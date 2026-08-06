Celeb World 06.08.2026

Με θέα το Αιγαίο: Οι φωτογραφίες του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά από τη Μύκονο

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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο νησί των ανέμω
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο.
  • Το ζευγάρι επέλεξε το νησί των ανέμων για στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις υποχρεώσεις.
  • Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή τους στο Instagram.
  • Οι φωτογραφίες δείχνουν στιγμές χαλάρωσης, παραλίες και θέα στο Αιγαίο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά συνεχίζουν να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά τη Μύκονο ως τον αγαπημένο τους προορισμό. Το ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και ταξίδεψε στο νησί των ανέμων για στιγμές χαλάρωσης. Με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου, τις παραλίες και τα όμορφα τοπία του νησιού, απολαμβάνουν τις διακοπές τους μακριά από την καθημερινότητα.

https://www.instagram.com/maria_antwna/
https://www.instagram.com/maria_antwna/

Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την απόδρασή τους στη Μύκονο. Στις εικόνες εμφανίζεται άλλοτε μόνη της με καλοκαιρινή διάθεση και άλλοτε μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα, αποτυπώνοντας όμορφες στιγμές από το ταξίδι τους. Οι δυο τους δείχνουν να περνούν ξέγνοιαστες ημέρες, απολαμβάνοντας τις ομορφιές του νησιού.

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Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, η Μαρία Αντωνά ποζάρει σε παραλίες και χώρους χαλάρωσης, ενώ το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές με θέα το Αιγαίο. Παράλληλα, οι βόλτες, οι γεύσεις και η ατμόσφαιρα της Μυκόνου φαίνεται πως αποτελούν μέρος της καλοκαιρινής τους εμπειρίας.

https://www.instagram.com/maria_antwna/
https://www.instagram.com/maria_antwna/
https://www.instagram.com/maria_antwna/
https://www.instagram.com/maria_antwna/

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά επιλέγουν συχνά το νησί των Κυκλάδων για τις διακοπές τους, με τη φετινή τους απόδραση να αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο στο καλοκαιρινό τους ταξίδι.

https://www.instagram.com/maria_antwna/
https://www.instagram.com/maria_antwna/

Με χαλαρή διάθεση και όμορφες εικόνες, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά συνεχίζουν να απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι. Η Μύκονος για ακόμη μία φορά έγινε το σκηνικό των διακοπών τους, προσφέροντας στιγμές ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media μεταφέρουν λίγη από τη μαγεία του νησιού και μας βάζουν σε απόλυτο summer mood.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ διακοπές μαρία αντωνά
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