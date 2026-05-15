TV & Media 15.05.2026

«Grand Hotel»: Μυστικά που αποκαλύπτονται και εξελίξεις που ανατρέπουν ζωές στα νέα επεισόδια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Συγκλονιστικά γεγονότα στα επεισόδια 118-119 του Grand Hotel, με αποκαλύψεις, έναν ξαφνικό θάνατο και σχέσεις που οδηγούνται σε κρίση
Ειρήνη Στόφυλα

Στα επεισόδια 118 και 119 του Grand Hotel οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και συναισθηματικά φορτισμένες. Ο Άρης, μετά την αποκάλυψη ότι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά και άρα δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί της Αλίκης να είναι δικό του, απομακρύνεται σοκαρισμένος και μουδιασμένος από τη Θάλεια, κλείνοντας μέσα του όσα νιώθει και νιώθοντας θυμό προς τους γονείς του που του είχαν κρύψει μια τόσο σημαντική αλήθεια.

GRAND HOTEL - 18-19.05 (2)

Η Θάλεια, βλέποντας τη συμπεριφορά του να αλλάζει χωρίς εξήγηση, στρέφεται στην Αλίκη, η οποία τελικά αναγκάζεται να της αποκαλύψει την πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή, ο Χαραλάμπης αντιμετωπίζει με καχυποψία την πρόταση του Ιάσονα και ζητά τη συμβουλή της Φρίντας, η οποία μιλά με τον Αλέξανδρο και τη Σοφία, προσπαθώντας να καταλάβει τις προθέσεις όλων.

Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει και τίποτα δεν μένει ίδιο

Η Κυβέλη και ο Ρήγας πιέζουν τον Χατζημήτρο για το εργοστάσιο, ενώ η Μελίνα και ο Μάρκος, ανίκανοι να κρατηθούν μακριά ο ένας από τον άλλον, υποκύπτουν στα συναισθήματά τους, κάνοντας λάθη που τελικά δεν μένουν κρυφά. Η σχέση τους γίνεται αντιληπτή από τον Νώντα αλλά και τον Ρήγα, κάτι που τους οδηγεί σε επικίνδυνες και καταστροφικές συνέπειες.

GRAND HOTEL - 18-19.05 (1)

Παράλληλα, ο Ευτύχης αντιμετωπίζει με οργή τη Σουμέλα για τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο, ενώ η συμπεριφορά της Αγγέλας αρχίζει να προβληματίζει όσους βρίσκονται γύρω της. Ο Νικόλας ανησυχεί, όμως η μητέρα του τον καθησυχάζει, κρύβοντας την αλήθεια για την κατάστασή της. Το σοκ του είναι τεράστιο όταν τη βρίσκει νεκρή στο δωμάτιό της, βυθίζοντας όλους στο πένθος.

GRAND HOTEL - 18-19.05 (17)

Ο θάνατος της Αγγέλας συγκλονίζει όχι μόνο τον Νικόλα, αλλά και την Αλίκη και τον Πέτρο, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό του για να τον στηρίξουν. Η Κυβέλη, μαθαίνοντας τον ξαφνικό χαμό της, λυγίζει συναισθηματικά και ομολογεί το μίσος που κρατούσε μέσα της για τη γυναίκα που της είχε κλέψει τον άντρα, αλλά και την αλήθεια που αρνιόταν να δει για χρόνια, φτάνοντας έτσι σε μια αναπάντεχη στιγμή λύτρωσης.

GRAND HOTEL - 18-19.05 (7)

Ο Χρόνης φτάνει στο ξενοδοχείο συντετριμμένος, κρατώντας δύο γράμματα της Αγγέλας, τα οποία αποκαλύπτουν όσα πραγματικά συνέβαιναν λίγο πριν το τέλος της και φωτίζουν μια άλλη πλευρά της ιστορίας.

GRAND HOTEL - 18-19.05 (8)

Την ίδια στιγμή, ο Άρης ανοίγει την καρδιά του στη Θάλεια και της εξηγεί την απόφασή του να απομακρυνθεί, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να της προσφέρει μια «κανονική» ζωή. Εκείνη επιμένει να μείνει δίπλα του, όμως η στάση του την αφήνει μετέωρη και πληγωμένη. Παράλληλα, ο Νώντας προειδοποιεί τον Μάρκο ότι πρέπει ο ίδιος να ομολογήσει στον Χατζημήτρο την αλήθεια για τη σχέση του με τη Μελίνα.

GRAND HOTEL - 18-19.05 (18)

Όμως οι δύσκολες συνθήκες και οι συνεχείς ανατροπές δεν αφήνουν περιθώριο σε κανέναν να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, οδηγώντας την κατάσταση σε μια ανεξέλεγκτη πορεία που καταλήγει σε τραγικό τέλος.

GRAND HOTEL - 18-19.05 (16)

Την Τετάρτη 20 Μαΐου δεν θα προβληθεί νέο επεισόδιο του Grand Hotel λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα.

«Το Σόι Σου»: Το προξενιό της Φωτούλας φέρνει ανατροπές για τη Σάντρα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Grand Hotel TV επόμενα επεισόδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson

Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson

15.05.2026
Επόμενο
Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία

Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία

15.05.2026

Δες επίσης

«Το Σόι Σου»: Το προξενιό της Φωτούλας φέρνει ανατροπές για τη Σάντρα
TV

«Το Σόι Σου»: Το προξενιό της Φωτούλας φέρνει ανατροπές για τη Σάντρα

14.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια κρέπα φέρνει χάος στο επεισόδιο της Τετάρτης 13/5
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια κρέπα φέρνει χάος στο επεισόδιο της Τετάρτης 13/5

13.05.2026
Ο Όμιλος Antenna ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας τους με τον Στρατή Λιαρέλλη
TV

Ο Όμιλος Antenna ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας τους με τον Στρατή Λιαρέλλη

13.05.2026
8 στιγμές από το GNTM που θα ζουν για πάντα rent-free στο μυαλό μας
TV

8 στιγμές από το GNTM που θα ζουν για πάντα rent-free στο μυαλό μας

13.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Δημήτρης χάνει την Ελένη την τελευταία στιγμή και όλα αλλάζουν
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Δημήτρης χάνει την Ελένη την τελευταία στιγμή και όλα αλλάζουν

12.05.2026
ΣΚΑΪ: Προσωρινή διακοπή του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα παίκτη – H επίσημη ανακοίνωση της Αcun Medya
TV

ΣΚΑΪ: Προσωρινή διακοπή του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα παίκτη – H επίσημη ανακοίνωση της Αcun Medya

12.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η πρόταση γάμου που αλλάζει τα πάντα στο επεισόδιο της Δευτέρας 11/5
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η πρόταση γάμου που αλλάζει τα πάντα στο επεισόδιο της Δευτέρας 11/5

11.05.2026
«Extreme Makeover: Home Edition» – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα
TV

«Extreme Makeover: Home Edition» – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα

11.05.2026
Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του «Στούντιο 4» – Ποια είναι τα νέα σενάρια
TV

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του «Στούντιο 4» – Ποια είναι τα νέα σενάρια

11.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία