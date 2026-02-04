Mad Bubble
Ο Γιώργος Λάνθιμος από το ΣΕΦ τάσσεται κατά των Ισραηλινών ομάδων

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε το Ολυμπιακός – Μακάμπι και εξέφρασε δημόσια τη θέση του για τη συμμετοχή ισραηλινών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Σε μια βραδιά έντασης και θεάματος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η παρουσία ενός από τους πιο προβεβλημένους Έλληνες δημιουργούς δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στις εξέδρες όχι μόνο για να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό, αλλά και για να στείλει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα.

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αναμέτρηση του Ολυμπιακός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα αναφορικά με τη συμμετοχή των ισραηλινών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 100-93 και φτάνοντας στην τρίτη συνεχόμενη νίκη τους. Ωστόσο, το βλέμμα πολλών στράφηκε και στις εξέδρες, όπου βρισκόταν ο γνωστός σκηνοθέτης και δηλωμένος φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος στο παρελθόν έχει παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες της ομάδας στο ΣΕΦ, ακόμη και μαζί με την Emma Stone.

Ο καταξιωμένος δημιουργός εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τη σημαία της Παλαιστίνης και πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στη συμμετοχή των ισραηλινών ομάδων στη EuroLeague, εκφράζοντας δημόσια την αντίθεσή του. Άλλωστε, συγκαταλέγεται στους περισσότερους από 1.200 καλλιτέχνες διεθνούς φήμης που έχουν υπογράψει δέσμευση για μη συνεργασία με ισραηλινά ιδρύματα και εταιρείες που, όπως υποστήριζαν, «εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

«Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπονται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ήρθα να δηλώσω αυτό. Και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά» ήταν η σχετική ατάκα του Γιώργου Λάνθιμου.

