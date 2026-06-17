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Μουσικά Νέα 17.06.2026

Θοδωρής Μαραντίνης: «Βρίσκομαι σε μια περίοδο νέων ξεκινημάτων»

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Ο Θοδωρής Μαραντίνης μιλά για τη νέα φάση που διανύει στη ζωή του και τη σχέση με τους δύο γιους του, καθώς μεγαλώνουν
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Θοδωρής Μαραντίνης φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στη ζωή του, καθώς, όπως αποκάλυψε, βρίσκεται σε μια φάση σημαντικών αλλαγών και νέων αρχών τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του πορεία. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», ο γνωστός καλλιτέχνης εξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα αισθάνθηκε την ανάγκη για ανανέωση και αλλαγή σε διάφορους τομείς της ζωής του.

thodoris_marantinis
https://www.instagram.com/thodorismarantinis_official

«Βρίσκομαι σε μια περίοδο όπου ανοίγονται νέοι δρόμοι και προκύπτουν όμορφες ευκαιρίες. Ήταν κάτι που είχα πραγματικά ανάγκη, τόσο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο όσο και στα συναισθηματικά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους δύο γιους του, μιλώντας με συγκίνηση για το πώς εξελίσσεται η σχέση τους καθώς μεγαλώνουν. Όπως είπε, πλέον η επικοινωνία μεταξύ τους έχει αποκτήσει διαφορετική ποιότητα, αφού τα παιδιά βρίσκονται σε ηλικία που μπορούν να συζητούν πιο ουσιαστικά και να κατανοούν καλύτερα ο ένας τον άλλον.


Ο τραγουδιστής σημείωσε ότι απολαμβάνει να τους βλέπει να ωριμάζουν, να αποκτούν τη δική τους προσωπικότητα και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως νεαροί άντρες, χτίζοντας σταδιακά τη δική τους πορεία στη ζωή.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης τραγουδάει στη σκηνή με το χέρι υψωμένο.
Ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια δυναμική στιγμή επί σκηνής.

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Θοδωρής Μαραντίνης δείχνει να δίνει προτεραιότητα στις στιγμές με την οικογένειά του, καθώς θεωρεί πως η προσωπική ισορροπία είναι βασικό στοιχείο για την ευτυχία και την εξέλιξή του. Όπως αφήνει να εννοηθεί, η περίοδος που διανύει τον έχει βοηθήσει να επαναπροσδιορίσει στόχους και προτεραιότητες, αντιμετωπίζοντας το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και διάθεση για δημιουργία.

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ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
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