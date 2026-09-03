Celeb World 03.09.2026

Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στις θερμές πηγές της Ισλανδίας – Τι της θύμισε Ελλάδα

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Από τις θερμές πηγές και τη λάβα στο πρόσωπό της μέχρι την απρόσμενη συνάντηση με έναν άνθρωπο που της είπε «ευχαριστώ» στα ελληνικά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Στεφανία Γουλιώτη επισκέφθηκε θερμές πηγές στην Ισλανδία, παραμένοντας στο νερό για σχεδόν τέσσερις ώρες.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της, αναδεικνύοντας την χαλάρωση και την επαφή με τη φύση.
  • Ένας εργαζόμενος στις πηγές της είπε «ευχαριστώ» στα ελληνικά, προκαλώντας την έκπληξή της.
  • Η Γουλιώτη συνέδεσε την εμπειρία με την ταπεινότητα μπροστά στις δυνάμεις της φύσης και την ανάγκη για χαλάρωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από εκείνες τις εμπειρίες που δύσκολα χωρούν σε λίγες φωτογραφίες φαίνεται πως έζησε η Στεφανία Γουλιώτη στην Ισλανδία, καθώς η ηθοποιός βρέθηκε σε θερμές πηγές και, όπως αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, έμεινε στο ζεστό νερό για σχεδόν τέσσερις ώρες. Αν έχεις στο μυαλό σου την Ισλανδία μόνο ως έναν τόπο με εντυπωσιακά τοπία, παγετώνες και ηφαιστειακά τοπία, η εμπειρία της Γουλιώτη έρχεται να προσθέσει μία ακόμη, ιδιαίτερα απολαυστική, πλευρά του ταξιδιού. Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στις θερμές πηγές, αλλά και ένα απρόσμενο περιστατικό που την έκανε να εκπλαγεί: ένας εργαζόμενος στον χώρο τής είπε «ευχαριστώ» στα ελληνικά.

Η Στεφανία Γουλιώτη απολαμβάνει τις θερμές πηγές της Ισλανδίας, θυμίζοντάς της την Ελλάδα.
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/

Η Στεφανία Γουλιώτη επέλεξε να καταγράψει την εμπειρία της μέσα από ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και βίντεο, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την παραμονή της στις θερμές πηγές της Ισλανδίας. Η ίδια, μάλιστα, δεν έκρυψε πόσο απόλαυσε τη συγκεκριμένη εμπειρία, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Έμεινα στο νερό που βράζει σχεδόν 4 ώρες!!!».

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Το σκηνικό φαίνεται πως ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν για να χαλαρώσει και να απολαύσει για λίγο την επαφή με τη φύση. Οι θερμές πηγές αποτελούν άλλωστε ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ισλανδικής εμπειρίας, με το γεωθερμικό νερό να δημιουργεί ένα ιδιαίτερο σκηνικό μέσα στο ηφαιστειακό τοπίο της χώρας. Και ενώ η Στεφανία Γουλιώτη απολάμβανε το ζεστό νερό, μια μικρή λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Η Στεφανία Γουλιώτη απολαμβάνει τις θερμές πηγές της Ισλανδίας, σε ένα τοπίο που της θύμισε Ελλάδα.
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/

Την ώρα που έβαζε λάβα στο πρόσωπό της, άκουσε έναν εργαζόμενο στις θερμές πηγές να της λέει «ευχαριστώ» στα ελληνικά. Η ηθοποιός δεν έκρυψε την έκπληξή της και, με χιούμορ, του απάντησε στα αγγλικά: «Είδες πόσο διάσημοι είμαστε οι Έλληνες;». Η συγκεκριμένη στιγμή φαίνεται πως ήταν από εκείνες τις μικρές, απρόβλεπτες συναντήσεις που κάνουν ένα ταξίδι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Βρίσκεσαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα και ξαφνικά ακούς τη γλώσσα σου σε ένα μέρος που δεν το περιμένεις.

Η ηθοποιός, πάντως, δεν έμεινε μόνο στην περιγραφή της εμπειρίας της. Στην ανάρτησή της θέλησε να δώσει και μια πιο φιλοσοφική διάσταση σε όσα έζησε, μιλώντας για την επαφή του ανθρώπου με τις δυνάμεις της φύσης. «Η επαφή με τις δυνάμεις της φύσης σε ακινητοποιεί, σου θυμίζει να μένεις ταπεινός…», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με διάθεση αυτοσαρκασμού και χιούμορ: «παρά την όποια διάθεση ειρωνείας που υπάρχει πάντα». Η αναφορά της ολοκληρώθηκε με μια ακόμη πιο ανάλαφρη νότα, καθώς η Στεφανία Γουλιώτη σχολίασε: «Με το χειμώνα που μας έρχεται χρειαζόταν…».

Η Στεφανία Γουλιώτη απολαμβάνει τις θερμές πηγές της Ισλανδίας, νιώθοντας οικεία με το τοπίο.
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/

Έτσι, μέσα από λίγες φωτογραφίες και βίντεο, η ηθοποιός κατάφερε να μεταφέρει κάτι περισσότερο από εικόνες από ένα ταξίδι. Η Ισλανδία, οι θερμές πηγές, το ζεστό νερό, η επαφή με τη φύση και η απρόσμενη ελληνική λέξη που άκουσε δημιούργησαν ένα στιγμιότυπο που συνδυάζει χαλάρωση, χιούμορ και εκείνη τη μικρή αίσθηση έκπληξης που μπορεί να σου χαρίσει ένα ταξίδι.

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Ισλανδία Στεφανία Γουλιώτη
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