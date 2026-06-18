«Το θέμα είναι τι αρέσει σε εμένα»: H Ρία Ελληνίδου για το νέο της τραγούδι «Safari»

Με μια ματιά Το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου, «Safari», έχει ήδη κερδίσει το κοινό.

Η επιτυχία του τραγουδιού ήρθε γρηγορότερα από ό,τι περίμενε η τραγουδίστρια.

Η Ρία Ελληνίδου δηλώνει ότι το σημαντικό είναι να αρέσει η μουσική στον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Η τραγουδίστρια απέφυγε να σχολιάσει τα σχόλια του συντρόφου της για το τραγούδι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου με τίτλο «Safari», το οποίο φαίνεται πως έχει ήδη κερδίσει το κοινό λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του. Η τραγουδίστρια έδωσε τη δική της απάντηση τόσο στα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για το κομμάτι όσο και στις ερωτήσεις που δέχτηκε για τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την πορεία του νέου της single και την ανταπόκριση που έχει συναντήσει από τον κόσμο. Όπως αποκάλυψε, η επιτυχία του τραγουδιού ήρθε πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο περίμενε η ίδια, καθώς το κοινό έδειξε ενθουσιασμό από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας του.

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Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έβγαλα το “Safari” την Παρασκευή και το Σάββατο το τραγουδούσε όλο το μαγαζί. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ήταν σοκ». Η τραγουδίστρια σχολίασε επίσης τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για το νέο της κομμάτι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν περιμένει να αρέσει σε όλους, ενώ για την ίδια μεγαλύτερη σημασία έχει να εκφράζεται μέσα από τη μουσική που επιλέγει να παρουσιάζει.





«Δεν αρέσει ποτέ σε όλους ένα τραγούδι. Το θέμα είναι τι αρέσει σε εμένα. Εμένα αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση. Μου αρέσει πάρα πολύ και δεν φτιάχνει τελικά μόνο τη δική μου διάθεση, φτιάχνει και του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε αναφέρει δημόσια πως το συγκεκριμένο τραγούδι «δεν είναι το στιλ του», προκαλώντας συζητήσεις στα social media.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou

Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν ο σύντροφός της βρισκόταν στον χώρο για να παρακολουθήσει την εμφάνισή της στα Mad VMA 2026, η Ρία Ελληνίδου απέφυγε να δώσει συνέχεια στη συζήτηση, στρέφοντας το ενδιαφέρον στην παρουσία της στη διοργάνωση. Η ίδια αρκέστηκε να απαντήσει: «Το θέμα είναι ότι έχω έρθει εγώ να κάνω το act μου».