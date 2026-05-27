Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 27.05.2026

Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026

Από ανερχόμενους artists μέχρι καθιερωμένα icons, το line up των MAD VMA 2026 δείχνει ήδη πως η σκηνή θα πάρει φωτιά
Πόπη Βασιλείου

Τα MAD VMA επιστρέφουν και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η συζήτηση ξεκινά πολύ πριν ανέβει ο πρώτος καλλιτέχνης στη σκηνή. Τα MAD Video Music Awards αποτελούν ένα από τα πιο αναμενόμενα μουσικά events στην Ελλάδα, συνδυάζοντας live εμφανίσεις, τηλεοπτικό show, viral στιγμές και συνεργασίες που συχνά γίνονται θέμα συζήτησης στα social media για μέρες.

Κάθε χρονιά, τα MAD VMA λειτουργούν σαν ένα μεγάλο μουσικό meeting point όπου η pop, η trap, η urban και η mainstream σκηνή συναντιούνται σε ένα ενιαίο υπερθέαμα. Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ δεν φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση, αφού οι πρώτες ανακοινώσεις για το line up έχουν ήδη ανεβάσει τον ενθουσιασμό στα ύψη.

Μέχρι στιγμής, οι καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι οι εξής:

  1. Akylas
  2. Anastasia
  3. Apon
  4. Fy
  5. Lila
  6. Marseaux
  7. Rack
  8. Saske
  9. Trannos
  10. Ανδρομάχη
  11. Ρία Ελληνίδου
  12. Κατερίνα Λιόλιου
  13. Έλενα Παπαρίζου
  14. Αντώνης Ρέμος
  15. Μαρίνα Σπανού
  16. Θοδωρής Φέρρης
  17. Ελένη Φουρέιρα
  18. Dara
Πάρε μέρος στα Dance Audition των Mad VMA 2026 με τον Mano

 

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων

Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»

