Celeb World 07.08.2026

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε το πιο καλοκαιρινό post από τη Μύκονο

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Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο και το δείχνει μέσα από ένα άκρως καλοκαιρινό post στο instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της στη Μύκονο.
  • Οι αναρτήσεις της περιλαμβάνουν ήλιο, θάλασσα, βόλτες με σκάφος και στιγμές με φίλους.
  • Η influencer δήλωσε ότι η Μύκονος είναι ο αγαπημένος της προορισμός παγκοσμίως.
  • Οι followers της αντέδρασαν θετικά, γεμίζοντας την ανάρτηση με κολακευτικά σχόλια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο και, όπως φαίνεται, δεν χάνει ευκαιρία να μοιραστεί τις πιο όμορφες στιγμές με τους followers της. Μέσα από ένα νέο post στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο γεμάτα ήλιο, θάλασσα, βόλτες με σκάφος και ξέγνοιαστες στιγμές με την παρέα της. Το άλμπουμ της αποπνέει απόλυτο summer mood και, φυσικά, συγκέντρωσε χιλιάδες likes. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το Νησί των Ανέμων κλέβει την καρδιά της.

Η Ιωάννα Τούνη ποζάρει γυμνή στην μπανιέρα σε ανάρτησή της στο Instagram.
https://www.instagram.com/j.touni/

Η γνωστή influencer αποκάλυψε πως, όσο κι αν έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, η Μύκονος παραμένει ο αγαπημένος της προορισμός. «Όσο και αν έχω ταξιδέψει, αυτός είναι παντοτινά ο αγαπημένος μου προορισμός σε όλο τον κόσμο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Στις εικόνες τη βλέπουμε να ποζάρει με καλοκαιρινά looks, να κάνει βουτιές από σκάφος και να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της. Οι followers της δεν άργησαν να γεμίσουν το post με θετικά σχόλια.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni/?
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/

Η Ιωάννα Τούνη δείχνει για ακόμη μία φορά την αδυναμία της στη Μύκονο, έναν προορισμό που επισκέπτεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Το νέο της άλμπουμ συνδυάζει χαλάρωση, διασκέδαση και εικόνες που σε βάζουν αμέσως σε vacation mode.

https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/
https://www.instagram.com/j.touni/

Το σίγουρο είναι πως, μέσα από κάθε νέα της ανάρτηση, καταφέρνει να μεταφέρει λίγη από τη μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού. Και αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες της, η Μύκονος δύσκολα θα χάσει τη θέση της ως ο αγαπημένος της προορισμός.

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διακοπές Ιωάννα Τούνη ΜΥΚΟΝΟΣ
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