Fashion 21.01.2026

Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton

Στη Fondation Louis Vuitton, ο Pharrell Williams φανερώνει το όραμά του για έναν ανδρικό ντύσιμο που παντρεύει πολυτέλεια, άνεση και ρετροφουτουριστική κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Αυτό το φθινόπωρο, ο Pharrell Williams ανέλαβε την πρόκληση να επανασχεδιάσει ένα μέλλον που ήδη διαμορφώνεται. Στη Fondation Louis Vuitton παρουσίασε τη νέα ανδρική συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026-2027, μέσα σε έναν χώρο που έμοιαζε περισσότερο με έργο τέχνης παρά με παραδοσιακή πασαρέλα.

Το σκηνικό ήταν ένα πλήρως γυάλινο προκατασκευασμένο σπίτι, αποτέλεσμα συνεργασίας με το αρχιτεκτονικό γραφείο Not A Hotel, διακοσμημένο με έπιπλα που είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Williams. Η ατμόσφαιρα ολοκληρωνόταν από ένα μοναδικό άρωμα, δημιουργία του Jacques Cavallier Belletrud, Master Perfumer της Louis Vuitton, που περιέβαλλε το κοινό σε όλη τη διάρκεια της επίδειξης. Το σύνολο αποτύπωνε τη φιλοσοφία του σχεδιαστή: έναν χώρο που συνδυάζει διαχρονικότητα, τεχνολογία και αισθητική του μέλλοντος.

Διάβασε επίσης: The Portrait of Man: Η συλλογή της Dolce & Gabbana ανατρέπει τα στερεότυπα στην ανδρική μόδα

Στην πασαρέλα, η συλλογή καλλιεργεί έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Κλασικά μοτίβα όπως το καρώ και το ψαροκόκκαλο επαναπροσδιορίζονται μέσα από τεχνικά υφάσματα που αντανακλούν το φως, ενώ η τεχνογνωσία των εργαστηρίων της Louis Vuitton επέτρεψε τη δημιουργία πρωτοποριακών υλικών. Παράλληλα, ο Williams επιδεικνύει την ικανότητά του να μετατρέπει τις συλλογικές επιθυμίες σε στιλιστικά στοιχεία που γίνονται αμέσως επιθυμητά.

Η συλλογή προκαλεί με τον συνδυασμό άνεσης και πολυτέλειας, όπως όταν τα jogging pants φοριούνται με επίσημα παπούτσια, ενώ τα preppy πουλόβερ συνδυάζονται με σακάκι-blazer, δημιουργώντας μια μοντέρνα εκδοχή κλασικών σχεδίων. Τα διπλόκουμπα σακάκια συνυπάρχουν με casual monogrammed parkas, bombers και μπουφάν, προσθέτοντας όγκο και χαλαρές γραμμές στη σιλουέτα.

Η φιλοσοφία της συλλογής είναι ξεκάθαρη: ο άνδρας Louis Vuitton παίζει με αντιθέσεις, συνδυάζοντας ρετροφουτουριστική κομψότητα με τελειότητα ραφής. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που πειραματίζεται χωρίς να χάνει ποτέ την κομψότητα και τη διαχρονικότητα της ανδρικής γκαρνταρόμπας. Με αυτή την επίδειξη, ο Pharrell Williams αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική και τη μόδα, αλλά επαναπροσδιορίζει τα όρια του design και της δημιουργικότητας.

Διάβασε επίσης: Armani Men’s Fall/Winter 26-27: Βελούδα, κασμίρ και ιριδίζουσες λεπτομέρειες

