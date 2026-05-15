Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία

Η Doja Cat φαίνεται έτοιμη να πατήσει προσωρινά «pause» στην καριέρα της, μετά από μια εξαντλητική πορεία που περιλαμβάνει 5 άλμπουμ, μεγάλες επιτυχίες στο Billboard και συνεχόμενες περιοδείες. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Elle UK, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι σκέφτεται σοβαρά να απομακρυνθεί από τη μουσική για μερικά χρόνια, με στόχο να επανασυνδεθεί με τον εαυτό της και να ασχοληθεί με πράγματα που την εκφράζουν πέρα από τη σκηνή.

Όπως ανέφερε η ίδια, η ανάγκη της για παύσεις δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά πλέον έχει γίνει συνειδητή επιλογή. «Απαιτώ χρόνο από την ομάδα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως προσπαθεί να βρίσκει «κενά» ανάμεσα στις απαιτητικές περιόδους δουλειάς, ώστε να αφιερώνεται σε άλλες δημιουργικές της ανάγκες, όπως η ζωγραφική και η διακόσμηση του σπιτιού της. «Θέλω να πάρω 3 χρόνια off. Θέλω απλά να κάνω ό,τι θέλω», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μακράς αποχής από τη μουσική βιομηχανία.

Παρά την επιθυμία της για ξεκούραση, η Doja Cat βρίσκεται ήδη σε μια έντονη επαγγελματική φάση, καθώς συνεχίζει την περιοδεία της για το άλμπουμ «Vie», το οποίο κυκλοφόρησε το 2025 και έφτασε μέχρι το Νο. 4 του Billboard 200. Η περιοδεία της, με τίτλο Tour Ma Vie World Tour, ξεκίνησε τον Νοέμβριο και συνεχίζεται με στάσεις σε διάφορες χώρες, αποδεικνύοντας ότι, προς το παρόν, παραμένει πλήρως ενεργή στη μουσική σκηνή, παρά τις σκέψεις για ένα μελλοντικό διάλειμμα.

Στη συνέντευξή της, η καλλιτέχνιδα μίλησε επίσης για την καλλιτεχνική της ταυτότητα και το χιούμορ που χαρακτηρίζει τη μουσική της. Αναφέρθηκε σε ονόματα όπως η Nicki Minaj, ο Drake, ο Jay-Z, ο Kendrick Lamar και ο Lil Wayne, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της hip-hop έχουν μια σχεδόν «κωμική» πλευρά στον τρόπο που γράφουν μουσική. Όπως είπε, η ειρωνεία και το χιούμορ είναι βασικά στοιχεία που κάνουν τη rap πιο ζωντανή και ενδιαφέρουσα.

Πιο προσωπικά, η Doja Cat μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωση της με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, την οποία αποκάλυψε πρόσφατα στο κοινό της. Περιέγραψε πώς αυτό επηρεάζει τις σχέσεις της και ειδικά τη συναισθηματική της ασφάλεια, εξηγώντας ότι ακόμη και μικρές καταστάσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν έντονο άγχος εγκατάλειψης. «Αν ο σύντροφός μου φύγει για να κάνει μια δουλειά, το μυαλό μου πιστεύει ότι με χωρίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προσπαθεί συνειδητά να εκπαιδεύσει τον εαυτό της ώστε να ξεχωρίζει την πραγματικότητα από τους φόβους της.

Παρά τις εσωτερικές της μάχες και την επιθυμία για αποστασιοποίηση, η Doja Cat παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές και πολυσυζητημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Και αν τελικά αποφασίσει να απομακρυνθεί για τρία χρόνια, αυτό το διάλειμμα ίσως αποτελέσει όχι το τέλος μιας εποχής, αλλά την αρχή μιας νέας καλλιτεχνικής φάσης.

