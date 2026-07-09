Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 09.07.2026

Γιώργος Μαζωνάκης: «Με προστάτευσε ο κόσμος» – Η συγκλονιστική μαρτυρία για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με λόγια που δύσκολα αφήνουν κάποιον ασυγκίνητο, ο Γιώργος Μαζωνάκης περιγράφει την ημέρα που βρέθηκε στο Δρομοκαΐτειο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλάει για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του.
  • Περιγράφει την άφιξη αστυνομικών για να τον συνοδεύσουν στην ψυχιατρική κλινική.
  • Αναφέρει ότι η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων μπορεί να είναι καταστροφική και του προκάλεσε πόνο.
  • Δηλώνει ότι ο κόσμος και οι θαυμαστές του τον προστάτευσαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έπειτα από μήνες έντονης δημοσιότητας, φημών και δικαστικών εξελίξεων που έφεραν την προσωπική του ζωή στο επίκεντρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να μιλήσει με τους δικούς του όρους. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που μέχρι σήμερα κρατούσε χαμηλούς τόνους, ανοίγει την καρδιά του σε μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις της καριέρας του, μιλώντας για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τη δύσκολη σχέση με την οικογένειά του και τις στιγμές που, όπως παραδέχεται, ένιωσε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Μέσα από την εκπομπή «Τετ α Τετ», ο ίδιος περιγράφει τα γεγονότα που σημάδεψαν την τελευταία χρονιά της ζωής του, ενώ δεν κρύβει ούτε τον πόνο ούτε την απογοήτευσή του για ανθρώπους που μέχρι πρότινος θεωρούσε το πιο ασφαλές του καταφύγιο.

mazonakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η συνέντευξη, που θα προβληθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 21:00, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δημόσια τοποθέτησή του για μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα και προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκινά την εξομολόγησή του με μια φράση που δείχνει τη στάση ζωής που έχει πλέον επιλέξει. «Έμαθα κιόλας να μιλάω όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», λέει χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της συνέντευξης.

Main girl energy: Γιατί η Tamta είναι ένα από τα πιο iconic πρόσωπα των MAD VMA

Ο τραγουδιστής περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη στιγμή που δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν έξω από το σπίτι του για να τον συνοδεύσουν στην ψυχιατρική κλινική. Όπως εξηγεί, δεν πίστευε ότι τελικά θα κρατηθεί, καθώς θεωρούσε πως κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι κρίνεται επικίνδυνος είτε για τον εαυτό του είτε για τους γύρω του. Παρά το σοκ της στιγμής, η πρώτη του σκέψη δεν αφορούσε τον ίδιο.

«Εμφανίστηκαν στην πόρτα μου δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί αυτό σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να πω».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κόβει κλαδιά σε δέντρο, αποδεικνύοντας το πιο fun post της ημέρας.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Με το ιδιαίτερο χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, θυμάται ακόμη μία χαρακτηριστική στιγμή από την παραμονή του εκεί. «Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Κάποιος που με έβλεπε εκεί έλεγε “μια χαρά είμαστε εμείς, για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, εμείς είμαστε τέλεια”», αναφέρει. «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφική».

Άννα Βίσση x ARGY: Το teaser του «Όλο πιο πάνω» ανέβηκε και ήδη μιλάμε για hit

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραδέχεται ότι η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν όσα ειπώθηκαν δημόσια, αλλά το γεγονός ότι προέρχονταν από ανθρώπους που αγαπούσε και εμπιστευόταν. «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφική. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν ενωμένοι;». Τα λόγια του αποτυπώνουν το συναισθηματικό βάρος που κουβαλούσε όλο αυτό το διάστημα, αφήνοντας να φανεί ότι η οικογενειακή σύγκρουση τον επηρέασε βαθιά.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ο ίδιος αναγνωρίζει πως η μεγαλύτερη δύναμη ήρθε από εκεί που ίσως δεν το περίμενε. Το κοινό που τον ακολουθεί εδώ και δεκαετίες στάθηκε στο πλευρό του, κάτι που, όπως λέει, τον συγκίνησε ιδιαίτερα. «Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Υπήρχαν φορές που έλεγα “δεν αντέχω άλλο”». Η στήριξη των θαυμαστών του φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο αναφοράς σε μια περίοδο γεμάτη πίεση, αβεβαιότητα και έντονες προσωπικές δοκιμασίες.

mazwnakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς είναι η πρώτη φορά που μιλά τόσο ανοιχτά για τα γεγονότα που σημάδεψαν την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Μέσα από τη συνέντευξή του επιχειρεί να δώσει τη δική του οπτική για μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη, επιλέγοντας να αφήσει πίσω του τη σιωπή και να μοιραστεί όσα βίωσε με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές.

Η Cecilia Krull τραγουδά το «Μαργαρίτα» στα ισπανικά – Η συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα που όλοι περιμένουν

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νίκος Οικονομόπουλος: Διέκοψε τη συναυλία και όλοι πάγωσαν – Η κίνηση που κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα

Νίκος Οικονομόπουλος: Διέκοψε τη συναυλία και όλοι πάγωσαν – Η κίνηση που κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα

09.07.2026
Επόμενο
Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»

09.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»
Μουσικά Νέα

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»

09.07.2026
Νίκος Οικονομόπουλος: Διέκοψε τη συναυλία και όλοι πάγωσαν – Η κίνηση που κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα
Μουσικά Νέα

Νίκος Οικονομόπουλος: Διέκοψε τη συναυλία και όλοι πάγωσαν – Η κίνηση που κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα

09.07.2026
Ακούσαμε 2 teaser από το νέο album της Ariana Grande…και υπόσχονται πολλά
Μουσικά Νέα

Ακούσαμε 2 teaser από το νέο album της Ariana Grande…και υπόσχονται πολλά

09.07.2026
Γιώργος Σαμπάνης: Κυκλοφόρησε το κινηματογραφικό music video του «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Κυκλοφόρησε το κινηματογραφικό music video του «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα»

09.07.2026
FIFA x Pop Superstars: Ο Justin Bieber μόλις μπήκε στο πιο τρελό lineup της χρονιάς!
Μουσικά Νέα

FIFA x Pop Superstars: Ο Justin Bieber μόλις μπήκε στο πιο τρελό lineup της χρονιάς!

09.07.2026
Η Daphne Lawrence επιστρέφει με το «Γύρνα» και αλλάζει τους όρους του love gaming!
Μουσικά Νέα

Η Daphne Lawrence επιστρέφει με το «Γύρνα» και αλλάζει τους όρους του love gaming!

09.07.2026
Ο «Rocket Man» κάνει το μεγάλο comeback: Η επιστροφή του Elton John που κανείς δεν περίμενε
Μουσικά Νέα

Ο «Rocket Man» κάνει το μεγάλο comeback: Η επιστροφή του Elton John που κανείς δεν περίμενε

09.07.2026
Main girl energy: Γιατί η Tamta είναι ένα από τα πιο iconic πρόσωπα των MAD VMA
Mad Events

Main girl energy: Γιατί η Tamta είναι ένα από τα πιο iconic πρόσωπα των MAD VMA

09.07.2026
Tsoula Festival: Όλοι μιλούν για το νέο summer obsession της Αστυπάλαιας – αλλά ξέρεις τι σημαίνει το όνομα;
City Guide

Tsoula Festival: Όλοι μιλούν για το νέο summer obsession της Αστυπάλαιας – αλλά ξέρεις τι σημαίνει το όνομα;

08.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας