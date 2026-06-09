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Life 09.06.2026

Το πιο μεγάλο red flag στις σχέσεις που όλοι αγνοούν

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Αυτό είναι το πιο μεγάλο red flag στις σχέσεις που οι περισσότεροι αγνοούν και επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία ενός ζευγαριού
Ειρήνη Στόφυλα

Όταν μιλάμε για σχέσεις, το μυαλό μας πηγαίνει αμέσως στα «κλασικά» red flags: τη ζήλια, τον έλεγχο ή τα ψέματα. Υπάρχει όμως μια συμπεριφορά που είναι απίστευτα κοινή, μοιάζει αρχικά με κομπλιμέντο, και σχεδόν όλοι μας τείνουμε να την αγνοούμε. Αυτό είναι το «Love bombing» στην αρχή της σχέσης και συγκεκριμένα, η υπερβολική βιασύνη.

Ένα ζευγάρι σε ρομαντικό ραντεβού χωρίς κινητά τηλέφωνα, κάνοντας digital detox για να βελτιώσουν τη σχέση τους.
Πηγή: freepik.com

Είναι η φάση όπου ο άλλος δείχνει να επενδύει συναισθηματικά πάρα πολύ γρήγορα, με έντονα λόγια, συνεχόμενη επικοινωνία, μεγάλες υποσχέσεις και μια γενική αίσθηση ότι «όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα». Στην αρχή μπορεί να μοιάζει με κάτι πολύ θετικό, σαν να βρήκες κάποιον που σε θέλει πραγματικά και δεν χάνει χρόνο.

Έχεις ρουτινιάσει στη σχέση σου; To date night jar είναι το trend που θα την ανανεώσει

Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η υπερβολική ταχύτητα συχνά δεν αφήνει χώρο για φυσική εξέλιξη της σχέσης. Η γνωριμία δεν προλαβαίνει να χτιστεί σταδιακά, δεν υπάρχει χρόνος να γνωριστούν πραγματικά οι χαρακτήρες και οι αντιδράσεις σε διαφορετικές καταστάσεις. Έτσι, αντί για μια σταθερή και ισορροπημένη σύνδεση, δημιουργείται μια έντονη αλλά βιαστική αρχή, που μπορεί εύκολα να μπερδέψει τα συναισθήματα και να δώσει λάθος εντυπώσεις για το τι πραγματικά συμβαίνει

Ένα ζευγάρι αγκαλιάζεται χαρούμενο στην κουζίνα, ανανεώνοντας τη σχέση τους με το trend του date night jar.
Πηγή: Unsplash

Γιατί είναι επικίνδυνο;

Ο λόγος που το αγνοούμε είναι απλός: μπερδεύουμε την ένταση με την οικειότητα. Είναι αδύνατον να αγαπάς πραγματικά κάποιον βαθιά μέσα σε λίγες μέρες, επειδή η πραγματική αγάπη απαιτεί χρόνο για να χτιστεί. Αυτό που αγαπούν εκείνη τη στιγμή είναι η ιδέα που έχουν για σένα, όχι εσένα τον ίδιο.

Ένα ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χωρίς κινητά τηλέφωνα στο πλαίσιο digital detox για ενίσχυση της σχέσης.
Πηγή: pexels.com

Αυτή η ταχύτητα συχνά κρύβει μια ανάγκη για έλεγχο. Όταν τα πράγματα τρέχουν με χίλια, δεν έχεις τον χρόνο ή τον χώρο να σκεφτείς καθαρά, να δεις αν ταιριάζετε πραγματικά ή να θέσεις τα όριά σου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόλις περάσει ο πρώτος ενθουσιασμός ή μόλις εκφράσεις μια διαφορετική άποψη, αυτή η «τεράστια αγάπη» εξαφανίζεται εξίσου γρήγορα, αφήνοντάς σε να αναρωτιέσαι τι έκανες λάθος.

Πώς να το διαχειριστείς

Το να είναι κάποιος ενθουσιασμένος μαζί σου είναι υπέροχο. Το κλειδί είναι η ισορροπία. Αν νιώθεις ότι το πράγμα πηγαίνει πολύ γρήγορα, δοκίμασε να πατήσεις λίγο φρένο. Πες κάτι του στυλ: «Μου αρέσεις πολύ και περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά θέλω να πάρουμε τον χρόνο μας για να γνωριστούμε πραγματικά».

Ένα ερωτευμένο ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χωρίς κινητά τηλέφωνα στο πλαίσιο digital detox για τη βελτίωση της σχέσης.
Πηγή: freepik.com

Αν το άτομο απέναντί σου σε σεβαστεί, τότε όλα καλά. Αν θυμώσει, νευριάσει ή προσπαθήσει να σε κάνει να νιώσεις τύψεις, τότε ξέρεις ότι αυτό το red flag ήταν τελικά… κατακόκκινο. Οι υγιείς σχέσεις δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Και τα καλύτερα πράγματα χρειάζονται τον χρόνο τους για να χτιστούν!

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red flags σχέσεις
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