Mad Bubble
Mad Bubble
TV 03.02.2026

Μεγάλη ανατροπή στο Grand Hotel – Πέτρος και Αλίκη καταλήγουν θανάσιμοι εχθροί

Τα πάνω κάτω έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο Grand Hotel οι ισορροπίες αλλάζουν δραματικά στα επόμενα επεισόδια, καθώς σχεδόν κανένα από τα ζευγάρια δεν παραμένει μαζί, εκτός από την Πελαγία και τον Βαγγέλη. Η απιστία και οι μυστικές σχέσεις παίρνουν τον πρώτο λόγο, φέρνοντας χωρισμούς, προδοσίες και έντονες συγκρούσεις που καθηλώνουν το κοινό. Η αρχή γίνεται με τον Πέτρο και την Αλίκη που πλέον βρίσκονται οριστικά χωρισμένοι. Το κοινό είχε ήδη προϊδεαστεί για την αναταραχή, καθώς οι χαρακτήρες μπαίνουν σε έναν κυκεώνα συναισθημάτων και έντασης.

Όπως αρχικά διαβάζουμε στο queen.gr και στο άρθρο της Κατερίνας Μπούσιου, οι φανς περιμένουν με αγωνία τη φυγή του ζευγαριού Ρήγα και Κυβέλης για την Κρήτη, ώστε να ζήσουν τον έρωτά τους, ενώ η δεύτερη γράφει γράμμα στην κόρη της Αλίκη, μεταβιβάζοντας την περιουσία και υπονοώντας την οριστική διάσπαση με τον Ρήγα. Το γράμμα γίνεται η αιτία για τη ρήξη στη σχέση μητέρας και κόρης, καθώς η Αλίκη το ανακαλύπτει όταν αποτυγχάνει το σχέδιο διαφυγής της μητέρας της.

Διάβασε επίσης: Χάρης Ρώμας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά μαζί με την Άννα Χατζησοφιά

Η κατάσταση κλιμακώνεται με τη σύλληψη του Ρήγα και την απεγνωσμένη προσπάθεια της Κυβέλης να καταστρέψει το γράμμα, η οποία αποτυγχάνει. Η Αλίκη αναλαμβάνει τη θέση της ως διευθύντρια του ξενοδοχείου, δείχνοντας χαρακτήρα που μοιάζει εντυπωσιακά στη μητέρα της, σηματοδοτώντας την αλλαγή της προσωπικότητάς της.


Παράλληλα, το φιλί ανάμεσα στον Άρη και την Αλίκη φέρνει τα πάνω κάτω, με τον Πέτρο να γίνεται μάρτυρας της σκηνής και να συνειδητοποιεί ότι οι προειδοποιήσεις του Ρήγα για τον δεσμό τους ήταν σωστές: η γυναίκα που αγαπά συνδέεται με τον καλύτερό του φίλο. Προδομένος και πληγωμένος, απομακρύνεται και μετατρέπεται σε αντίπαλο, αντιδρώντας σε κάθε απόφαση της Αλίκης. Ο έρωτας παραμένει, αλλά η απογοήτευση και ο φθόνος έχουν πάρει πλέον θέση στο παιχνίδι.

Grand Hotel

Διάβασε επίσης: Εκτός Σχεδίου: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου της νέας εκπομπής της ΕΡΤ1

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ANT1 Grand Hotel Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη

Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη

03.02.2026
Επόμενο
Δες τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κάνεις κάθε μέρα σανίδα

Δες τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κάνεις κάθε μέρα σανίδα

03.02.2026

Δες επίσης

Σειρά του ΑΝΤ1 μπαίνει στο Netflix
TV

Σειρά του ΑΝΤ1 μπαίνει στο Netflix

03.02.2026
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Η ημερομηνία πρεμιέρας και το μεγάλο έπαθλο
TV

Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Η ημερομηνία πρεμιέρας και το μεγάλο έπαθλο

03.02.2026
Εκτός Σχεδίου: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου της νέας εκπομπής της ΕΡΤ1
TV

Εκτός Σχεδίου: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου της νέας εκπομπής της ΕΡΤ1

03.02.2026
Χάρης Ρώμας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά μαζί με την Άννα Χατζησοφιά
TV

Χάρης Ρώμας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά μαζί με την Άννα Χατζησοφιά

03.02.2026
Οι Αθώοι: Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιο της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA
TV

Οι Αθώοι: Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιο της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA

03.02.2026
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Στον αέρα το επίσημο trailer με την Μαρία Μπακοδήμου
TV

Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Στον αέρα το επίσημο trailer με την Μαρία Μπακοδήμου

03.02.2026
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Μια εγκυμοσύνη και μία τραγική δηλητηρίαση καθορίζουν τη νέα ζωή της Ιουλίας
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Μια εγκυμοσύνη και μία τραγική δηλητηρίαση καθορίζουν τη νέα ζωή της Ιουλίας

03.02.2026
Masterchef: Ανατροπές στο Mystery Box – Ο πρώτος αρχηγός και οι 2 υποψήφιοι προς αποχώρηση
TV

Masterchef: Ανατροπές στο Mystery Box – Ο πρώτος αρχηγός και οι 2 υποψήφιοι προς αποχώρηση

03.02.2026
Ο Γιώργος Λιάγκας στο J2US με ρόλο-έκπληξη
TV

Ο Γιώργος Λιάγκας στο J2US με ρόλο-έκπληξη

02.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει