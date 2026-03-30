Ο Irvine Welsh φέρνει το Trainspotting στο West End ως μιούζικαλ

Το εμβληματικό έργο μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή με μουσική μορφή, 30 χρόνια μετά την κινηματογραφική του επιτυχία

Τρεις δεκαετίες μετά, η ταινία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, το «Trainspotting» επιστρέφει σε μια νέα, απρόσμενη μορφή, αυτή τη φορά ως θεατρικό μιούζικαλ στο Λονδίνο. Ο Irvine Welsh ανακοίνωσε ότι το εμβληματικό του μυθιστόρημα του 1993 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ως μουσική σκηνική παραγωγή, με πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2026 στο Theatre Royal Haymarket.

Το έργο, που ακολουθεί τις ζωές μιας ομάδας νεαρών εξαρτημένων στο Εδιμβούργο, απέκτησε γρήγορα φανατικό κοινό και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1996 από τον Danny Boyle. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller και Kelly Macdonald, εξελίχθηκε σε πολιτισμικό φαινόμενο, χάρη στην ένταση της αφήγησης, το ιδιαίτερο χιούμορ και το εμβληματικό soundtrack της.

Παρότι το «Trainspotting» έχει παρουσιαστεί αρκετές φορές στο θέατρο από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, η νέα παραγωγή αποτελεί την πρώτη πλήρη μεταφορά του σε μορφή μιούζικαλ. Ο ίδιος ο Irvine Welsh συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία, υπογράφοντας τη θεατρική διασκευή και συνδημιουργώντας τα τραγούδια μαζί με τον Stephen McGuinness. Παράλληλα, αναμένεται να αξιοποιηθούν και γνωστά μουσικά κομμάτια που συνδέθηκαν με την κινηματογραφική εκδοχή.

Ο συγγραφέας παραδέχεται ότι το εγχείρημα δεν ήταν εξαρχής προφανές, τονίζοντας ότι το έργο του διαχρονικά ξεπερνά τις προσδοκίες. Όπως σημειώνει, «δεν ήταν το πιο προφανές βιβλίο για να γίνει επιτυχία, ούτε η πιο αναμενόμενη ταινία ή θεατρική μεταφορά. Κι όμως, κάθε φορά ξεπερνά τις προβλέψεις, ακόμη και τις δικές μου».

Αναφερόμενος στη νέα μορφή του έργου, επισημαίνει ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μιούζικαλ με ουσιαστική δραματουργική λειτουργία και όχι απλώς μια παράσταση με μουσική επένδυση. «Υπάρχουν πολλές παραγωγές που απλώς προσθέτουν τραγούδια χωρίς λόγο ή βασίζονται στη νοσταλγία. Εδώ θέλαμε η μουσική να αποτελεί οργανικό κομμάτι της αφήγησης», τονίζει.

Παράλληλα, ο Irvine Welsh υπογραμμίζει ότι η νέα αυτή εκδοχή διαθέτει έναν πιο έντονο ανθρώπινο πυρήνα, σημειώνοντας ότι «η παράσταση αυτή έχει μια πιο δυνατή, ζωντανή καρδιά. Μιλά για τον κόσμο στον οποίο ζούμε, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει χώρο για γέλιο, ένταση και συναισθηματική έκφραση, στοιχεία που καθορίζουν την ανθρώπινη εμπειρία».

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Caroline Jay Ranger, ενώ τον ρόλο του Mark Renton, που είχε συνδεθεί με τον Ewan McGregor στον κινηματογράφο, θα ερμηνεύσει ο Robbie Scott. Περισσότερα ονόματα του καστ αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για ένα έργο που συνεχίζει να επανεφευρίσκει τον εαυτό του, διατηρώντας την ίδια προκλητική και αιχμηρή ματιά απέναντι στην κοινωνία.

