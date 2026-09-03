Khloé Kardashian: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της

Η Khloé Kardashian μοιράστηκε τη συγκίνησή της καθώς ο 4χρονος Tatum ξεκίνησε pre-K και η 8χρονη True την τρίτη δημοτικού

Με μια ματιά Η Khloé Kardashian μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πρώτη σχολική μέρα των παιδιών της.

Ο 4χρονος Tatum ξεκίνησε pre-K και η 8χρονη True την τρίτη δημοτικού.

Η Khloé Kardashian οργάνωσε ένα εντυπωσιακό school-themed σκηνικό στο σπίτι για τα παιδιά της.

Η πρώτη σχολική ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο μεγάλωμα των παιδιών της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από εκείνες τις στιγμές που κάνουν τους γονείς να συνειδητοποιούν πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος έζησε η Khloé Kardashian, καθώς τα δύο παιδιά της ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρονιά. Η 42χρονη reality star μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα, αποκαλύπτοντας πως δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της.

Ο 4χρονος Tatum έκανε το πρώτο του βήμα στο σχολείο, ξεκινώντας pre-K, ενώ η 8χρονη True επέστρεψε στα θρανία για την τρίτη δημοτικού. Για την Khloé Kardashian, η συγκεκριμένη ημέρα ήταν ένα ακόμη σημαντικό οικογενειακό milestone, αφού και τα δύο παιδιά της βρίσκονται πλέον επίσημα στο σχολικό περιβάλλον.

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«Και τα δύο μωρά μου είναι πλέον επίσημα στο σχολείο και πραγματικά δεν ξέρω πώς φτάσαμε ως εδώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Khloé Kardashian, εκφράζοντας με λίγα λόγια αυτό το περίεργο συναίσθημα που έρχεται όταν βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν. Η ίδια φρόντισε, μάλιστα, να κάνει την πρώτη σχολική ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή, οργανώνοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό στο σπίτι.

Η Khloé Kardashian δημιούργησε ένα ολόκληρο school-themed setup για τα παιδιά της. Πίσω από την οικογένεια υπήρχαν παστέλ μπαλόνια και ένας μεγάλος πίνακας με την ένδειξη «First Day of School», ενώ τα σχέδια πάνω του θύμιζαν σχολική αίθουσα, με υδρόγειο, σακίδιο και ξυπνητήρι.

Η διακόσμηση είχε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, με μπαλόνια σε σχήμα μολυβιών, μήλων και κραγιόν. Ένα εντυπωσιακό balloon arch πλαισίωνε τον πίνακα, ενώ ξεχώριζαν τα γράμματα «3rd Grade» για την True και «Pre K» για τον μικρό Tatum.

Τα looks των δύο παιδιών

Για την πρώτη του σχολική ημέρα, ο Tatum εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα cute outfit, φορώντας λευκό πουκάμισο, μαύρη γραβάτα και μαύρο σορτς. Η True, από την άλλη, επέλεξε ένα πιο preppy look, με λευκό πουκάμισο και oversized navy sweater.

Η Khloé Kardashian μεγαλώνει τα δύο παιδιά της μαζί με τον πρώην σύντροφό της Tristan Thompson και, μέσα από τις αναρτήσεις της, μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους. Αυτή τη φορά, όμως, η πρώτη μέρα του σχολείου είχε ξεχωριστή σημασία, αφού σηματοδότησε ένα ακόμη βήμα στο μεγάλωμά τους.

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