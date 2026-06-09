Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 09.06.2026

Το επίσημο album του FIFA World Cup 2026 καταφθάνει για να γίνει το παγκόσμιο soundtrack του καλοκαιριού

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το επίσημο album του FIFA World Cup 2026™ κυκλοφορεί, ενώνοντας 45 κορυφαίους καλλιτέχνες σε ένα παγκόσμιο μουσικό soundtrack
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μια μπάλα που κυλάει στο χορτάρι, είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Το FIFA World Cup 2026™ αποκτά το δικό του «ηχητικό διαβατήριο» μέσα από ένα φιλόδοξο, πολυσυλλεκτικό album που φιλοδοξεί να γίνει το απόλυτο soundtrack της χρονιάς, ενώνοντας 45 καλλιτέχνες από κάθε γωνιά της γης σε ένα μουσικό μωσαϊκό 18 tracks που καταργεί τα σύνορα.

shakira
https://www.instagram.com/shakira/

Η παρουσία καλλιτεχνών όπως η Shakira, ο Future, ο Burna Boy, ο Daddy Yankee και η LISA επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για μια απλή συλλογή, αλλά για ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός. Υπό την καθοδήγηση των παραγωγών Cirkut και Tainy, το project καταφέρνει να ισορροπήσει ιδανικά ανάμεσα στο hip-hop, τα Afrobeats, τη Latin pop και την K-pop, προσφέροντας έναν ήχο που ξεπερνά κάθε στεγανό.

Η Madonna επιστρέφει πιο τολμηρή από ποτέ – Το εκρηκτικό 13λεπτο «Confessions II – The Film»

Τα κορυφαία στιγμιότυπα που καθορίζουν τον παλμό της διοργάνωσης

Το album ανοίγει δυναμικά με το «Goals», όπου οι LISA, Anitta και Rema δημιουργούν ένα εκρηκτικό ηχητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, το «Illuminate» με τις Jessie Reyez και Elyanna προσφέρει την πιο συναισθηματική στιγμή της συλλογής, ενώ το «Three Nations» με τους 21 Savage, Natanael Cano και French Montana αναδεικνύει τον πολιτισμικό πλούτο του project. Το «Dai Dai» της Shakira και του Burna Boy κλείνει το album με έναν πανηγυρικό χαρακτήρα που αντικατοπτρίζει ιδανικά το πνεύμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μια παγκόσμια γιορτή πέρα από τα γήπεδα

Από την country αισθητική του «Lighter» μέχρι τη ροκ ενέργεια των The Rolling Stones, το album λειτουργεί ως ένας παγκόσμιος χάρτης σύγχρονων ήχων. Η συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως ο IShowSpeed προσθέτει μια σύγχρονη διάσταση, μετατρέποντας τη συλλογή σε μια γιορτή που δεν περιορίζεται στα όρια ενός αθλητικού event, αλλά αποτελεί μια ουσιαστική πολιτισμική ανταλλαγή.

Πέρα από τα hits, το επίσημο album του FIFA World Cup 2026™ είναι ο καθρέφτης της διοργάνωσης: πολύχρωμο, έντονο και ενωτικό. Είναι η επιβεβαίωση της δύναμης που έχει η μουσική να φέρνει κοντά ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα συνοδεύουν τις κορυφαίες αθλητικές στιγμές της φετινής χρονιάς.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fifa World Cup 2026 LISA Shakira
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ετοιμάζουμε την πρώτη μας κοινή συναυλία με τον Νίνο και έχω άγχος»: Η εξομολόγηση της Josephine λίγο πριν την συναυλία

«Ετοιμάζουμε την πρώτη μας κοινή συναυλία με τον Νίνο και έχω άγχος»: Η εξομολόγηση της Josephine λίγο πριν την συναυλία

09.06.2026
Επόμενο
Apon: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα»

Apon: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα»

09.06.2026

Δες επίσης

Τι απαντά ο Νικηφόρος στα δημοσιεύματα για τη σχέση του με την Μαρία Χολίδου
Μουσικά Νέα

Τι απαντά ο Νικηφόρος στα δημοσιεύματα για τη σχέση του με την Μαρία Χολίδου

09.06.2026
Αναστασία: Η απρόσμενη έναρξη του «Σπάστε τα tour» που κέρδισε τα βλέμματα
Μουσικά Νέα

Αναστασία: Η απρόσμενη έναρξη του «Σπάστε τα tour» που κέρδισε τα βλέμματα

09.06.2026
NBA Finals 2026: Η Cardi B μετέτρεψε το ημίχρονο σε ένα εκρηκτικό show
Μουσικά Νέα

NBA Finals 2026: Η Cardi B μετέτρεψε το ημίχρονο σε ένα εκρηκτικό show

09.06.2026
Anyma: Όταν το ιστορικό Cinquantenaire Arch μετατράπηκε σε μια πύλη προς το μέλλον
Μουσικά Νέα

Anyma: Όταν το ιστορικό Cinquantenaire Arch μετατράπηκε σε μια πύλη προς το μέλλον

09.06.2026
«Είμαι ερωτευμένη»: Η Έλενα Τσαγκρινού μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα
Μουσικά Νέα

«Είμαι ερωτευμένη»: Η Έλενα Τσαγκρινού μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

09.06.2026
Η Bianca Censori σκηνοθετεί τον Kanye West στο νέο του video clip για τα γενέθλιά του
Μουσικά Νέα

Η Bianca Censori σκηνοθετεί τον Kanye West στο νέο του video clip για τα γενέθλιά του

09.06.2026
«Ετοιμάζουμε την πρώτη μας κοινή συναυλία με τον Νίνο και έχω άγχος»: Η εξομολόγηση της Josephine λίγο πριν την συναυλία
Μουσικά Νέα

«Ετοιμάζουμε την πρώτη μας κοινή συναυλία με τον Νίνο και έχω άγχος»: Η εξομολόγηση της Josephine λίγο πριν την συναυλία

09.06.2026
Η Madonna επιστρέφει πιο τολμηρή από ποτέ – Το εκρηκτικό 13λεπτο «Confessions II – The Film»
Μουσικά Νέα

Η Madonna επιστρέφει πιο τολμηρή από ποτέ – Το εκρηκτικό 13λεπτο «Confessions II – The Film»

09.06.2026
Μαρίνα Σπανού: Το πρώτο «glimpse» από το act που ετοιμάζει για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σπανού: Το πρώτο «glimpse» από το act που ετοιμάζει για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

09.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα