Το κινητό σου καίει το καλοκαίρι; 4 απλές κινήσεις για να αποφύγεις την υπερθέρμανση

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την απόδοση του κινητού σου, αλλά μπορείς να μειώσεις τον κίνδυνο υπερθέρμανσης

Με μια ματιά Απόφυγε την άμεση έκθεση του κινητού στον ήλιο για να μην υπερθερμανθεί.

Περιόρισε τη χρήση βαριών εφαρμογών και παιχνιδιών όταν κάνει πολλή ζέστη.

Μην φορτίζεις το κινητό σου σε υψηλές θερμοκρασίες ή αμέσως μετά από έντονη χρήση.

Αφαίρεσε τη θήκη του κινητού αν παρατηρήσεις ότι ζεσταίνεται για να βοηθήσεις στην ψύξη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο εσένα αλλά και το κινητό σου, το οποίο μπορεί να υπερθερμανθεί εύκολα όταν εκτίθεται στον ήλιο ή χρησιμοποιείται έντονα σε ζεστό περιβάλλον. Η υπερθέρμανση δεν μειώνει απλώς την απόδοση της συσκευής, αλλά μπορεί να επηρεάσει και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζεις μερικούς απλούς αλλά αποτελεσματικούς τρόπους για να κρατήσεις το smartphone σου «δροσερό» μέσα στο καλοκαίρι.

1. Απόφυγε την άμεση έκθεση στον ήλιο

Ο πιο βασικός λόγος που το κινητό υπερθερμαίνεται είναι η απευθείας έκθεση στον ήλιο. Όταν το αφήνεις σε τραπέζι παραλίας, στο αυτοκίνητο ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια με έντονη ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία του ανεβαίνει γρήγορα. Προσπάθησε να το κρατάς πάντα σε σκιά και να αποφεύγεις την παρατεταμένη έκθεση.

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2. Μείωσε τις βαριές εφαρμογές όταν έχει ζέστη

Παιχνίδια, βίντεο υψηλής ανάλυσης και πολλές εφαρμογές που τρέχουν ταυτόχρονα επιβαρύνουν τον επεξεργαστή του κινητού, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του. Όταν κάνει πολύ ζέστη, προσπάθησε να περιορίζεις τέτοιες χρήσεις και να κρατάς τη συσκευή σε πιο «ήπια» λειτουργία.

3. Απόφυγε τη φόρτιση σε υψηλές θερμοκρασίες

Η φόρτιση είναι από μόνη της μια διαδικασία που παράγει θερμότητα. Αν συνδυαστεί με ζεστό περιβάλλον, το κινητό μπορεί να υπερθερμανθεί εύκολα. Καλό είναι να αποφεύγεις τη φόρτιση κάτω από τον ήλιο ή αμέσως μετά από έντονη χρήση.

4. Αφαίρεσε τη θήκη όταν ζεσταίνεται

Οι θήκες, ειδικά οι πιο χοντρές, μπορεί να παγιδεύουν τη θερμότητα γύρω από τη συσκευή. Αν παρατηρήσεις ότι το κινητό σου ζεσταίνεται, αφαίρεσε προσωρινά τη θήκη για να βοηθήσεις στη φυσική του ψύξη.

Το κινητό σου μπορεί εύκολα να επηρεαστεί από τη ζέστη του καλοκαιριού, αλλά με απλές καθημερινές κινήσεις μπορείς να το προστατεύσεις αποτελεσματικά. Λίγη προσοχή στην έκθεση στον ήλιο, στη χρήση και στη φόρτιση είναι αρκετή για να κρατήσεις τη συσκευή σου σε καλή κατάσταση και να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

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