Ιουλία Καλλιμάνη: Η έντονη αντίδρασή της όταν θεατής τής πέταξε λουλούδια στη σκηνή

Με μια ματιά Θεατής πέταξε λουλούδια στην Ιουλία Καλλιμάνη κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Ηγουμενίτσα.

Η τραγουδίστρια διέκοψε την εμφάνισή της και πέταξε πίσω τον δίσκο με τα λουλούδια.

Η αντίδρασή της προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να τη στηρίζουν.

Το περιστατικό επανέφερε τη συζήτηση για τα όρια στη συμπεριφορά του κοινού προς τους καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη στιγμή σημάδεψε τη συναυλία της Ιουλίας Καλλιμάνη στην Ηγουμενίτσα και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα social media. Την ώρα που η τραγουδίστρια ερμήνευε το «Για τα μάτια του κόσμου», δίσκοι με λουλούδια άρχισαν να εκτοξεύονται προς τη σκηνή, με κάποιους να καταλήγουν στο πρόσωπο και το κεφάλι της. Παρότι αρχικά προσπάθησε να συνεχίσει το πρόγραμμά της, η ενόχλησή της ήταν εμφανής. Το σχετικό βίντεο στο TikTok συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Ιουλία Καλλιμάνη διέκοψε την εμφάνισή της, ζήτησε έναν δίσκο με λουλούδια και απευθύνθηκε στον θεατή που βρισκόταν μπροστά της. «Εσένα σ’ αρέσει αυτό;», ακούγεται να λέει, πριν πετάξει πίσω τον δίσκο προς το μέρος του. Η κίνησή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν πως έβαλε τα όριά της απέναντι σε μια συμπεριφορά που ξεπέρασε το μέτρο.

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Το συγκεκριμένο περιστατικό θυμίζει όσα είχαν συμβεί τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η τραγουδίστρια είχε δεχθεί ξανά λουλούδια στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη. Τότε είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά της, τονίζοντας πως ο σεβασμός προς τους καλλιτέχνες πρέπει να είναι αμοιβαίος και πως τέτοιες κινήσεις δεν αποτελούν ένδειξη θαυμασμού.

Το νέο βίντεο άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από τα όρια στη διασκέδαση και τη συμπεριφορά του κοινού στα live. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο γεγονός ότι τα λουλούδια μπορούν να γίνουν επικίνδυνα όταν εκτοξεύονται με δύναμη προς τη σκηνή, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η αντίδραση της τραγουδίστριας ήταν απολύτως δικαιολογημένη.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το περιστατικό έχει ήδη γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βίντεο των τελευταίων ημερών.

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