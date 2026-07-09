Γιώργος Μαζωνάκης: «Με προστάτευσε ο κόσμος» – Η συγκλονιστική μαρτυρία για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του

Με μια ματιά Ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλάει για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Περιγράφει την άφιξη αστυνομικών για να τον συνοδεύσουν στην ψυχιατρική κλινική.

Αναφέρει ότι η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων μπορεί να είναι καταστροφική και του προκάλεσε πόνο.

Δηλώνει ότι ο κόσμος και οι θαυμαστές του τον προστάτευσαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έπειτα από μήνες έντονης δημοσιότητας, φημών και δικαστικών εξελίξεων που έφεραν την προσωπική του ζωή στο επίκεντρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να μιλήσει με τους δικούς του όρους. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που μέχρι σήμερα κρατούσε χαμηλούς τόνους, ανοίγει την καρδιά του σε μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις της καριέρας του, μιλώντας για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τη δύσκολη σχέση με την οικογένειά του και τις στιγμές που, όπως παραδέχεται, ένιωσε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Μέσα από την εκπομπή «Τετ α Τετ», ο ίδιος περιγράφει τα γεγονότα που σημάδεψαν την τελευταία χρονιά της ζωής του, ενώ δεν κρύβει ούτε τον πόνο ούτε την απογοήτευσή του για ανθρώπους που μέχρι πρότινος θεωρούσε το πιο ασφαλές του καταφύγιο.

Η συνέντευξη, που θα προβληθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 21:00, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δημόσια τοποθέτησή του για μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα και προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκινά την εξομολόγησή του με μια φράση που δείχνει τη στάση ζωής που έχει πλέον επιλέξει. «Έμαθα κιόλας να μιλάω όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», λέει χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της συνέντευξης.

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Ο τραγουδιστής περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη στιγμή που δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν έξω από το σπίτι του για να τον συνοδεύσουν στην ψυχιατρική κλινική. Όπως εξηγεί, δεν πίστευε ότι τελικά θα κρατηθεί, καθώς θεωρούσε πως κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι κρίνεται επικίνδυνος είτε για τον εαυτό του είτε για τους γύρω του. Παρά το σοκ της στιγμής, η πρώτη του σκέψη δεν αφορούσε τον ίδιο.

«Εμφανίστηκαν στην πόρτα μου δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί αυτό σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να πω».

Με το ιδιαίτερο χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, θυμάται ακόμη μία χαρακτηριστική στιγμή από την παραμονή του εκεί. «Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Κάποιος που με έβλεπε εκεί έλεγε “μια χαρά είμαστε εμείς, για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, εμείς είμαστε τέλεια”», αναφέρει. «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφική».

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραδέχεται ότι η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν όσα ειπώθηκαν δημόσια, αλλά το γεγονός ότι προέρχονταν από ανθρώπους που αγαπούσε και εμπιστευόταν. «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφική. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν ενωμένοι;». Τα λόγια του αποτυπώνουν το συναισθηματικό βάρος που κουβαλούσε όλο αυτό το διάστημα, αφήνοντας να φανεί ότι η οικογενειακή σύγκρουση τον επηρέασε βαθιά.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ο ίδιος αναγνωρίζει πως η μεγαλύτερη δύναμη ήρθε από εκεί που ίσως δεν το περίμενε. Το κοινό που τον ακολουθεί εδώ και δεκαετίες στάθηκε στο πλευρό του, κάτι που, όπως λέει, τον συγκίνησε ιδιαίτερα. «Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Υπήρχαν φορές που έλεγα “δεν αντέχω άλλο”». Η στήριξη των θαυμαστών του φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο αναφοράς σε μια περίοδο γεμάτη πίεση, αβεβαιότητα και έντονες προσωπικές δοκιμασίες.

Η τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς είναι η πρώτη φορά που μιλά τόσο ανοιχτά για τα γεγονότα που σημάδεψαν την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Μέσα από τη συνέντευξή του επιχειρεί να δώσει τη δική του οπτική για μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη, επιλέγοντας να αφήσει πίσω του τη σιωπή και να μοιραστεί όσα βίωσε με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές.

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