Το πιο τρυφερό ξημέρωμα για την Κατερίνα Καινούργιου – Το κοριτσάκι που ήρθε 20 μέρες πριν

Η πιο γλυκιά στιγμή της ζωής της έφτασε λίγο νωρίτερα απ’ όσο περίμενε, αλλά ίσως γι’ αυτό να έγινε ακόμη πιο συγκινητική. Η Κατερίνα Καινούργιου κρατά πλέον στην αγκαλιά της την κόρη της, ζώντας τις πρώτες, ανεπανάληπτες ώρες της μητρότητας με δάκρυα χαράς και βαθιά συγκίνηση. Το μικρό κοριτσάκι της αποφάσισε να έρθει στον κόσμο 20 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, χαρίζοντας στην παρουσιάστρια και τον Πάνο Κουτσουμπή μια στιγμή που θα θυμούνται για πάντα. Από την αγωνία των πρώτων εξετάσεων μέχρι το πρώτο βλέμμα στο μωρό της, όλα ενώνονται σε μια ιστορία γεμάτη τρυφερότητα, αγάπη και εκείνο το μοναδικό συναίσθημα που μόνο ο ερχομός ενός παιδιού μπορεί να γεννήσει.

Η μικρή τους πριγκίπισσα ήρθε στον κόσμο το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου, ζυγίζοντας περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια, με την ίδια και το μωρό να χαίρουν άκρας υγείας. Το γεγονός ότι η γέννα έγινε νωρίτερα προκάλεσε εύλογη αγωνία, όμως σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα εξελίχθηκαν ομαλά και με απόλυτη ασφάλεια.

Η απόφαση για τον άμεσο τοκετό φαίνεται πως ήρθε όταν η Κατερίνα αισθάνθηκε ότι το μωρό δεν ήταν τόσο ζωηρό μέσα στην κοιλιά της όσο συνήθως. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, ο γιατρός της έκρινε πως έπρεπε να προχωρήσουν άμεσα στη γέννα. Παρότι της προτάθηκε φυσιολογικός τοκετός, εκείνη επέλεξε να γεννήσει με καισαρική τομή, θέλοντας να νιώθει όσο το δυνατόν πιο ασφαλής εκείνη τη στιγμή.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η εικόνα του Πάνου Κουτσουμπή, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπήκε για λίγο στο χειρουργείο, όμως λόγω της διαδικασίας της καισαρικής δεν μπορούσε να παραμείνει μέχρι το τέλος. Η παρουσία του, έστω και για αυτά τα λίγα λεπτά, ήταν αρκετή για να της δώσει δύναμη στη σημαντικότερη στιγμή της ζωής της.

Από τη στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη της, η συγκίνηση της Κατερίνας Καινούργιου δεν περιγράφεται. Όπως μεταφέρθηκε από ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος, η παρουσιάστρια κλαίει ασταμάτητα από χαρά, ζώντας το απόλυτο ξέσπασμα αγάπης και ανακούφισης που μόνο η μητρότητα μπορεί να χαρίσει. Είναι από εκείνες τις ανθρώπινες στιγμές που κάνουν και εσένα, ως αναγνώστη, να νιώθεις πως μπαίνεις για λίγο μέσα σε ένα τόσο προσωπικό κεφάλαιο της ζωής της.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το μωρό να μοιάζει περισσότερο στον μπαμπά του, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, αν και όπως συμβαίνει πάντα με τα νεογέννητα, τα χαρακτηριστικά αλλάζουν συνεχώς τις πρώτες εβδομάδες. Η μικρή αναμένεται να πάρει το όνομα Ξένια, ένα όνομα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την οικογένεια.

