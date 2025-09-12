Άννα Βίσση: Οι ανεξίτηλες εμφανίσεις της στα Mad VMA & MadWalk

Από το «Είσαι» ανάμεσα σε 100 μοντέλα στο θρυλικό Mad VMA 2004 μέχρι το grand finale του MadWalk 2022, η Άννα Βίσση αποδεικνύει πως η σκηνή της Mad δεν είναι απλώς show, είναι ιστορία ζωής

Η Άννα Βίσση είναι συνώνυμη της ελληνικής σκηνής για πάνω από 4 δεκαετίες, μια φωνή, ένα στυλ, μια ενέργεια που δεν ξεθωριάζει. Όταν ανεβαίνει σε μια σκηνή Mad, είτε στα Video Music Awards είτε στο fashion‑μουσικό show MadWalk, δεν κάνει απλώς performance.

Δημιουργεί εικόνες, διαμορφώνει αισθητική, αφήνει μνήμη να αντηχεί στα αυτιά και στις καρδιές του κοινού. Παρακάτω συγκεντρώνουμε τις iconic στιγμές της, αυτές που δεν ξεχνιούνται, αυτές που επιβεβαιώνουν ότι όταν μιλάμε για τη Άννα Βίσση στα Mad, μιλάμε για θρύλο.

Όσες φορές η Άννα Βίσση έκλεψε τις εντυπώσεις στη σκηνή των MAD VMA

Mad VMA 2004 – Η εμφάνιση που έγινε σημείο αναφοράς

Στα πρώτα Mad VMA, που πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο Βράχων, το 2004, η Άννα Βίσση έκλεισε τη βραδιά με την παρουσίαση του τραγουδιού «Είσαι». Τι την έκανε ξεχωριστή; Η συνοδεία περίπου 100 μοντέλων που παρήλασαν στη σκηνή, μια φαντασμαγορική εικόνα μόδας και θεάματος. Στο τέλος, η Άννα Βίσση ζήτησε να πέσουν όλα τα μοντέλα, σαν domino, ενώ εκείνη παρέμεινε όρθια, σαν η βασίλισσα που επιβιώνει και λάμπει. Η χορογράφος Margeurite Derricks που επιμελήθηκε το σκηνικό είχε φτάσει στην Ελλάδα μόλις λίγες ώρες πριν για casting, ενώ η ατμόσφαιρα της βραδιάς μετέτρεψε την εμφάνιση σε σημείο αναφοράς για τα μετέπειτα shows της.

Mad VMA 2009 – Το στυλ της διαχρονικότητας

Τα Mad Video Music Awards 2009 δεν ήταν απλώς μια ακόμα απονομή. Ήταν η χρονιά που η Άννα Βίσση έκανε μια από τις πιο εκρηκτικές, θεατρικές και συγκινητικά φορτισμένες εμφανίσεις της καριέρας της, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Στην Πυρά», λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Απείρως».

Η σκηνή μετατράπηκε σε πραγματικό πεδίο μάχης: φλόγες, καπνοί, δραματικός φωτισμός και ένα στήσιμο που παρέπεμπε περισσότερο σε συναυλιακή rock όπερα παρά σε βραβεία. Και στη μέση, η Άννα, ντυμένη στα μαύρα-λεοπάρ, με attitude που ισορροπούσε ανάμεσα στη θλίψη, την οργή και τη λύτρωση.

Mad VMA 2016 – Το δυναμικό comeback

Η βραδιά των Mad VMA 2016 ήταν ήδη φορτισμένη με προσμονή: η Άννα Βίσση επέστρεφε μετά από επτά χρόνια απουσίας από τη σκηνή του θεσμού, έτοιμη να αφήσει το στίγμα της. Μέρος της δυναμικής αυτής επιστροφής ήταν η ερμηνεία του τραγουδιού «Ξανά Μανά», ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια από τον δίσκο της «Συνέντευξη», το οποίο παρουσίασε μπροστά σε κοινό και κάμερες με ξεχωριστό τρόπο.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή των Mad VMA 2016 για να ερμηνεύσει το «Ξανά Μανά», η Άννα Βίσση έδειξε γιατί ακόμη θεωρείται η απόλυτη σταρ. Η εμφάνισή της συνοδεύτηκε από εντυπωσιακό styling: ένα πράσινο midi φόρεμα με σέξι σκίσιμο, συνδυασμένο με lingerie top και καφέ ψηλοτάκουνα πέδιλα με τρουκς. Το look αυτό, μαζί με το σκηνικό, τη χορογραφία και τη συνοδεία χορευτών, συνέθεσαν μια εμφάνιση που δεν ήταν μόνο ερμηνευτική αλλά και θεατρική, που θύμιζε θέαμα, όχι απλώς performance.

Μάλιστα, η Άννα Βίσση, με μία πορεία γεμάτη επιτυχίες, ανέβηκε στη σκηνή όχι μόνο για να τραγουδήσει αλλά και για να παραλάβει το Τιμητικό Βραβείο για τα 40 χρόνια πορείας της στο ελληνικό τραγούδι. Ήταν μια στιγμή φορτισμένη συναισθηματικά, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για το κοινό που την αποθέωσε. Η τελετή απονομής μετατράπηκε σε ένα αφιέρωμα στη γυναίκα-σύμβολο που έφερε το ροκ, το ποπ, το λαϊκό και την αλήθεια της στο ίδιο μικρόφωνο. Το βραβείο παρέδωσε στη σκηνή ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

H Άννα Βίσση στο Intro Video των Mad Video Music Awards 2025 από τη ΔΕΗ

Στα Mad Video Music Awards 2025, όλα ξεκίνησαν όπως τους άξιζε: με Άννα Βίσση. Η εμβληματική καλλιτέχνιδα, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην ιστορία του θεσμού, πρωταγωνίστησε στο Intro Video της βραδιάς, μια παραγωγή της ΔΕΗ που έδωσε αμέσως τόνο, ρυθμό και λάμψη στην τελετή.

Το intro video, γεμάτο φουτουριστικά στοιχεία, αναφορές στην pop κουλτούρα και δυναμική ενέργεια, χρειάστηκε ένα πρόσωπο-σύμβολο για να ξεκινήσει ιδανικά: η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στην αρχή του video, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της πιο θεαματικής μουσικής γιορτής της χρονιάς. Με χαρακτηριστικό ύφος, αυτοσαρκαστικό χιούμορ, αλλά και την iconic σκηνική της αύρα, η Άννα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν χρειάζεται να τραγουδήσει για να είναι το απόλυτο highlight.

Η εισαγωγική της παρουσία στα VMA 2025, ακόμη κι αν κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ήταν καθοριστική: το κοινό ενθουσιάστηκε, τα social media πήραν φωτιά, και το βράδυ ξεκίνησε με την αίγλη που μόνο η Άννα μπορεί να δώσει.

Μάλιστα, στα MAD Video Music Awards 2025, η αγαπημένη καλλιτέχνις τιμήθηκε με δύο βραβεία, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στην ήδη εντυπωσιακή πορεία της.

Το πρώτο βραβείο ήρθε στην κατηγορία «Βίντεο της Χρονιάς», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της ικανότητα να συνδυάζει μουσική και οπτική αισθητική με έναν απόλυτα σύγχρονο τρόπο. Το βίντεο που απέσπασε τη διάκριση ξεχώρισε για τη δυναμική του σκηνοθεσία, τη στιβαρή παρουσία της Βίσση και φυσικά τη συναισθηματική ένταση που χαρακτηρίζει κάθε της ερμηνεία. Το δεύτερο βραβείο ήταν αυτό για το «Viral Τραγούδι της Χρονιάς», μια απόδειξη ότι η Άννα Βίσση συνεχίζει να επηρεάζει και τη νέα γενιά, κερδίζοντας το κοινό και στα social media, με κομμάτια που «κολλάνε», διαδίδονται και γίνονται trend. Η ίδια, φανερά συγκινημένη και λαμπερή όπως πάντα, ευχαρίστησε το κοινό για τη σταθερή του αγάπη.

Οι εμφανίσεις της Άννας Βίσση στα MADWALK

MadWalk 2014 – Το πρώτο της MadWalk & η πασαρέλα με νόημα

Το MadWalk 2014: The Fashion Music Project ήταν η τέταρτη διοργάνωση του θεσμού που συνδυάζει μουσική και μόδα και εκείνη η βραδιά έγινε ακόμη πιο εμβληματική χάρη στην εμφάνιση της Άννας Βίσση ως special guest. Ήταν η πρώτη φορά που η Βίσση ανέβηκε στην πασαρέλα του MadWalk, και δεν ήρθε απλώς να κλείσει τη βραδιά, ήρθε να την κατακτήσει.

Η σκηνή άνοιξε με δραματική εισαγωγή: φωτιές, καπνοί και χαμηλός φωτισμός. Η Άννα εμφανίστηκε φορώντας μια μακριά λευκή ολόσωμη φόρμα συνοδευόμενη από μεταξωτή κάπα, στυλιστική επιλογή που συνδύαζε glam και υψηλή αισθητική. Σε αυτή την πρώτη σκηνή, κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το εμβληματικό, μελαγχολικό κομμάτι «Πράγματα», ενώ γύρω της χόρευαν κοπέλες ντυμένες στα λευκά, κρατώντας φωτεινές μπάλες, μια σκηνοθετική εικόνα γεμάτη συμβολισμούς: η τραγουδίστρια στο κέντρο, με το φως να περιστρέφεται γύρω της.

Αμέσως μετά, η διάθεση άλλαξε: ακολούθησε το «Καλύτερες Μέρες», ένα καινούριο κομμάτι της τότε εποχής, πιο χορευτικό, πιο ανέμελο, που ζωντάνεψε τη σκηνή.

Η κορύφωση της εμφάνισης ήρθε με το κομμάτι «Έμπνευση». Η Βίσση ανέβηκε πάνω σε σκαλωσιές μαζί με όλα τα μοντέλα που συμμετείχαν στην πασαρέλα, τα οποία εμφανίστηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο, ενώ έπεφταν πολύχρωμα χαρτάκια σαν confetti, ξεσηκώνοντας το κοινό. Το φινάλε ήταν ένα σκηνικό-θέαμα που συνδύασε μόδα, χορό, μουσική και σκηνική ατμόσφαιρα με τρόπο άρτιο, ένα κορυφαίο act που δικαιωματικά θεωρείται από κάθε fan ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές των MadWalk.

MadWalk 2022 – Grand Finale που άναψε φωτιές

Όταν λέμε ότι κάποια στιγμιότυπα μένουν ανεξίτηλα, εννοούμε στιγμές όπως αυτή: το MadWalk 2022 ήταν η στιγμή της Άννας Βίσση να ξανανεβεί στην πασαρέλα, να κάνει comeback σκηνικό και να κλείσει τη βραδιά με εντυπωσιακό τρόπο. Μετά από 8 χρόνια απουσίας από το MadWalk, η Βίσση επέστρεψε και δεν το έκανε απλώς για να εμφανιστεί, αλλά για να στήσει ένα show που θα θυμόμαστε.

Η εμφάνισή της είχε τρία κομμάτια, που ένωσαν παλιές επιτυχίες με το τώρα: «Αίμα» – ένα πρόσφατο hit, με την Daphne Lawrence να συμμετέχει δίπλα της στη σκηνή, «Gazoza» – ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι εκείνης της περιόδου, με ενέργεια και φρεσκάδα, που είχε μόλις κυκλοφορήσει και ήδη προκαλούσε συζητήσεις και το «Αγάπη Υπερβολική» – ένα διαχρονικό της hit, αλλά στην εμφάνιση του 2022 σε διασκευή / remix με τον iLLEOo, για ένα μεγάλο πάρτι‑κλιμακτήριο με κοινό να ξεσηκώνεται.

Το look της Άννας Βίσση ήταν από εκείνα που μιλούν πριν καν ξεκινήσει το τραγούδι. Φόρεσε total leather σύνολο, όλα μαύρα, με edge αισθητική που συνδύαζε δύναμη και glam. Την art direction της εικόνας ανέλαβε η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, η οποία ταξίδεψε από τις ΗΠΑ ειδικά για αυτή τη βραδιά, δείγμα της σημασίας που είχε η εμφάνιση για την ίδια την Άννα.

Η Άννα Βίσση δεν είναι απλώς μία καλλιτέχνιδα που έχει επιτυχίες. Είναι η σταθερά που καθορίζει τι σημαίνει ελληνικό show. Με κάθε εμφάνιση στα Mad VMA ή το MadWalk, καταγράφει και μία στιγμή που θα θυμάται ο κόσμος είτε είναι για το outfit, είτε για το τραγούδι, είτε για την εντύπωση που αφήνει πάνω στη σκηνή. Γιατί όταν η Άννα Βίσση εμφανίζεται, δεν απλά τραγουδά, δημιουργεί εμπειρία.

