξεκίνησε τον Νοέμβριο και συνεχίζεται με στάσεις σε διάφορες χώρες, αποδεικνύοντας ότι, προς το παρόν, παραμένει πλήρως ενεργή στη μουσική σκηνή, παρά τις σκέψεις για ένα μελλοντικό διάλειμμα.

doja_cat
Dimitrios Kambouris//Getty Images

Στη συνέντευξή της, η καλλιτέχνιδα μίλησε επίσης για την καλλιτεχνική της ταυτότητα και το χιούμορ που χαρακτηρίζει τη μουσική της. Αναφέρθηκε σε ονόματα όπως η Nicki Minaj, ο Drake, ο Jay-Z, ο Kendrick Lamar και ο Lil Wayne, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της hip-hop έχουν μια σχεδόν «κωμική» πλευρά στον τρόπο που γράφουν μουσική. Όπως είπε, η ειρωνεία και το χιούμορ είναι βασικά στοιχεία που κάνουν τη rap πιο ζωντανή και ενδιαφέρουσα.

Η Doja Cat με εκκεντρικό μακιγιάζ και πολύχρωμα μαλλιά, σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή, απαντά στον Timothée Chalamet.
www.instagram.com/dojacat

Πιο προσωπικά, η Doja Cat μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωση της με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, την οποία αποκάλυψε πρόσφατα στο κοινό της. Περιέγραψε πώς αυτό επηρεάζει τις σχέσεις της και ειδικά τη συναισθηματική της ασφάλεια, εξηγώντας ότι ακόμη και μικρές καταστάσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν έντονο άγχος εγκατάλειψης. «Αν ο σύντροφός μου φύγει για να κάνει μια δουλειά, το μυαλό μου πιστεύει ότι με χωρίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προσπαθεί συνειδητά να εκπαιδεύσει τον εαυτό της ώστε να ξεχωρίζει την πραγματικότητα από τους φόβους της.

Doja Cat MTV Video Music Awards 2025
https://www.instagram.com/mtv/

Παρά τις εσωτερικές της μάχες και την επιθυμία για αποστασιοποίηση, η Doja Cat παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές και πολυσυζητημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Και αν τελικά αποφασίσει να απομακρυνθεί για τρία χρόνια, αυτό το διάλειμμα ίσως αποτελέσει όχι το τέλος μιας εποχής, αλλά την αρχή μιας νέας καλλιτεχνικής φάσης.

ΟΑΚΑ 2027: Η απόφαση που δίνει το «πράσινο φως» για 4 μεγάλες συναυλίες

ΕΡΤ1: Ποσοστά τηλεθέασης έως και 54,6% σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Doja Cat μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Grand Hotel»: Μυστικά που αποκαλύπτονται και εξελίξεις που ανατρέπουν ζωές στα νέα επεισόδια

«Grand Hotel»: Μυστικά που αποκαλύπτονται και εξελίξεις που ανατρέπουν ζωές στα νέα επεισόδια

15.05.2026

Δες επίσης

Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος
EUROVISION

Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος

15.05.2026
APON: Το ιδιαίτερο event για το νέο album και η διαμαντένια απονομή
Μουσικά Νέα

APON: Το ιδιαίτερο event για το νέο album και η διαμαντένια απονομή

15.05.2026
Η Ήβη Αδάμου μας σαγηνεύει….με το νέο της βίντεο κλιπ «Ξελογιάστρα»
Videoclips

Η Ήβη Αδάμου μας σαγηνεύει….με το νέο της βίντεο κλιπ «Ξελογιάστρα»

15.05.2026
Eurovision 2026: Ο πιο γλυκός fan του Ακύλα είναι από την Λετονία
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο πιο γλυκός fan του Ακύλα είναι από την Λετονία

15.05.2026
Μαλού: Το νέο video clip στην Καλαμάτα και οι εμφανίσεις με τον Νίκο Βέρτη
Μουσικά Νέα

Μαλού: Το νέο video clip στην Καλαμάτα και οι εμφανίσεις με τον Νίκο Βέρτη

15.05.2026
Eurovision: Πώς αλλάζει ο διαγωνισμός σε περίπτωση αυστραλιανής νίκης
EUROVISION

Eurovision: Πώς αλλάζει ο διαγωνισμός σε περίπτωση αυστραλιανής νίκης

15.05.2026
Ιστορική ανατροπή στη Eurovision – Εκτός τελικού το Λουξεμβούργο για πρώτη φορά
EUROVISION

Ιστορική ανατροπή στη Eurovision – Εκτός τελικού το Λουξεμβούργο για πρώτη φορά

15.05.2026
Όταν το urban στυλ συνάντησε το δημοτικό τραγούδι – Το αναπάντεχο act των Mad VMA 2025
Mad Events

Όταν το urban στυλ συνάντησε το δημοτικό τραγούδι – Το αναπάντεχο act των Mad VMA 2025

15.05.2026
«Σε κρίση» η Σουηδία πριν τον τελικό της Eurovision 2026 – Πρόβλημα στη φωνή της Felicia
EUROVISION

«Σε κρίση» η Σουηδία πριν τον τελικό της Eurovision 2026 – Πρόβλημα στη φωνή της Felicia

15.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία