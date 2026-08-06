Celeb World 06.08.2026

«Καλύτερος και από τον Σαφέτη»: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απογείωσε πανηγύρι στην Άρτα

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας άφησε για λίγο την κωμωδία και ανέβηκε στη σκηνή ενός πανηγυριού και έγινε viral στο Tik Tok
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τραγούδησε παραδοσιακά κομμάτια σε πανηγύρι στην Άρτα.
  • Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό και τα σχετικά βίντεο έγιναν viral στα social media.
  • Το κοινό εξέπληξε η ικανότητα του κωμικού να ερμηνεύει δημοτικά τραγούδια.
  • Η αυθεντικότητα και η διάθεση του Τσουβέλα για συμμετοχή στη γιορτή κέρδισαν το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απέδειξε για ακόμα μία φορά πως μπορεί να εκπλήξει το κοινό του, αυτή τη φορά όχι με κάποιο αστείο αλλά με… τραγούδι. Ο δημοφιλής κωμικός βρέθηκε σε πανηγύρι και ανέβηκε στη σκηνή, παίρνοντας το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει παραδοσιακά κομμάτια. Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους, ενώ τα σχετικά βίντεο έγιναν αμέσως viral στα social media. Μέσα σε λίγες ώρες, το TikTok γέμισε με αποσπάσματα από τη διαφορετική αυτή στιγμή του.

Αλέξανδρος Τσουβέλας
https://www.instagram.com/alexandros_tsouvelas/

Γνωστός για το χιούμορ και τις stand up παραστάσεις του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έδειξε πως διαθέτει και μια άλλη πλευρά που πολλοί δεν γνώριζαν. Με άνεση και διάθεση για διασκέδαση, στάθηκε δίπλα στους μουσικούς και συμμετείχε στο κέφι της βραδιάς. Το κοινό τον ακολούθησε στο τραγούδι και στον χορό, δημιουργώντας μια αυθεντική καλοκαιρινή στιγμή. Φυσικά, το internet δεν άργησε να κάνει αυτό το στιγμιότυπο viral.

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Τα βίντεο από την εμφάνισή του συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές, με τους χρήστες να σχολιάζουν θετικά την ερμηνεία του. Πολλοί δήλωσαν έκπληκτοι από το γεγονός ότι ο κωμικός μπορούσε να υποστηρίξει τόσο καλά ένα παραδοσιακό τραγούδι.

https://www.instagram.com/alexandros_tsouvelas/
https://www.instagram.com/alexandros_tsouvelas/

Μάλιστα, αρκετοί σχολίασαν με χιούμορ πως ο Τσουβέλας θα μπορούσε να σταθεί επάξια δίπλα σε καλλιτέχνες του είδους, ενώ κάποιοι έφτασαν να τον συγκρίνουν ακόμα και με γνωστές φωνές των δημοτικών τραγουδιών.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έχει συνηθίσει το κοινό του σε αστείες στιγμές, παραστάσεις και έξυπνες ατάκες, όμως αυτή η εμφάνιση έδειξε ένα διαφορετικό ταλέντο του. Η αυθεντικότητα και η διάθεσή του να συμμετέχει στη γιορτή ήταν αυτά που κέρδισαν τον κόσμο. Άλλωστε, τα ελληνικά πανηγύρια έχουν πάντα έναν ξεχωριστό τρόπο να δημιουργούν στιγμές που γίνονται viral, ειδικά όταν ένας απρόσμενος πρωταγωνιστής παίρνει το μικρόφωνο.

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Αλέξανδρος Τσουβέλας πανηγύρι ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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