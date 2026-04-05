Όλοι μιλούν για εκείνη: Πώς η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη κερδίζει την Ισπανία

Η κόρη της Ιωάννας Βαρδινογιάννη και του Αντόνιο Φουρνιέ διαπρέπει στη μουσική σκηνή της Μαδρίτης με το καλλιτεχνικό όνομα «aurea», έχοντας ήδη κυκλοφορήσει 3 singles

Η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη, κόρη της Ιωάννας Βαρδινογιάννη και του Αντόνιο Φουρνιέ, έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο, ζώντας και δραστηριοποιούμενη στην Ισπανία.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, η οποία έχει υιοθετήσει το καλλιτεχνικό όνομα aurea, συνεχίζει να εκπλήσσει με το ταλέντο της, ακολουθώντας τα βήματα που είχε χαράξει από πολύ μικρή ηλικία.

Γεννημένη το 2002, η Ειρήνη έδειξε από νωρίς την κλίση της στη μουσική. Σήμερα, ως ενήλικη πλέον, έχει εγκατασταθεί στη Μαδρίτη, όπου ασχολείται ενεργά με το τραγούδι, ενώ παράλληλα διατηρεί έντονη παρουσία στο διεθνές jet-set, επιλέγοντας εμφανίσεις που συνάδουν με το προσωπικό της στιλ και τις καλλιτεχνικές της προτιμήσεις.

Η μουσική της διαδρομή

Η πρώτη της μεγάλη δισκογραφική επιτυχία ήρθε σε ηλικία μόλις 9 ετών, το 2010. Το ντουέτο της με τον Ισπανό τραγουδιστή Juan Losada, με τίτλο «I See Music», κατάφερε να φτάσει στο Top 3 των επίσημων ισπανικών charts και στην κορυφή του επίσημου chart του Nickelodeon. Η είδηση αυτή είχε γίνει ευρέως γνωστή και στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την εννιάχρονη Ειρήνη ως ένα ταλαντούχο μέλος της οικογένειας Βαρδινογιάννη που κατακτούσε την Ισπανία.

Αυτή η πρώιμη επιτυχία έμελλε να καθορίσει και τον μελλοντικό της δρόμο. Μέσα στους τελευταίους μήνες του 2025, η aurea κυκλοφόρησε επίσημα 3 singles. Ξεκίνησε με το «un beso» λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2025, ενώ ακολούθησαν τα «sueltame» και «solo un rato». Και τα τρία κομμάτια κινούνται σε ένα ιδιαίτερο, ψυχεδελικό μουσικό ύφος, αναδεικνύοντας την προσωπική της καλλιτεχνική ταυτότητα.

Πέρα από τη μουσική

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στη μουσική, η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη είχε σπουδάσει Marketing στο Πανεπιστήμιο Georgetown, δείχνοντας το ενδιαφέρον της και για άλλους τομείς. Η παρουσία της δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική σκηνή, καθώς ανήκει στη νέα γενιά του διεθνούς jet-set, με επιλεκτικές εμφανίσεις που αφορούν κυρίως τον κόσμο της τέχνης και της μόδας. Η συμμετοχή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού επιβεβαιώνει αυτή την τάση.

Επιπλέον, η Ειρήνη διατηρεί δεσμούς με σημαντικά πρόσωπα, καθώς νονός της είναι ο Παύλος Ντε Γκρες. Αυτό εξηγεί και την παρουσία της, μαζί με τον πατέρα της Αντόνιο Φουρνιέ, στο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της αδερφής της βασίλισσας Σοφίας, Ειρήνης, τον περασμένο Φεβρουάριο.