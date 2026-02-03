Μεγάλη ανατροπή στο Grand Hotel – Πέτρος και Αλίκη καταλήγουν θανάσιμοι εχθροί

Στο Grand Hotel οι ισορροπίες αλλάζουν δραματικά στα επόμενα επεισόδια, καθώς σχεδόν κανένα από τα ζευγάρια δεν παραμένει μαζί, εκτός από την Πελαγία και τον Βαγγέλη. Η απιστία και οι μυστικές σχέσεις παίρνουν τον πρώτο λόγο, φέρνοντας χωρισμούς, προδοσίες και έντονες συγκρούσεις που καθηλώνουν το κοινό. Η αρχή γίνεται με τον Πέτρο και την Αλίκη που πλέον βρίσκονται οριστικά χωρισμένοι. Το κοινό είχε ήδη προϊδεαστεί για την αναταραχή, καθώς οι χαρακτήρες μπαίνουν σε έναν κυκεώνα συναισθημάτων και έντασης.

Όπως αρχικά διαβάζουμε στο queen.gr και στο άρθρο της Κατερίνας Μπούσιου, οι φανς περιμένουν με αγωνία τη φυγή του ζευγαριού Ρήγα και Κυβέλης για την Κρήτη, ώστε να ζήσουν τον έρωτά τους, ενώ η δεύτερη γράφει γράμμα στην κόρη της Αλίκη, μεταβιβάζοντας την περιουσία και υπονοώντας την οριστική διάσπαση με τον Ρήγα. Το γράμμα γίνεται η αιτία για τη ρήξη στη σχέση μητέρας και κόρης, καθώς η Αλίκη το ανακαλύπτει όταν αποτυγχάνει το σχέδιο διαφυγής της μητέρας της.

Διάβασε επίσης: Χάρης Ρώμας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά μαζί με την Άννα Χατζησοφιά

Η κατάσταση κλιμακώνεται με τη σύλληψη του Ρήγα και την απεγνωσμένη προσπάθεια της Κυβέλης να καταστρέψει το γράμμα, η οποία αποτυγχάνει. Η Αλίκη αναλαμβάνει τη θέση της ως διευθύντρια του ξενοδοχείου, δείχνοντας χαρακτήρα που μοιάζει εντυπωσιακά στη μητέρα της, σηματοδοτώντας την αλλαγή της προσωπικότητάς της.





Παράλληλα, το φιλί ανάμεσα στον Άρη και την Αλίκη φέρνει τα πάνω κάτω, με τον Πέτρο να γίνεται μάρτυρας της σκηνής και να συνειδητοποιεί ότι οι προειδοποιήσεις του Ρήγα για τον δεσμό τους ήταν σωστές: η γυναίκα που αγαπά συνδέεται με τον καλύτερό του φίλο. Προδομένος και πληγωμένος, απομακρύνεται και μετατρέπεται σε αντίπαλο, αντιδρώντας σε κάθε απόφαση της Αλίκης. Ο έρωτας παραμένει, αλλά η απογοήτευση και ο φθόνος έχουν πάρει πλέον θέση στο παιχνίδι.

Διάβασε επίσης: Εκτός Σχεδίου: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου της νέας εκπομπής της ΕΡΤ1

Δες κι αυτό…