Ποιοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ; Τα 5 ζώδια που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος

Το στρες είναι λίγο- πολύ κομμάτι της καθημερινότητας για όλους, ειδικά στη σημερινή εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, οι ρυθμοί ανεβαίνουν συνεχώς και οι υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, δεν το αντιμετωπίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, ούτε έχουν όλοι την ίδια αντοχή όταν τα πράγματα αρχίζουν να πιέζουν. Κάποια ζώδια φαίνεται να έχουν ένα… σχεδόν «εσωτερικό manual» ή μια έμφυτη ικανότητα να μένουν ψύχραιμα όταν όλα γύρω τους τρέχουν και αλλάζουν με ρυθμούς που θα έκαναν άλλους να πανικοβληθούν.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι που θα είχαν ήδη αγχωθεί πριν καν εμφανιστεί το πρόβλημα, απλά και μόνο επειδή το… προέβλεψαν στο μυαλό τους. Δεν σημαίνει ότι τα «ψύχραιμα» ζώδια δεν αγχώνονται ποτέ ή ότι δεν επηρεάζονται από την πίεση, αλλά έχουν έναν τρόπο να επανέρχονται γρήγορα και να κρατούν το μυαλό τους σε λειτουργία ακόμα κι όταν γύρω τους γίνεται πραγματικός χαμός. Είναι αυτοί που συχνά λένε «οκ, το έχουμε» την ίδια στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη χάσει την μπάλα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα 5 ζώδια που κάνουν το άγχος να μοιάζει λίγο πιο… διαχειρίσιμο και σίγουρα λιγότερο τρομακτικό.

1.Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι το ζώδιο που όταν όλοι οι άλλοι έχουν αρχίσει να λένε «δεν προλαβαίνω», εκείνος έχει ήδη φτιάξει plan A, plan B και μισό plan C για καλό και για κακό. Δεν του αρέσει καθόλου η ιδέα του χάους, οπότε το αντιμετωπίζει πρακτικά, σαν ένα πρόβλημα που πρέπει απλά να λυθεί. Και όσο πιο πιεστική είναι η κατάσταση, τόσο πιο πολύ «κλειδώνει» σε λειτουργία απόλυτης συγκέντρωσης. Μπορεί να φαίνεται ψυχρός ή απόμακρος εκείνη τη στιγμή, αλλά στην πραγματικότητα απλά έχει βάλει το συναίσθημα σε mute για να δουλέψει η λογική. Δεν θα τον δεις εύκολα να καταρρέει, γιατί στο μυαλό του το στρες είναι απλά άλλο ένα task στη λίστα. Και συνήθως, μέχρι να το συζητάς εσύ, εκείνος το έχει ήδη λύσει.

2.Παρθένος

Ο Παρθένος δεν αγχώνεται με τον κλασικό τρόπο, γιατί το πρώτο του ένστικτο είναι να αναλύσει την κατάσταση σαν να πρόκειται για project στη δουλειά. Θα δει τι πήγε στραβά, γιατί πήγε στραβά και τι μπορεί να διορθωθεί άμεσα, πριν καν προλάβει το στρες να πάρει διαστάσεις. Είναι λίγο σαν να έχει εσωτερικό σύστημα troubleshooting που δουλεύει αυτόματα. Το μόνο θέμα είναι ότι μπορεί να μπει σε υπερανάλυση και να σκεφτεί δέκα σενάρια ταυτόχρονα, αλλά ακόμα κι έτσι δεν χάνει τον έλεγχο εύκολα. Αντί να πανικοβληθεί, θα αρχίσει να φτιάχνει λίστες, λύσεις και εναλλακτικά πλάνα. Και όσο οι άλλοι λένε «τι κάνουμε τώρα;», εκείνος έχει ήδη περάσει στο επόμενο βήμα.

3.Ταύρος

Ο Ταύρος είναι το ζώδιο που θα κοιτάξει το χάος και θα πει κάτι του στυλ «οκ… θα δούμε». χωρίς να αλλάξει καθόλου παλμούς. Δεν τον χαρακτηρίζει η βιασύνη ούτε η παρορμητικότητα, οπότε το στρες δεν τον σπρώχνει εύκολα εκτός ισορροπίας. Προτιμά να πάρει τον χρόνο του και να δει τα πράγματα με ηρεμία, ακόμα κι αν γύρω του γίνεται μικρή… τηλεοπτική καταστροφή. Αυτό που τον βοηθάει είναι η σταθερότητα και η ανάγκη του να κρατάει τα πράγματα προσγειωμένα. Δεν θα κάνει δραματικές κινήσεις, δεν θα πάρει αποφάσεις πάνω στον πανικό και συνήθως λειτουργεί σαν σταθερή βάση μέσα στο χάος. Και κάπως έτσι, ενώ όλοι οι άλλοι τρέχουν, εκείνος απλά προχωράει σταθερά προς τη λύση.

4.Υδροχόος

Ο Υδροχόος όταν ανεβαίνει το στρες δεν το ζει σαν δράμα, αλλά σαν… ενδιαφέρον πείραμα. Αντί να βυθιστεί στο συναίσθημα, κάνει ένα βήμα πίσω και παρατηρεί την κατάσταση από απόσταση, σαν να μην αφορά ακριβώς τον ίδιο. Αυτή η αποστασιοποίηση τον βοηθά να μην παρασύρεται εύκολα από τον πανικό. Το μυαλό του δουλεύει διαφορετικά, πιο αναλυτικά και συχνά πιο “out of the box”, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να βρει λύσεις που άλλοι δεν έχουν καν σκεφτεί. Δεν είναι ότι δεν τον επηρεάζει τίποτα, απλά δεν αφήνει το στρες να τον κυριεύσει. Και αυτό τον κάνει αρκετά αποτελεσματικό όταν όλα γύρω φαίνονται ασταθή.

5. Ζυγός

Ο Ζυγός δεν αντέχει το χάος, οπότε κάνει ό,τι μπορεί για να το αποφύγει ή να το εξισορροπήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όταν εμφανιστεί στρες, προσπαθεί πρώτα να επαναφέρει μια αίσθηση ισορροπίας γύρω του, πριν καν ασχοληθεί με το ίδιο το πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά λειτουργεί σαν peace maker σε δύσκολες καταστάσεις. Το δυνατό του σημείο είναι ότι σκέφτεται όλες τις πλευρές πριν αντιδράσει, κάτι που τον προστατεύει από παρορμητικές κινήσεις. Μπορεί να καθυστερήσει λίγο στην απόφαση, αλλά αυτό τον βοηθά να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά. Και τελικά, μέσα στο γενικό στρες, καταφέρνει να κρατά μια πιο ισορροπημένη εικόνα απ’ όσο φαίνεται εξωτερικά.

Τελικά, το στρες δεν είναι ίδιο για όλους και ο ζωδιακός κύκλος το αποδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Άλλοι μπαίνουν σε mode «τρέχουμε πανικόβλητοι», άλλοι σε mode «ήρεμα, το έχω λύσει ήδη», και άλλοι απλά κάνουν ένα βήμα πίσω για να δουν τη μεγάλη εικόνα πριν αντιδράσουν.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι κανένα ζώδιο δεν είναι εντελώς «άτρωτο» στο άγχος, απλά κάποια έχουν πιο έξυπνους ή πιο ψύχραιμους τρόπους να το διαχειρίζονται. Και κάπως έτσι, μέσα στο καθημερινό χάος, πάντα υπάρχουν αυτοί που κρατάνε λίγο περισσότερο την ψυχραιμία… ή τουλάχιστον το προσπαθούν καλύτερα από τους υπόλοιπους.

