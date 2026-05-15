«Grand Hotel»: Μυστικά που αποκαλύπτονται και εξελίξεις που ανατρέπουν ζωές στα νέα επεισόδια

Συγκλονιστικά γεγονότα στα επεισόδια 118-119 του Grand Hotel, με αποκαλύψεις, έναν ξαφνικό θάνατο και σχέσεις που οδηγούνται σε κρίση

Στα επεισόδια 118 και 119 του Grand Hotel οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και συναισθηματικά φορτισμένες. Ο Άρης, μετά την αποκάλυψη ότι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά και άρα δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί της Αλίκης να είναι δικό του, απομακρύνεται σοκαρισμένος και μουδιασμένος από τη Θάλεια, κλείνοντας μέσα του όσα νιώθει και νιώθοντας θυμό προς τους γονείς του που του είχαν κρύψει μια τόσο σημαντική αλήθεια.

Η Θάλεια, βλέποντας τη συμπεριφορά του να αλλάζει χωρίς εξήγηση, στρέφεται στην Αλίκη, η οποία τελικά αναγκάζεται να της αποκαλύψει την πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή, ο Χαραλάμπης αντιμετωπίζει με καχυποψία την πρόταση του Ιάσονα και ζητά τη συμβουλή της Φρίντας, η οποία μιλά με τον Αλέξανδρο και τη Σοφία, προσπαθώντας να καταλάβει τις προθέσεις όλων.

Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει και τίποτα δεν μένει ίδιο

Η Κυβέλη και ο Ρήγας πιέζουν τον Χατζημήτρο για το εργοστάσιο, ενώ η Μελίνα και ο Μάρκος, ανίκανοι να κρατηθούν μακριά ο ένας από τον άλλον, υποκύπτουν στα συναισθήματά τους, κάνοντας λάθη που τελικά δεν μένουν κρυφά. Η σχέση τους γίνεται αντιληπτή από τον Νώντα αλλά και τον Ρήγα, κάτι που τους οδηγεί σε επικίνδυνες και καταστροφικές συνέπειες.

Παράλληλα, ο Ευτύχης αντιμετωπίζει με οργή τη Σουμέλα για τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο, ενώ η συμπεριφορά της Αγγέλας αρχίζει να προβληματίζει όσους βρίσκονται γύρω της. Ο Νικόλας ανησυχεί, όμως η μητέρα του τον καθησυχάζει, κρύβοντας την αλήθεια για την κατάστασή της. Το σοκ του είναι τεράστιο όταν τη βρίσκει νεκρή στο δωμάτιό της, βυθίζοντας όλους στο πένθος.

Ο θάνατος της Αγγέλας συγκλονίζει όχι μόνο τον Νικόλα, αλλά και την Αλίκη και τον Πέτρο, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό του για να τον στηρίξουν. Η Κυβέλη, μαθαίνοντας τον ξαφνικό χαμό της, λυγίζει συναισθηματικά και ομολογεί το μίσος που κρατούσε μέσα της για τη γυναίκα που της είχε κλέψει τον άντρα, αλλά και την αλήθεια που αρνιόταν να δει για χρόνια, φτάνοντας έτσι σε μια αναπάντεχη στιγμή λύτρωσης.

Ο Χρόνης φτάνει στο ξενοδοχείο συντετριμμένος, κρατώντας δύο γράμματα της Αγγέλας, τα οποία αποκαλύπτουν όσα πραγματικά συνέβαιναν λίγο πριν το τέλος της και φωτίζουν μια άλλη πλευρά της ιστορίας.

Την ίδια στιγμή, ο Άρης ανοίγει την καρδιά του στη Θάλεια και της εξηγεί την απόφασή του να απομακρυνθεί, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να της προσφέρει μια «κανονική» ζωή. Εκείνη επιμένει να μείνει δίπλα του, όμως η στάση του την αφήνει μετέωρη και πληγωμένη. Παράλληλα, ο Νώντας προειδοποιεί τον Μάρκο ότι πρέπει ο ίδιος να ομολογήσει στον Χατζημήτρο την αλήθεια για τη σχέση του με τη Μελίνα.

Όμως οι δύσκολες συνθήκες και οι συνεχείς ανατροπές δεν αφήνουν περιθώριο σε κανέναν να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, οδηγώντας την κατάσταση σε μια ανεξέλεγκτη πορεία που καταλήγει σε τραγικό τέλος.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου δεν θα προβληθεί νέο επεισόδιο του Grand Hotel λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα.

