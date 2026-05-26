Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 26.05.2026

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Η εξομολόγηση για τη «δύσκολη» περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα

Η εξομολόγηση της Ελένης Τσαλιγοπούλου για τις δυσκολίες, τα λάθη και το μεγάλο μάθημα που πήρε στην πρώτη περιοδεία της
Ειρήνη Στόφυλα

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μία από τις πιο διαχρονικές φωνές της ελληνικής μουσικής, έκανε μια από τις πιο αληθινές και εξομολογητικές τηλεοπτικές εμφανίσεις της στο «The 2Night Show». Με χαμόγελο και απόλυτη ειλικρίνεια, μίλησε για την πορεία της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της, και τον τρόπο με τον οποίο τα χρόνια, η εμπειρία και η αγάπη για τη μουσική τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνιδα.

Από τα πρώτα της βήματα μέχρι τις μεγάλες σκηνές, η Τσαλιγοπούλου περιέγραψε πως τίποτα δεν έγινε γρήγορα και τίποτα δεν της χαρίστηκε, όλα ήρθαν με σταθερά βήματα, προσπάθεια και πολλή μουσική.

Ελένη Τσαλιγοπούλου – Κώστας Λειβαδάς: Κάνουν «Ριγιούνιον» μετά από 20 ολόκληρα χρόνια

Η ίδια αποκάλυψε ότι ένα από τα πιο καθοριστικά  και δύσκολα– κομμάτια της καριέρας της ήταν η πρώτη μεγάλη περιοδεία της δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το δύσκολο πράγμα το βίωσα στην πρώτη περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα». Στη συνέχεια εξήγησε πως η δυσκολία αυτή δεν είχε να κάνει με ψυχολογική πίεση, αλλά με την ίδια τη διαδικασία της ωρίμανσης μέσα από τις εμπειρίες: «Δεν είναι η ψυχοθεραπεία. Είναι η εμπειρία. Είναι ότι όλα τα πράγματα, τα λάθη μας ας πούμε, μετά διορθώνονται. Γίνανε όλα μέσα στον χρόνο ήρεμα και ωραία».


Με συγκίνηση αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στα «πατάρια» της Θεσσαλονίκης, όπου τραγούδησε δίπλα σε σπουδαίους μουσικούς και πέρασε στιγμές που, όπως είπε, απόλαυσε βαθιά. Από εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι που την έφερε στην Αθήνα, στη δισκογραφία, αλλά και σε πολλές μουσικές διαδρομές και συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: «Μετά σιγά σιγά κατέβηκα στην Αθήνα, έκανα δισκογραφία, έκανα ταξίδια. Γίναν όλα σιγά σιγά».

Στο τέλος στάθηκε σε κάτι που για την ίδια αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα: τη διαχρονικότητα των τραγουδιών της. «Γιατί καταφέραμε να έχουμε διαχρονικό τραγούδι. Καταφέραμε αυτό το τραγούδι να ακούγεται πολλά χρόνια. Παίρνει τη σκυτάλη από τους μεγάλους συνθέτες και τους μεγάλους τραγουδιστές των προηγούμενων δεκαετιών».

Έτσι, η Ελένη Τσαλιγοπούλου τιμά τις ρίζες της, αναγνωρίζει τους ανθρώπους που άνοιξαν δρόμους πριν από εκείνη και συνεχίζει να εξελίσσει τη μουσική της, μένοντας πάντα αυθεντική και ειλικρινής απέναντι στο κοινό της.

