Celeb World 19.05.2026

Η Δέσποινα Βανδή έγινε νονά: Η κομψή εμφάνιση με το floral φόρεμα

Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή στη βάφτιση έκανε τους πάντες να μιλούν για το πιο κομψό ανοιξιάτικο look της χρονιάς και όχι άδικα
Πόπη Βασιλείου

Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποια επαγγελματική της εμφάνιση ή μουσική συνεργασία, αλλά για έναν ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό λόγο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έγινε νονά σε μια διακριτική και κομψή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου στη Βουλιαγμένη, επιλέγοντας να ζήσει τη στιγμή μακριά από την υπερβολή και τα έντονα φώτα της showbiz. Δίπλα της βρισκόταν η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία στάθηκε συνεχώς στο πλευρό της μητέρας της, κρατώντας χαμηλό προφίλ αλλά δίνοντας το δικό της διακριτικό «παρών» σε μια τόσο ξεχωριστή ημέρα.

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, σε ένα ζεστό και οικογενειακό κλίμα, με καλεσμένους μόνο στενούς φίλους και συγγενείς του ζευγαριού. Όσοι βρέθηκαν εκεί έκαναν λόγο για μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση, κομψότητα και αληθινή χαρά, χωρίς υπερβολές αλλά με έντονο συναίσθημα.

Αυτό που τράβηξε αμέσως την προσοχή ήταν η εντυπωσιακή εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα ανοιξιάτικο φλοράλ φόρεμα δημιουργία του Βασίλη Ζούλια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς να ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και τη θηλυκότητα. Το φόρεμα, με ρομαντική διάθεση και αέρινη γραμμή, ταίριαξε απόλυτα με το ύφος της τελετής και έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού στα social media.

Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία. Τα floral σχέδια αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της άνοιξης και η Δέσποινα Βανδή κατάφερε να τα υποστηρίξει με τρόπο κομψό και ανεπιτήδευτο, δίνοντας έμπνευση για εμφανίσεις σε βαφτίσεις και άλλες ανοιξιάτικες εκδηλώσεις. Το look της συνδύαζε ρομαντισμό, φινέτσα και διακριτική πολυτέλεια, χωρίς τίποτα υπερβολικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσία της Μελίνας Νικολαΐδη. Αν και επέλεξε να κινηθεί μακριά από τα φώτα, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα στα social media, δίνοντας μια μικρή γεύση από την ημέρα. Οι κοινές φωτογραφίες μητέρας και κόρης δεν άργησαν να συγκεντρώσουν σχόλια και likes, καθώς οι δυο τους διατηρούν μια πολύ τρυφερή και δεμένη σχέση που συχνά συγκινεί το κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, το κλίμα μεταφέρθηκε σε γνωστό χώρο του Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου ακολούθησε δεξίωση για τους καλεσμένους. Εκεί, η διάθεση έγινε πιο χαλαρή και γιορτινή, με τη Δέσποινα Βανδή να κλέβει ξανά τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά με το κέφι και την ενέργειά της.

Η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της, δημιουργώντας μια αυθεντικά γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι καλεσμένοι διασκέδασαν μέχρι αργά, ενώ τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, μουσική και έντονη συγκίνηση.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Μελίνα Νικολαΐδη νονά
